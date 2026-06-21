Váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Balatonlelle-felső és Balatonboglár között.
Jöhet a 40 fok Magyarországon: brutális idő lesz jövő héten, most aztán tényleg elolvadunk
A jövő héten folytatódik a kánikula: a hét elején általában 30 és 35 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hét végén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn még lehet zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás, majd csökken a csapadék esélye - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn a nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékos tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és ismét többfelé, több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. Az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökés is kísérheti. Zivataroktól függetlenül az északias szél főleg a Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödhet. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
Kedden sok napsütés várható gomolyfelhőkkel, zápor, zivatar kevesebb helyen fordulhat elő. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban döntően 15 és 20 fok között várható, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a vízpartoknál, a belvárosokban és a magasabban fekvő helyeken valószínűek. Délután 30-35 fok várható.
Szerdán döntően derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, néhol zápor, zivatar nem zárható ki. Az északias szél megélénkül. Hajnalban jórészt 14-19 fokra van kilátás, délután 30-35 fok valószínű.
Csütörtökön derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északias szél a keleti országrészben megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.
Péntekre derült, napos, száraz idő ígérkezik, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban javarészt 13-18 fokra lehet számítani, délután 32 és 37 fok között tetőzik a hőmérséklet
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Szombaton derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet 12 és 22, a csúcsérték 32 és 38 fok között alakul.
Vasárnap is derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes időnek van nagyobb esélye. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délutánra 33 és 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
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