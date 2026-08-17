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Otthon

Egy vagyont bukhat, aki ezt benézi az új építésű lakásoknál: most jött a figyelmeztetés, ezrek kerülhetnek bajba

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 12:01

Nem kell leállniuk azoknak a kiemelt lakásberuházásoknak, amelyek már rendelkeznek jogerős építési engedéllyel, így az ezekben lakást vásárlókat sem érinti közvetlenül a kormány mostani döntése. A felfüggesztés azokra a fejlesztésekre vonatkozik, amelyek még nem kapták meg a szükséges építési engedélyt. Ez azért is lényeges, mert a kiemelt projektek különböző ütemeiben összességében több mint tízezer új lakás megépítését tervezik Budapesten és a nagyvárosokban, illetve azok agglomerációjában az ingatlan.com becslése szerint. Ezeknek a lakásoknak egy részét pedig már el is adták.

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A kormány döntése elsőre bizonytalanságot okozhatott azok körében, akik új építésű lakást vásároltak vagy éppen vásárlás előtt állnak. A legfontosabb azonban, hogy a már megszerzett, jogerős építési engedélyeket a felfüggesztés nem érinti. Vagyis azok a projektek, amelyek már rendelkeznek ilyen engedéllyel, a tervek szerint megépülhetnek, és később megszerezhetik a használatbavételhez szükséges engedélyt is - írja közleményében az ingatlan.com

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Ezt Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár is megerősítette a hétvégén. A kormányzat döntését azért is követte nagy figyelem a lakáspiacon, mivel a kiemelt beruházási státuszban épülő lakások szemmel látható részét mostanra már értékesítették a fejlesztők.

Több ezer vásárlóban merülhetett fel azonnal a kérdés, hogy mi lesz a már befizetett foglalójával vagy előlegével, illetve az Otthon Start keretében megkötött hitelszerződésével. A mostani döntés azonban nem húzza ki a szőnyeget a már engedéllyel rendelkező beruházások alól

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Más a helyzet azoknál a kiemelt beruházásoknál, amelyek még nem rendelkeznek jogerős építési engedéllyel. Ezek év végéig felülvizsgálat alá kerülhetnek, így azok a vevők, akik egy ilyen projektben már lakást vásároltak, lefoglalóztak vagy előszerződést kötöttek, egyelőre bizonytalanabb helyzetben lehetnek. Ez ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a beruházások végleges leállítását.

Több mint tízezer lakást érinthetnek a kiemelt beruházások

Az ingatlan.com becslése szerint a különböző ütemeket is figyelembe véve a kiemelt projektek különböző ütemeiben több mint tízezer ezer lakás megépítését tervezhetik Budapesten, a legnagyobb vidéki városokban és azok agglomerációjában. Vannak közöttük 200–400 lakásos fejlesztések, de olyan beruházás is, amely közel 900 új otthont jelentene.

Ez a jelenlegi magyar lakásépítési volumenhez képest is jelentős mennyiség. Magyarországon 2022-ben 20 540, 2023-ban 18 647, 2024-ben 13 295, 2025-ben pedig 12 062 új lakás épült, vagyis három év alatt több mint 40 százalékkal csökkent az évente elkészülő új otthonok száma. 2026 első negyedévében 2821 új lakást adtak át, miközben 9291 lakásra adtak ki építési engedélyt vagy tettek egyszerű bejelentést.

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A mostani döntés célja ugyanakkor nem a lakásépítések leállítása. A felfüggesztés a gyakorlatban tárgyalóasztalhoz kényszeríti a beruházókat, hogy az önkormányzatokkal és a kormányzattal is egyeztessenek, és úgy épüljenek lakások, amely minden érintett számára elfogadható. Ebben a helyzetben az önkormányzatok mozgástere nőhet, mivel a korábbi kiemelt státusz miatt jóval kisebb beleszólásuk volt az egyes fejlesztésekbe.

Szintén fontos következmény, hogy az Otthon Start Programot a döntés nem függeszti fel, így az is változatlan formában folytatódhat tovább. Közben pedig elindult a Wekerle lakásépítési program kidolgozása, aminek megtervezésére szintén az év végéig szabott határidőt a kormányzat.

„2027 januárjában így már biztosan láthatjuk, hogy a felülvizsgálat alá kerülő projektek közül melyek és milyen formában valósulhatnak meg. Jövő év elejére pedig az is eldől, hogy  mik lesznek a bérlakásprogram részletei, aminek beruházási volumene a közlekedési és beruházási miniszter számításai szerint meghaladhatja az 1000 milliárd forintot is. Ez már olyan nagy volumen, amiből több tízezer lakás megépítése is finanszírozhatóvá válhat.” – tette hozzá a szakértője.
Címlapkép: Getty Images
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