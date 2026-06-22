Döbbenetes csapdába ejt minket a hőség: ördögi kör fenyegeti a gyanútlan lakosságot

Európát újabb hőhullám sújtja, a klímakutatók pedig egyre hangosabban figyelmeztetnek a trópusi éjszakák veszélyeire, amikor a hőmérséklet még éjjel sem süllyed 20 Celsius-fok alá. A szakértők szerint a kontinens felkészületlen erre a jelenségre, mivel a légkondicionáló berendezések elterjedtsége messze elmarad a szükségestől - írta meg az euronews.

Franciaország 96 megyéjének több mint felében vörös riasztás van érvényben, a hőmérséklet pedig helyenként eléri a 40 Celsius-fokot. A francia meteorológiai szolgálat szerint a hőhullám tartósan magas szinten állandósult, és legkorábban pénteken enyhülhet. Spanyolországban – többek között Bilbaóban, Zaragozában és Madridban – szintén 40 fokos hőséget jeleznek előre, de még az Egyesült Királyságban is 38 Celsius-fokos csúcshőmérsékletre figyelmeztet a brit meteorológiai szolgálat (Met Office). Párizsban a hatóságok a zene ünnepe alkalmából betiltották az alkoholfogyasztást a tikkasztó hőség miatt, a parkokat pedig éjjel-nappal nyitva tartják, hogy lehetőséget biztosítsanak a hűsölésre.

A hőhullámmal együtt a trópusi éjszakák száma is növekszik. Bár a jelenség a melegebb éghajlatú régiókban gyakoribb, a hűvösebb északi országokban is egyre többször fordul elő. A brit meteorológiai szolgálat attribúciós vizsgálata szerint a klímaváltozás hatására az Egyesült Királyságban a három egymást követő júliusi trópusi éjszaka valószínűsége az iparosodás előtti, egy százalék alatti éves szintről mintegy húsz százalékra ugrott.

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A trópusi éjszakák komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, mivel a szervezetnek szüksége van az éjszakai lehűlésre ahhoz, hogy a nappali hőterhelés után regenerálódjon. Ennek hiányában megnő a szív- és érrendszeri megterhelés, és jelentősen romlik az alvásminőség. Ruth Engel, a World Resources Institute adattudósa szerint az éjszakai hőség azért különösen veszélyes, mert az emberek ilyenkor jellemzően otthon tartózkodnak, ahol gyakran nincs légkondicionálás. Európában az ingatlanok mindössze mintegy húsz százaléka rendelkezik klímaberendezéssel.

Bár a légkondicionálók száma 1990 óta több mint megduplázódott a kontinensen – jelenleg mintegy 110-130 millió egység üzemel –, ez a mennyiség még mindig messze elmarad a szükségestől. Ráadásul a klímaberendezések széles körű elterjedése ördögi kört gerjeszt, mivel a gyakran fosszilis energiával működtetett készülékek olyan fluorozott üvegházhatású gázokat – például HFC-ket és HCFC-ket – bocsátanak ki, amelyek a szén-dioxidnál többezerszer erősebben kötik meg a hőt a légkörben. A városokban a helyzetet tovább súlyosbítja a hősziget-hatás, vagyis az, hogy a betonfelületek és az aszfalt elnyelik, majd folyamatosan visszasugározzák a hőt, ami még forróbbá teszi a kültéri levegőt.

A kutatások szerint a magas éjszakai hőmérséklet szoros összefüggést mutat a megnövekedett halálozási mutatókkal, különösen az idősek és a krónikus betegségben szenvedők körében. Engel a kumulatív hőterhelés fogalmára hívja fel a figyelmet, miszerint minél tovább van kitéve valaki a hőségnek pihenési lehetőség nélkül, annál súlyosabb egészségügyi következményekkel kell számolnia. A jelenség a közszolgáltatásokra is hatással van, egyes iskolák például a vizsgák időpontjának módosítását fontolgatják, hogy tehermentesítsék az alváshiánnyal küzdő diákokat.