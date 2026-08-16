Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért

Vagány hely, szabadságízű hangulat, barátságos vendéglátás, chill és jó kaja. Nem mindennap van nyitva, de ha kinyit, sorban állnak érte, és van, hogy estére már az alapanyag is elfogy. Kovászos nápolyi pizza, a Zala-folyó partja, egy kert, ahol jár a levegő, kell ennél több egy túrázós-nyaralós nyári estebédhez? Leteszteltük az Őrség szívében az Il Bandito Pizza Kertjét.

Újabb vidéki gyöngyszemre bukkantunk, ami felkerült a privát gasztrotérképünkre: az Il Bandito egy kis olaszos csibészség az Őrség zöldjében. A Zala partján, kerti székeken, retro hangulatban olyan nápolyi pizzát ettünk, amilyen a nagykönyvben van. Nagy buborékokkal teli, kovászos tészta, nem túltolt feltétek, viszont olyan ízek, amelyek nagyon is működnek együtt. A lecsós pizza például annyira passzol a nyárhoz és a pizza világához, hogy családilag meg is fogadtuk: hamarosan, csak ezért is visszatérünk.

Pár éve már jártunk itt, az Őriszentpétertől néhány kilométerre fekvő Nagyrákoson, azóta pedig a kis, álmos település felkerült a gasztrotérképre. Egy kézműves söröző, az ŐriBird mellett az Il Bandito is hozzátett ehhez: az egyik helyen a jó sör és a kedves vendéglátás, a másikon pedig az autentikus nápolyi pizza a főszereplő, amit ráadásul helyi ízekkel is megbolondítanak.

Az őrségi pizzakert (Fotó: Pais-H Szilvia)

A Google-értékelések alapján az Il Bandito Pizza Kertje nemcsak nekünk jött be: a helynek híre ment a környéken. Nem is csoda, hiszen itt valódi kovásszal készül a pizzatészta, a feltétekhez pedig – ahogy mindjárt látni fogjuk – minőségi alapanyagokat használnak. Nem mindennap van nyitva, de amikor igen, a guszta kis bodega előtt sorba kell állni. És bizony az sem ritka, hogy estére elfogy valamelyik alapanyag. Mi most leteszteltük Nagyrákos favorit pizzázóját – és azt kell mondanunk, értjük, miért.

Lássuk a Pizza Banditákat!

Egy kis belső helyiség is van, szóval ősszel és télen is érdemes lesz a Zala-parti betérőbe pizzázni, de a hely igazi értékét mégis az árnyas, retro hangulatú kerthelyiség adja. Nyáron egyszerűen jó itt lenni: árnyas liget, mellettünk csordogál a Zala – ha csak bokáig ér is, legalább van benne víz, és tisztának is tűnik –, kerti székek, és közben készül a pizza.

A rendelésnek is megvan a maga rendszere: sorba kell állni egy lángossütőre hajazó bodega előtt, kapsz egy utcatábla szerű házszámot, és amikor elkészül a pizzád, ez alapján hozzák az asztalhoz. Az étlapon vannak állandó klasszikusok, és mindig akadnak az évszakhoz igazított, aktuális ízek is. Ha már nápolyi, helyben kovászolt tésztáról van szó, nem hiányozhat a margherita vagy a négysajtos, de mi nem feltétlenül ezek miatt álltunk sorba.

Zala part és egy szabad asztal (Fotó: Pais-H Szilvia)

A hawaii pizzának csúfolt ananászos-kukoricás változatot – minden elítélő pillantás ellenére – ugyanis mi imádjuk, itt azonban hiába keressük az étlapon. Helyette jönnek a helyi ízek, például az Őrség aranya, amelyet tökmagolajjal és a Németh Portáról érkező orda sajttal bolondítanak meg, vagy a lecsós pizza, amely nálunk egyértelműen vitte a prímet.

Az alapok: pugliai paradicsomszósz, fior di latte mozzarella és extra szűz olívaolaj kerül a pizzákra, ezekhez jönnek aztán a különböző feltétek. A pikáns olasz szalámis változat például 4100 forint, a margherita 2900 forint, a többi pizza pedig nagyjából 3800 forint körül mozog. Az adagokkal sincs gond: nem óriáspizzák, de egy rendes étvágyú férfiember is jó eséllyel jól lakik velük.

Ilyen az igazi őrségi nápolyi pizza (Fotó: Pais-H Szilvia)

Nem a legolcsóbb kategória: Őriszentpéteren akár ezer forinttal olcsóbban is találni hasonló méretű pizzát. Csakhogy a tészta össze sem hasonlítható. Levegős, buborékos, kovászos, a széle pedig pontosan olyan, amilyennek egy jó nápolyi pizzánál lennie kell. Ez az a pizza, amelyre tényleg nem kell semmi extra: jók az arányok, rendben vannak az alapanyagok, és nem akarják húszféle feltéttel agyonpakolni.

Mitől nápolyi a pizza? A pizza története jóval régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk: már az ókorban is készültek olyan lapos kenyérfélék, amelyek távoli rokonságban álltak a mai pizzával, magát a „pizza” szót pedig a 10. század végén már írásban is használták.

A mai nápolyi pizza történetének fontos fordulópontja a paradicsom elterjedése volt. Miután a 17–18. századra bebizonyosodott, hogy nem mérgező, egyre gyakrabban került a lapos kenyértésztára. Az olcsó, egyszerű étel elsősorban a nápolyi szegényebb rétegek eledele lett.

A legismertebb történet szerint 1889-ben Raffaele Esposito készítette el azt a pizzát, amelyet később Margheritaként ismertek meg: paradicsom, fehér mozzarella és zöld bazsalikom került rá, vagyis az olasz trikolór színei. A pizza a legenda szerint Margherita di Savoia királynéról kapta a nevét.

De mitől lesz valami valóban nápolyi pizza? Nem attól, hogy ráírják az étlapra. A klasszikus nápolyi pizzatészta alapja meglepően egyszerű: liszt, víz, só és élesztő, a lényeg pedig az alapanyagok minőségében, a tészta hosszú érlelésében és a sütésben rejlik. A végeredmény vékony, hajlítható közép, magas, levegős, buborékos peremmel – éppen az a fajta tészta, amit az Il Banditónál is kaptunk.

Ráadásul ezt nem is nagyon lehet elegánsan, késsel-villával enni

Kettéhajtjuk, a lecsó végigfolyik az ujjainkon, és mi ezt most itt szeretjük. Népesebb társasággal szinte az összes, aznap étlapon szereplő pizzát végigkóstoltuk, és bizony nem volt panasz.

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Ha kifogunk egy jó réteses időszakot, tökös-mákos rétest is kapunk, ami igazi őrségi klasszikus, de a túrósat is érdemes megkóstolni. Fagyizhatunk is: állítólag kézműves fagyi készül, bennünket azonban a 600 forintos gombóc nem győzött meg különösebben. Korrekt fagyi, de nem emiatt fogunk visszatérni Nagyrákosra. Inni házi szörpöt (eper, málna, bodza ) is kérhetünk, csapolt sörért viszont érdemes átsétálni a szomszédos kézműves sörözőbe.

Az ŐriBird Sörfőzdéről külön is megéri írni: helyi madarakról elnevezett sörök, árnyas sörpadok, rendkívül közvetlen személyzet, és időnként olyan különlegességek is előkerülnek, mint a rozsból főzött helyi sör. Ha pedig valami erősebbre vágyunk, a hely saját márkás ginjét is megkóstolhatjuk. Az ŐriBirdről azonban külön mesélünk, mert ez már egy másik történet.

Egy kis kitérő az Őrségre – hol is járunk?

Az Őrség mára a Nyugat-Dunántúl egyik legéletképesebb és legkedveltebb turisztikai célpontja. Nincs Balatonja, de akad egy-két fürdésre alkalmas tava, mi az idei nyáron a Vadása-tó mellett a Borostyán-tavat is bátran ajánljuk: nagyobb, dombos-erdős természeti környezetben fekszik, tiszta vizű, és a strandja is szellősebb. A felnőttbelépő 800 forint, ráadásul elkerítve külön kutyás strandot is találunk.

Árakban és a kiadó porták színvonalában az Őrség ma már simán vetekszik a Balaton-felvidékkel. Talán egy fokkal szellősebb, és több még az eredeti, helyi falusi porta is, bár a szerek között járva szinte minden második ház vagy nyaraló kiadásra szakosodott szálláshely. Reggeli biciklizés közben azonban még mindig hallani kakaskukorékolást, látni egy-egy működő falusi gazdaságot, az udvar közepén trágyadombbal, a szilvafák alatt kapirgáló tyúkokkal.

EZ IS ÉRDEKELHET Százéves pajta mélyén készül az Őrség legnagyobb kincse: megmutatjuk a zöld arany titkát + Videó Régen köpesztőbulikat szerveztek az asszonyok, ma már a héj nélküli olajtököt termesztik. Mi pedig egy pajtában találtuk magunkat, ahol a Tök Jó Porta házigazdáival.

Az Őrség ráadásul kevésbé hepehupás és dombos, mint a Göcsej, ezért a kerékpáros túrázóknak is ideális terep. Szinte minden szerben találni kiadó szállást, hétvégente pedig a nyitott portákon, helyi vendéglátóhelyeken falatozhatunk, kóstolhatunk tökös-mákos rétest, vagy akár betérhetünk egy jó vargányás szarvasgulyásra is.

És nem csak nyáron érdemes erre járni: ősszel vagy tavasszal is bátran tervezhetünk ide akár néhány napos kiruccanást. Gyógyfürdő is akad a közelben – például Lentiben, bár az már nem az Őrség –, látnivalóból pedig bőven van még, amit felfedezni. Ezekről korábban itt írtunk…

Címlapkép, fotók: Pais-H Szilvia