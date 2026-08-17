Örülhetnek a balatoni horgászok: több mint 3 tonna fogható ponty került a Balatonba

Újabb 3454 kilogramm háromnyaras, fogható méretű pontyot telepítettek a Balatonba augusztusban. A halak két helyszínen kerültek a tóba: Balatonkenesén több mint 2,5 tonnát, Siófokon pedig további közel 900 kilogrammot engedtek szabadon.

Nem marad ponty nélkül a Balaton: újabb jelentős mennyiségű hal került a tóba a napokban. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. augusztus 13-i telepítésén összesen 3454 kilogramm háromnyaras, fogható méretű pontyot engedtek a vízbe. A halakat halszállító járművekkel vitték a kijelölt helyszínekre, majd a szállítóautók tartályaiból közvetlenül a Balatonba kerültek. A telepítésről a társaság fotókat is közzétett.

Az első szállítmány Balatonkenesén, a helyi horgászegyesület kikötőjénél érkezett meg. Itt 2587 kilogramm háromnyaras pontyot engedtek a tóba. Ez a teljes mostani telepítés csaknem háromnegyedét jelentette, vagyis ezen a helyszínen több mint 2,5 tonna hal gyarapította a Balaton állományát. A második szállítmány Siófokra, a Bahart kikötőjéhez érkezett. Itt további 867 kilogramm fogható méretű pontyot telepítettek. A két helyszínen így jött ki a 3454 kilogrammos összmennyiség - számolt be róla a Balatoni hal.

Nyáron sem ez volt az első haltelepítés

A mostani akció egy hosszabb nyári telepítési sorozat része. A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. már július 22-én jelezte, hogy megkezdődtek a nyári pontytelepítések a Balatonon és a hozzá kapcsolódó vízrendszeren. A társaság a nyári időszakban több alkalommal is háromnyaras pontyokat helyezett ki. (A háromnyaras kifejezés azt jelenti, hogy a halakat nagyjából három évig nevelték, így már elérik azt a méretet, amelynél a Balatonon foghatóvá válhatnak.) A ponty a balatoni horgászat egyik legfontosabb célhala, ezért az állomány utánpótlásának rendszeres biztosítása a tó halgazdálkodásának egyik fontos része.

A tartós hőség a Balaton élővilágát is megterheli, különösen akkor, amikor a víz hőmérséklete tartósan magas. Ennek egyik oka, hogy a melegebb víz kevesebb oxigént képes oldott formában megtartani. Ez a halak számára is kedvezőtlenebb körülményeket jelenthet. A horgászoknak ezért a nyári hónapokban különösen érdemes odafigyelniük a halakkal való kíméletes bánásmódra. A kifárasztott halnak ugyanis a visszaengedés előtt időre lehet szüksége ahhoz, hogy regenerálódjon. A magas vízhőmérséklet ezt a folyamatot tovább nehezítheti.