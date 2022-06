Beütött a légkondi-krach Magyarországon: idén nyárra bukja a hűsölést, aki későn lépett

Komoly drágulás zajlott le az elmúlt időszakban a klímaberendezések piacán is: a szakértők szerint ma 15-25 százalékkal kerülhet többe egy-egy készülék, mint egy évvel korábban - és a munkadíjak is hasonló mértékben növekednek. Mint kiderült helyfüggő, mennyit kell várni egy-egy szakira, hogy beszerelje a klímánkat, nagyvárosokban akár egy-két hónapos is lehet a várólista. Így könnyen előfordulhat, hogy aki későn kapott észbe, annak már csak nyár végére lehet klímája.

Az utóbbi időszakban tapasztalható gazdasági hatások – az ellátási láncok felborulása a pandémia alatt, egyes alapanyagok beszerzési nehézsége, illetve hiánya – jellemzően áremelkedést hoztak a légkondicionáló készülékek piacán is - mondta a Pénzcentrumnak Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezetője. Mint fogalmazott, náluk az előző gazdasági évhez képest (2022. ápr. 1. előtt) a HUF-EUR árfolyamváltozástól függetlenül a lakossági split klímák árai mintegy 15 százalékkal emelkedtek, ami átlagosnak mondható a piacon, hiszen a többi klímagyártó szintén hasonló mértékű emeléseket volt kénytelen végrehajtani.

A forint-euró árfolyamának változása további áremeléseket hozott, hiszen a forint volatilitása 2022. első félévében 10 százalék feletti volt, jelenleg pedig a történelmi mélypont körül van az árfolyam

- jegyezte meg a szakember. Kérdésünkre válaszolva közölte, a Daikin tapasztalatai alapján az alkatrész utánpótlás folyamatos, a legtöbb szükséges alkatrész rendelkezésre áll, esetenként meghosszabbodik az átfutási idő, lassabb a szállítás. A vállalat ezért a szervizpartnerei részére a legkeresettebb alkatrészekből a készlet növelését javasolta.

A drágulás ellenére megindult a roham

Komoly, 15-25 százalékos áremelkedésről számolt be Váradi György, a Columbus Klíma Cégcsoport vezetője is - a vállalat a Fisher és Fujitsu klímaberendezések kizárólagos magyarországi forgalmazója. Mint kiemelte: a drágulás egyik oka az infláció, a másik a kereslet jelentős növekedése.

Utóbbiban nagy szerepet játszott a háborús helyzet, ugyanis egyre többen szeretnék csökkenteni gázfüggőségüket, a klímaberendezések pedig jó megoldást jelentenek erre, mivel rendkívül hatékonyan lehet velük fűteni. Több típussal akár -15-20 °C-os külső hőmérsékletig is. Az egész ingatlant hűteni-fűteni képes nagyobb készülékek, a hőszivattyúk iránt is megnőtt a kereslet és szerencsére egyre többször tapasztaljuk, hogy napelem kombinálásával működtetik ezeket. A hálózatba való visszatáplálás miatt a fűtés akár nulla szaldós (kvázi ingyenes) is lehet

- számolt be Váradi György, aki szerint az idei évben a szokottnál nagyobb a kereslet a nyarat megelőző hónapokban, annak ellenére, hogy hazánkba még nem tört be a meleg időjárás. Ennek a gázfüggőség csökkentésén kívül szerinte az lehet az oka, hogy a köztudatban már elterjedt, hogy a nyári forróságban sokkal többet kell várni a klímák telepítésére, mert a csúcsidőszakban is csak annyi a telepítő, mint máskor. Emellett az is egyre inkább beépül a köztudatba, hogy a klímákkal olcsóbb fűteni, mint a hagyományos megoldásokkal.

Az importőrök a berendezéseket 5-7 hónappal előre rendelik meg a gyártóktól, amelyek a szinte minden esetben Ázsiában működnek. A háború ezektől az országoktól távol van, a koronavírus jelentősebb hatást gyakorolt az ellátási láncokra és a beszállításra. A chiphiány is komolyan érinti a vezérlő panelek miatt ezeket a berendezéseket

- jelentette ki a szakember, aki szerint a cégcsoport a jelentős eladott darabszám növekedés mellett is ki tudja szolgálni forgalmazó partnereit.

Folyamatosan vannak komoly csúszások, de ezeket nagymértékben már a tervezéskor bekalkuláljuk, így lényegében folyamatos az ellátás. Egy-egy termék időszakosan persze elfogy, tudtunkkal ez a helyzet a többi nagykereskedéssel is. Mi úgy érezzük, hogy jól állunk, június-júliusra nem számolunk klíma hiánnyal!

Váradi György hozzátette, az ukrajnai és oroszországi eladások is rendkívüli mértékben visszaestek, de erről még nincs pontos adat. Az viszont szerinte biztos, hogy évekbe fog telni, mire az ukrán és az orosz piac újraéled.

Mint kérdésünkre kifejtette: az alkatrész-utánpótlás az iparágon belül stabil és folyamatos. A legnépszerűbb készülékek esetén kialakulhat ideiglenes hiány, de a cégek már jól ismerik a piacot és igyekeznek előrendeléssel felkészülni a forró nyári napokra, amelyek az év legsűrűbb időszakát jelentik.

Ennyivel drágult meg a szakik munkája

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a beszerelési díjakat mennyiben érintette a drágulás. Zuggó Balázs szerint a klímaszereléshez szükséges alapanyagok árai eltérő mértékben, de jellemzően emelkedtek, átlagosan körülbelül 30-35 százalékkal. A munkabérek a tavalyi évhez képest szintén mintegy harmadával nőttek, az emelkedés itt is folyamatos.

Mint az ügyvezető elmondta, a márkaboltban az ott megvásárolt, illetve telepítéssel együtt megrendelt split klíma felszerelésére és beüzemelésére továbbra is kéthetes határidőt vállal a Daikin, azaz az előzetes ajánlat elfogadásától számítva 2 héten belül a vásárló otthonában már üzemkész állapotban beszerelve lehet a választott klímaberendezés.

A mintegy 300 fős partnerhálózatuktól kapott információk alapján a piacon általában ennél most, május végén – június elején, a meleg időszak beköszöntével már valamivel többet kell várni, jellemzően 3-4 hetet - , de az emberek egyre tudatosabbak, és a klímatelepítések ma már nem csak május – szeptember között zajlanak. A december 31-ig igénybe vehető otthonfelújítási támogatás felhajtó ereje továbbra is érezhető: a gyermekes családok továbbra is élnek a lehetőséggel, hogy a klímatelepítés akár 50 százalékát visszaigényeljék az államtól

- részletezte Zuggó Balázs, aki azt javasolta, hogy mindenképp érdemes megbízható, sok éve a piacon lévő szerelőt választani, aki folyamatosan részt vesz az adott márka oktatásain és így rendelkezik a vonatkozó márkához kapcsolódó specifikus ismeretekkel, illetve az aktuális jogszabályi előírásokkal. Ma Magyarországon hivatalosan továbbra is csak az NKVH (Nemzeti Klímavédelmi Hatóság) által regisztrált klímaszerelők szerelhetnek, akik rendelkeznek a szükséges F-gáz képesítéssel - tette hozzá.

Váradi György úgy látja, hogy a munkadíjak – hasonlóan a berendezések áraihoz – 20-25 százalékkal növekedtek az elmúlt egy évben. Ebben sok tényező játszik szerepet: jelentős mértékben drágul minden, bőven a most ismert inflációs mutatók felett.

A réz, az acél, a bérköltségek, a szerszámok, de a képzések ára is fontos alkotóeleme egy telepítés költségének. Egy belépőszintű, részben fűtésre is használt klíma ára beszereléssel, karbantartásokkal, hűtési-fűtési fogyasztással együtt(!) tíz évre vetítve viszont így is csak napi 260-400 forint

- fogalmazott. A szakember szerint a várakozási idő nagyban függ attól, hogy az ország melyik részén található a telepítési helyszín.

Nagyvárosokban akár egy-két hónapot is várni kell a berendezésre, vidéken viszont akár egy héten belül is felkerülhet a falra a klíma.

Aláhúzta: fontos, hogy csak olyan szakember telepítheti a berendezéseket, aki rendelkezik a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által kiállított engedéllyel és regisztrációval. Ellenkező esetben elvész a berendezés garanciája, illetve, ha nem szakképzett szerelő telepíti a klímát, egyéb épületgépészeti veszélyforrásokkal is számolni kell (rövidzárlat, hibás rögzítés, hűtőközeg szivárgás stb.). A hatóság minden berendezést nyilvántart a gyártási szám alapján és a szakszerű beszerelést bármikor ellenőrizheti.

Ebbe a hibába sokan beleszaladnak

Megkérdeztük a szakértőktől azt is, hogy mi a legjellemzőbb hiba, amelyre rászaladnak a klímavásárlók. Váradi György szerint a legfontosabb, hogy tudjuk, milyen hűtési teljesítményre van szükségünk. Ezt egy kalkulátorral is ki lehet számolni, de ha megkérdezünk egy szakembert, ő is meg tudja mondani, hogy milyen berendezést érdemes választani.

Ha fűtésre is használnánk a berendezést, a klíma SCOP-értékét kell figyelni. Ez a szezonális hatékonyság mérőszáma. Szabvány rögzíti, hogy melyik éghajlaton mennyi nappal és milyen hőmérsékletekkel kell kiszámolni. A hagyományos fűtési berendezések, például az elektromos fűtés SCOP-mutatója 1 körül mozog. A klímák esetében a szabványos minimum a 4, tehát az egész szezont nézve átlagosan 1 kW energiából 4-szer annyi meleget vagy hideget kell előállítani. Az SCOP-érték klímák esetében 7 °C hőmérséklet felett 5-nél is több, extrém hidegben, -15 °C körül pedig 2, ami kifejezeten jónak számít – ekkor 1 kW áramból 2 kW fűtési energia generálható! Ha fűtésre használnánk a klímát, akkor a téli hőigényre kell méretezni, nem a hűtésre!

- hívta fel a figyelmet a Columbus Klíma Cégcsoport vezetője. Ezeken a mutatókon túl még fontosak a helyiség tulajdonságai és a berendezés kinézete is. Már minden vásárlói elvárásra van megoldás: az oldalfali megoldás mellett elérhető mennyezeti és radiátorhoz hasonló, padlóra állítható berendezés is. Azok, akiknek fontos a kinézet, design berendezések között is válogathatnak. A legtöbb gyártó repertoárjában megtalálhatóak a mobil berendezések is.

Zuggó Balázs minden klímatelepítést tervező vásárló számára azt javasolja, hogy bízzon a szakember ismereteiben és tudásában; közösen beszéljék át a felhasználói igényeket és a kültéri és a beltéri egységek telepítésére alkalmas helyszíneket.

Az elhelyezés esztétikai oldala mellett fontos figyelembe venni a jogszabályi előírásokat - például az épület homlokzatán hol szabad kültéri egységet felszerelni -, továbbá a szerelő tudja eldönteni, hogy hol lesz a leginkább észrevétlen, egyúttal leghatékonyabban működő a berendezés

- közölte az ügyvezető, aki szerint a vásárló komfortérzete, sőt, akár az egészsége is múlhat azon, hogy a megfelelő helyre szerelik-e a klímá. Mindenképpen figyelni kell arra, hogy ne az ágyra, a kanapéra, vagy az otthoni munkaállomásra érkezzen a hideg levegő és alapvetően a felhasználó ne legyen a direkt légáramban, vagyis ne ott tévézzen, aludjon, dolgozzon, ahová a klíma a hideg levegőt fújja, hiszen még a normál huzatban tartózkodva is könnyen meg lehet fázni.

A jobb klímák intelligens termikus szemmel rendelkeznek, érzékelik az emberi jelenlétet, így ki is kerülik a huzatképződést és egyenletes levegőeloszlást biztosítanak. A klíma teljesítményének kiválasztását szintén érdemes szakemberre bízni, hiszen vannak ugyan ökölszabályok, de számos más tényező is befolyásolja a klíma szükséges és elegendő teljesítményét. Fontos, hogy ne legyen se túl-, se alulméretezve, mert az nemcsak komfortbeli problémákat okozhat - például hangosabb, erősebben fúj, vagy fordítva, nehezen hűti le a lakást, - , hanem energiahatékonyság szempontjából sem mindegy a teljesítmény, ne fogyasszon szükségesnél több áramot a berendezés

- mondta Zuggó Balázs.

Brezovay István, a Damasztor Kft. ügyvezetője arról beszélt, tapasztalataik szerint a legyakrabban elkövetett hiba, hogy a felhasználók a belépő árkategóriás, olcsó klímaberendezést keresik - amelyek jellemzően eleve kevesebb funkcióval rendelkeznek -, nem a magasabb minőséget.

Az alacsony energiafelhasználás és a megbízhatóság a mai változó világban nagyon fontos értékek – egyúttal hosszú távon megtérülő befektetés. Fontos lehet az is, hogy a klíma okostelefonnal távolról legyen vezérelhető – ez a környezetvédelem szempontjából is előnyös szempont, hiszen az applikációk révén lehetőség van csak akkor működtetni a klímát, amikor igazán szükség van rá. Az okostelefon segítségével felügyelhető a klíma állapota – például ha nem vagyunk biztosak benne, hogy kikapcsoltuk, akkor ezt távolról is megtehetjük, illetve fordítva, távolról bekapcsolhatjuk, hogy hazaérve kellemes hőmérséklet fogadjon

- hívta fel a figyelmet a szakember. Az appok segítségével multi split klíma esetében a beltéri egységek által biztosított hőmérsékletet egymástól függetlenül is be tudjuk állítani, vagyis minden helyiségben más és más értéket adhatunk meg. Az applikációkban akár ütemezhetők is ezek a műveletek a hét különböző napjaira, igazodva a család hétköznapi programjaihoz, továbbá nyomon követhető a készülék energiafogyasztása is.

Ezért fontos a gyakori karbantartás

Sokan azt gondolják, hogy a klíma-ügy le van rendezve annyival, hogy megvettük és beszereltettük a készüléket, pedig ugyanilyen fontos a megfelelő karbantartás is. Ugyanis a klímák használata során nagy mennyiségű levegő áramlik át a szűrőkön, ezáltal csökken a szobában található por mennyisége, de a szennyeződések idővel lerakódhatnak a berendezés belsejében - hívta fel a figyelmet Váradi György.

Ez akár 5-15%-kal csökkentheti a klímaberendezés hatékonyságát és egészségügyi veszélyeket is hordozhat magában, hiszen a lerakódások kedvező környezetet nyújtanak a penészgombák számára. Fontos arra odafigyelni, hogy a szakértő ne csak a beltéri egység szűrőjét tisztítsa/cserélje ki, hanem a klíma egyéb részeit is megtisztítsa és alaposan átnézze. Alapos munkához akár 1,5 óra is kellhet, ami sajnos kiszállással ma már 15 000 forint körül kezdődik

- részletezte a szakértő.

Brezovay István pedig ennek kapcsán kiemelte, hogy a karbantartásra elsősorban a felhasználó egészségének védelme érdekében van szükség, mert a klíma használata során a keletkező kondenzvízből penész képződhet, vagy baktériumok telepedhetnek meg a lapátokon, vagy a ventilátoron.

A penész pedig az egészségre igen káros hatással van, hiszen légúti megbetegedéseket okozhat a lakásban élők számára. Minden évben egyszer, még a szezon előtt érdemes elvégeztetni a klíma karbantartását szakemberekkel, akik szakszerűen végzik el a berendezés fertőtlenítését

- részletezte. A klíma karbantartása során teljesen lesterilizálják a klímaberendezés belső részeit, ezzel megszüntetve az összes kialakuló szennyeződést. A klímákban teljesen láthatatlanul alakulnak ki baktériumok, így ezek elterjedését meg kell akadályozni vegyszeres gőzöléssel, amelyet otthoni takarítással nem lehet elvégezni, csakis szakember végezheti el.

Emellett a szakemberek megvizsgálják, hogy nincs-e esetlegesen hűtőközeg szivárgás, nem kell-e utántölteni a gázt, hiszen egy tömítetlen rendszer egyrészt nem működik hatékonyan, viszont több energiát fogyasztva éri el a kívánt hőfokot, de a környezetre is veszélyes a hűtőközeg-szivárgás. A klímaberendezések tisztítása (kültéri, beltéri egység) az állagmegóvás és az energiafelhasználás miatt is kiemelkedően fontos. Egy elszennyeződött klímaegység áramfogyasztása akár a többszöröse is lehet annak, amennyit egy jól működő készülék fogyaszt. MInt elmondta, a Damasztor Kft.-nél nettó 15 000 – 18 000 forintba kerül egy klíma karbantartás.