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Otthon

Sokan elkövetik ezt a klímahibát Magyarországon: komoly pénzt dobnak ki az ablakon 2026 nyarán

Nagy Béla Ádám
2026. június 11. 12:57

A klímaberendezés ma már nem számít luxuscikknek Magyarországon. Az egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámok hatására folyamatosan nő a légkondicionálók száma, miközben a felhasználók egyre nagyobb része már nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is használja ezeket a rendszereket. A tudatos üzemeltetés ugyanakkor továbbra sem magától értetődő: sokan túl alacsony hőmérsékletre állítják a készülékeket vagy elmulasztják a rendszeres karbantartást, ami jelentősen növelheti a fogyasztást és ronthatja a hatékonyságot. A Hetifókusz most a klímatakarékossággal foglalkozik. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről-hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá, hogy átlátható és részletes képet adjunk a legfontosabb gazdasági és közéleti történésekről. Ezen a héten azzal foglalkozunk, hogyan lehet energiatakarékosan bánni az otthoni klímaberendezésekkel. A megkeresésünkre a Daikin és E.ON reagált.

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A klímaberendezés ma már nem számít luxuscikknek Magyarországon. Az egyre gyakoribb hőhullámok, a forró nyarak és az otthoni komfort iránti igény miatt folyamatosan nő a légkondicionálók száma. A szakértők szerint azonban nemcsak az számít, hogy van-e klíma a lakásban, hanem az is, hogyan használjuk.

A magyarországi lakások klímával való ellátottsága még mindig elmarad számos dél-európai országtól, de a növekedés látványos. Egy 2025-ös elemzés szerint körülbelül 1,5 millió háztartási klímaberendezés működött már az országban, ami húsz év alatt tízszeres növekedést jelentett. A vállalat szerint pedig a következő években további egymillió készülék kerülhet a magyar otthonokba.

A keresletet elsősorban a hőhullámok hajtották fel. Piaci szereplők szerint a 2024-es szezonban az extrém meleg jelentősen megdobta a vásárlási kedvet, sok háztartás ekkor döntött a beruházás mellett.

Sokat számít, hogyan használjuk

Az energiahatékonyság ma már az egyik legfontosabb vásárlási szempont. A Pénzcentrum pedig ennek érdekében több piaci szereplőt is megkeresett azzal, hogy miként érdemes energiatakarékosan használni az otthoni klímaberendezéseinket.

Pécsi István, a Daikin lakossági értékesítési vezetője szerint a magyarok a klímaberendezések használata során leggyakrabban a túl alacsony hőmérséklet beállításával követnek el hibát.

Sokan akár 20-22 Celsius-fokra hűtik le az otthonukat, ami feleslegesen növeli az energiafogyasztást, miközben a kültéri és beltéri hőmérséklet közötti túl nagy különbség egészségügyi panaszokat, például megfázást vagy izomfeszültséget is okozhat

- hangsúlyozta.

A szakember szerint gyakori probléma az is, hogy a tulajdonosok nem fordítanak kellő figyelmet a rendszeres karbantartásra és a szűrők tisztítására. Pécsi István arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan nem használják a készülékek energiatakarékos vagy automata üzemmódjait, helyette rendszeresen ki- és bekapcsolják azokat. A korszerű inverteres klímákat azonban úgy tervezték, hogy folyamatos, optimalizált működés mellett biztosítsák a kívánt komfortot alacsony energiafelhasználás mellett.

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A Daikin lakossági értékesítési vezetője szerint energiahatékonysági szempontból a folyamatos, stabil hőmérsékleten történő működtetés a kedvezőbb megoldás. Az inverteres készülékek a kívánt hőmérséklet elérése után automatikusan visszaveszik a teljesítményüket, és fenntartó üzemmódban jóval kevesebb energiát fogyasztanak. A folyamatos ki- és bekapcsolás ezzel szemben engedi a helyiséget újra felmelegedni, így megnövekedett hűtési igényt és összességében kevésbé hatékony működést eredményez.

Megváltozott szerep

Pécsi István szerint az elmúlt években jelentősen megváltozott a klímaberendezések szerepe a magyar háztartásokban. Míg korábban elsősorban a nyári hőség elleni védekezés eszközeként tekintettek rájuk, ma már egyre többen egész éves komfortmegoldásként használják ezeket a rendszereket.

A szakember elmondta, hogy a vásárlók jelentős része már nemcsak hűtési célból választ klímaberendezést. A gázfűtéstől való részleges vagy teljes függetlenedés igénye miatt sok háztartás önálló vagy kiegészítő fűtési megoldásként is számol a klímával. A Daikin tapasztalatai szerint a klímavásárlók mintegy fele kifejezetten fűtési célra is használni kívánja a készülékét.

Pécsi István rámutatott, hogy a korszerű inverteres hőszivattyús klímák energiahatékonysága ebben kulcsszerepet játszik. Ezek a berendezések nyáron a hűtés során viszonylag alacsony energiafelhasználás mellett működnek, miközben a fűtési szezonban jelentős megtakarítást eredményezhetnek a földgáz vagy más fosszilis energiahordozók kiváltásával. A nyári hűtés többletfogyasztása jellemzően jóval kisebb költséget jelent, mint amekkora megtakarítás a téli hónapokban elérhető.

A felhasználóknak emiatt nincs okuk attól tartani, hogy a klíma használata jelentősen megdobja az éves energiaköltségeiket. Megfelelő beállítások mellett, illetve a kedvezményes H tarifa igénybevételével a négyévszakos használat gazdaságos megoldást jelenthet, miközben az épületek károsanyag-kibocsátása is csökkenhet.

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Fontos az optimalizáció

A Daikin tapasztalatai alapján a vásárlói elvárások is átalakultak. Ma már a fogyasztók nem egyszerű hűtőberendezést keresnek, hanem olyan rendszert, amely egész évben képes biztosítani az egyenletes hőmérsékletet, energiahatékony működés mellett. Emellett kiemelten fontos szempont lett az alacsony zajszint, a huzatmentes működés, valamint az okosfunkciók megléte.

Pécsi István szerint egyre több felhasználó szeretné okostelefonról, internetkapcsolaton keresztül vezérelni a készülékét, akár távolról is. Az is egyre fontosabb szempont, hogy a tulajdonosok nyomon követhessék energiafogyasztásukat és optimalizálhassák a működést.

A jelenlegi keresleti trendek alapján a vásárlók elsősorban az energiahatékonyságot, a csendes működést, a mobilalkalmazással vezérelhető okosfunkciókat, valamint a levegőszűrő és légtisztító megoldásokat keresik a klímaberendezésekben. A szakember szerint ez jól mutatja, hogy a klíma ma már nem csupán hűtési eszköz, hanem a lakóingatlanok teljes komfortját és levegőminőségét meghatározó rendszer.

Sokan ezen a hibán buknak el több ezer forintot nyáron

Az E.ON szerint a nyári hőhullámok és a klímaberendezések egyre szélesebb körű elterjedése miatt a tudatos klímahasználat ma már nemcsak kényelmi, hanem energiahatékonysági szempontból is kiemelt jelentőségű. A megfelelő beállítások, a rendszeres karbantartás és a készülékek szakszerű üzemeltetése jelentősen befolyásolja a villamosenergia-fogyasztást, a berendezések élettartamát és a felhasználók komfortérzetét - mondták a Pénzcentrum megkeresésére.

A társaság tapasztalatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt az energiahatékony inverteres klímaberendezések iránti kereslet. Egyre több háztartás nem kizárólag hűtésre használja ezeket a rendszereket, hanem átmeneti időszakban vagy akár a teljes fűtési szezonban is számol velük. A vásárlók körében egyre nagyobb az igény a magas energiahatékonysági besorolású készülékek, a WiFi-s távvezérlés, a csendes működés, a levegőszűrő rendszerek és a fűtésre optimalizált modellek iránt.

Az E.ON szakértői is azt javasolják, hogy nyáron a 24-26 Celsius-fok közötti beltéri hőmérséklet biztosíthatja a legjobb egyensúlyt a komfort és az energiafogyasztás között. Elmondták, hogy a beltéri és a kültéri hőmérséklet közötti különbség lehetőleg ne legyen nagyobb 6-8 foknál, mivel a túlzott hűtés nemcsak a fogyasztást növeli, hanem a szervezetet is megterhelheti.

A leggyakoribb hibák közé tartozik a túl alacsony hőmérséklet beállítása és a nem megfelelő használati gyakorlat. Sokan a nagy nyári melegben 20-22 fokra állítják a klímát, amikor odakint akár 35 fok is lehet. Ez jelentősen növelheti az energiafelhasználást, miközben egészségügyi panaszokat is okozhat.

Az E.ON szerint szintén gyakori probléma a karbantartás és a szűrőtisztítás elhanyagolása. Az elszennyeződött készülékek kevésbé hatékonyan működnek, növelik a meghibásodások kockázatát, ronthatják a beltéri levegő minőségét és csökkenthetik a berendezések élettartamát.

A vállalat ezért évente legalább egy alkalommal javasolja a teljes körű szakmai karbantartást, intenzív használat esetén pedig akár két ellenőrzés is indokolt lehet. Az E.ON tapasztalatai szerint egy szennyezett rendszer akár 10-30 százalékkal magasabb energiafogyasztást is eredményezhet.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a túlméretezett klímaberendezés sem jelent ideális megoldást. Az ilyen készülékek gyorsan lehűtik a helyiséget, majd gyakran leállnak és újraindulnak, ami rontja a működés hatékonyságát, csökkenti a páramentesítés eredményességét és hosszabb távon a berendezés élettartamára is kedvezőtlen hatással lehet.

Az optimális teljesítmény kiválasztásához több tényezőt is figyelembe kell venni. Az E.ON szerint fontos az ingatlan alapterülete, tájolása, a szigetelés minősége, a nyílászárók állapota, az üvegfelületek mérete, valamint az adott helyiség funkciója és benapozottsága. A megfelelő méretezés nemcsak a komfortérzetet javítja, hanem a hosszú távon gazdaságos és energiahatékony működés alapfeltétele is.
Címlapkép: Getty Images
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