Nem várt veszély leselkedik a hazai otthonokban: komoly egészségügyi gond lehet a vége, ha rosszul használod a klímát

A nyári hőhullámok idején a légkondicionálók fontos szerepet töltenek be a komfortos és élhető beltéri környezet fenntartásában. Használatuk azonban csak akkor biztonságos, ha megfelelő beállítás és rendszeres karbantartás mellett működnek. A túlzott hűtés és a helytelen használat egészségügyi panaszokat is okozhat. Emellett a megelőző intézkedések és az energiahatékonyság is kiemelten fontos szempont.

A nyári hőhullámok idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását. A biztonságos működéshez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A túlmelegedés megelőzésében fontosak a passzív hővédelmi megoldások is, mint az árnyékolás, az éjszakai vagy hajnali szellőztetés, valamint a zöldfelületek növelése, amelyek csökkentik az épületek felmelegedését és a hűtési igényt.

Amennyiben ezek az intézkedések nem elegendők, a légkondicionálás segíthet a megfelelő hőmérséklet biztosításában. A túlzott hűtést kerülni kell: a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8–10 °C-ot, hőségriasztás idején pedig a 27–28 °C-os beltér is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből a meleg kültéri környezetbe lépünk.

A klimatizált helyiségek levegője néha túl száraz, mely légzőszervi panaszokat, illetve a szem, a torok és az orr nyálkahártyájának, valamint bőrünk kiszáradását okozhatja. Fontos arra is figyelni, hogy a hideg levegő ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Ellenkező esetben megfázásos tünetek jelentkezhetnek, megfájdulhatnak ízületeink és gyulladások is kialakulhatnak. A csecsemők, az idősek, valamint a krónikus légzőszervi vagy keringési betegségekben szenvedők különösen érzékenyek lehetnek ezekre a hatásokra. A száraz levegő kellemetlen hatásait megfelelő folyadékbevitellel, szükség esetén párásítással, valamint hidratáló készítmények alkalmazásával mérsékelhetjük.

A legtöbb split klíma nem biztosít friss levegőt, ezért a rendszeres szellőztetés elengedhetetlen. A megfelelő légcsere hozzájárul a szén-dioxid és egyéb beltéri szennyező anyagok koncentrációjának csökkentéséhez.

A légkondicionáló berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése nemcsak a készülék hatékony működése, hanem az egészségvédelem szempontjából is kiemelt jelentőségű. A szűrőkön, a hőcserélők felületén és a kondenzvíz-elvezető rendszerben por, pollen, valamint különböző mikroorganizmusok halmozódhatnak fel, melyek a beltéri levegőbe kerülve légúti tüneteket, egyes esetekben fertőzéseket okozhatnak, valamint súlyosbíthatják az allergiás és asztmás tüneteket.

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A szűrőket a gyártó előírásai szerint rendszeresen tisztítani kell. A teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. Nagyobb porterhelésnek kitett környezetben ennél gyakoribb karbantartás is indokolt lehet.

Gépjárművekben is fontos a légkondicionáló rendszer rendszeres ellenőrzése és tisztítása. Utazás közben kerüljük a túlzott hűtést, és törekedjünk arra, hogy az utastér hőmérséklete ne térjen el jelentősen a külső hőmérséklettől. Hosszabb utakon időnként friss levegő beengedése is javasolt.

A megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók csökkentik a hőség egészségkockázatait, de magas energiaigényük miatt környezeti terhelést is jelentenek, ezért fontos az energiahatékony használat és a megújuló energiaforrások előnyben részesítése. Emellett a városi hőszigethatás mérsékléséhez elengedhetetlen a hőszigetelés, az árnyékolás, a világos tetőfelületek, a zöldtetők és a zöldfelületek bővítése.