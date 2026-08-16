Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat

Arról rendszerint lehet hallani, hogy olaszországi tartományokban, ír szigeteken, sváci alpesi falvakban komoly összegekkel támogatják a beköltözést, letelepedést. Azt viszont kevesen tudják, hogy rengeteg magyarországi település is kínál kisebb-nagyobb összegeket azoknak, akik tartósan az adott településen létesítenek lakóhelyet. A leggyakoribb a 100-300 forintos összeg, de nem ritka a félmilliós, vagy akár milliós támogatás is. A Pénzcentrum által vizsgált településeken általában csak a tartós letelepedés a feltétel, de egyes helyeken más elvárásoknak is meg kell felelni. Gyermeket nevelők, hiányszakmákban dolgozók, vagy pl. orvosok még magasabb összegre is számíthatnak új lakóhelyükön.

Nemcsak a nyugati elöregedő társadalmak kis falvaiban, hanem számos magyar településen is felismerték a népességcsökkenés áldatlan hatásait. Ezért a helyi lakosok - főként a fiatalok - helyben tartására, betelepülés ösztönzésére több eszközzel is törekszenek. Az egyik ilyen eszköz, az úgynevezett letelepedési támogatás, illetve más lakhatási célú támogatások nyújtása. Amíg egyes önkormányzatok pusztán pénzt kínálnak azoknak, akik lakóhelyet létesítenek a településen, míg máshol kamatmentes kölcsönnel, filléres építési telkek átadásával, kedvezményes bérlakásokkal csábítanák magukhoz új lakóikat. A Pénzcentrum végigböngészte a Nemzeti Jogszabálytárban található önkormányzati rendeleteket, hol és mekkora összegű letelepedési támogatásról esik szó, és milyen feltételekhez kötik azokat.

Akár milliókat is fizethetnek az önkormányzatok

Az önkormányzati rendeletek tárában legalább 150 olyan település található, ahol valaha volt, illetve jelenleg is elérhető letelepedési támogatás. A lapunk által vizsgált településeken jellemzően 100-300 forintos, egyszeri vissza nem térítendő támogatást ad az önkormányzat. A támogatásokat vagy kifejezetten lakásvásárláshoz, építéshez vagy első lakáshoz jutáshoz nyújtják, vagy akkor, ha valaki már lakcímet létesített a településen.

Nem ritka a 300-500 ezer forintos ajánlat sem az önkormányzatok részéről, de akad számos hely, ahol akár 1 millió forintot is kifizet a hivatal. Vannak olyan települések is, ahol az összeg változhat egy határon belül. Hollókőn például a letelepedési támogatás összege legalább 300 ezer, legfeljebb 1 millió forint lehet, és a felhasználást határidőn belül igazolni is kell. Vagy Szentistván községben például a támogatás mértéke házastárs és élettárs kérelmezők esetén 1 millió forint, egyedülállók esetén 500 ezer forint (és meg kell felelni bizonyos szociális feltételeknek is). Nem csak községek, de városok is nyújtanak nagyobb összegű támogatásokat: Dunaföldváron például lakásépítéshez vagy vásárláshoz adnak milliós, vissza nem térítendő támogatást, melynek fejében vállalni kell, hogy legalább 5 évig életvitelszerűen Dunaföldváron él és dunaföldvári bejelentett lakóhellyel rendelkezik, illetve a gyermekei is helyi iskolába járnak.

Pakson is létezik milliós támogatás, mellyel a szakképzett fiatalokat segítik lakáscéljaikban a városban. Vagy például Kaposváron évi 1,2 milliós, azaz havi 100 ezer forintos támogatás járhat fiatal, szakképzett lakosoknak letelepedés esetén. Nem minden település húzta meg a határt az 1 milliónál: Rácalmáson például házastársak, élettársak, az egy gyermeket nevelő egyedülálló kérelmező esetén 1 millió; egy gyermeket nevelő házastársak, élettársak, a két gyermeket nevelő egyedülálló kérelmező esetén 1,3 millió; két gyermeket nevelő házastársak, élettársak 1,6 millió, és három avagy több gyermeket nevelő házastársak, élettársak, egyedülálló kérelmező esetén 2 millió forint pályázható.

Az is előfordul, hogy nem vissza nem térítendő támogatással, hanem kamatmentes kölcsönnel segítik az önkormányzatok a letelepedést. Isaszegen 1,5 millió forint, Ruzsán 2 millió forint, Kazincbarcikán 3 millió forint kamatmentes kölcsön is igényelhető az önkormányzattól. Besenyszögön pedig 5 millió forint kölcsönt is nyújthat a feltételek teljesülése esetén az önkormányzat.

A vizsgált településeken 5 milliós letelepedési támogatás volt a legmagasabb, amit jogszabályba foglalva láttunk. Azonban a magasösszegű támogatásoknak jellemzően már nagyon szűk a feltételrendszere: Mosonmagyaróváron például csak letelepülő és praxis létesítő háziorvosok számára jár 5 millió forint, Lébényben 3 millió forint. (A háziorvosokat már ajánlatokat is igyeknek magukhoz csábítani a vidéki települések, nem a letelepedési támogatás az egyetlen.)

Az is kiderült a jogszabályokból, hogy sok településen csak pár tízezer forint támogatást nyújt az önkormányzat a hatályos jogszabály szerint. Ennek egyik oka az lehet, hogy amikor meghozták a döntést a letelepedés támogatásáról még többet ért 20 ezer vagy 50 ezer forint, mint manapság. Egy ilyen összegű támogatás manapság már nem nyom annyit a latban, hogy emiatt valaki célzottan egyik vagy másik település mellett döntsön. Viszont az is látszik, hogy sok önkormányzat aktívan foglalkozik azzal, hogy vonzóvá tegye a települését, a helyieket megpróbálja helyben is tartani, esetleg a visszaköltözést is támogatja - pénzzel, illetve más eszközökkel.

Nem mindig a pénz a legkedvezőbb ajánlat

Áttekintve a sok települési jogszabályt, azt láthattuk, hogy a leggyakoribb feltétel magához a lakáscélhoz volt kötve, ami a településen valósul meg. Más helyeken további feltételként adták meg, hogy első lakás létesítéséhez jár csak a támogatás, vagy hogy a kérelmezőnek legyen folyamatos tb-jogviszonya, tehát munkája. Gyakran előkerül feltételként a gyerekek száma is, vagy az életkor: sok helyen fiatalokat, vagy kifejezetten fiatal házasokat támogatnak a beköltözésben.

Szórványosan előfordul, hogy a szakképesítés is számít: Sirok településen például kifejezetten diplomás betelepülőket támogatnak 200 ezer forinttal, míg pl. Vásárosnaményben a hiányszakmákban elhelyezkedőket segítik havi 70 ezer forintos támogatással. Több település meghatároz bizonyos jövedelmi korlátot is, tehát annak igyekszik támogatást adni, aki arra valóban rászorul.

Bár a készpénz a pályakezdő vagy fészekrakó fiatalok esetében mindig jól jön, nem mindig ez jelenti a legnagyobb támogatást a lakhatáshoz. Számos településen lehet pályázni a jogszabályok alapján önkormányzati ingatlanok bérlésére is kedvező feltételekkel, ha valaki olyan helyzetben lenne, hogy az építés, vásárlás nem opció számára. Egy kedvező bérleti díj mellett többet lehet félretenni, ami közelebb vihet a későbbi lakáscél megvalósításához.

A kamatmentes kölcsön előnyeit sem érdemes lebecsülni: amikor a legkedvezőbb piaci lakáshitel kamatok is 7% körül vannak, a végelszámolásnál sokat számíthat, hogy pár milliót "ingyen" kaptunk kölcsön a hivataltól.

Az aduász azonban az 1 forintos, vagy 1 Ft/m²-es építési telek biztosítása lehet. Kiskunmajsán például - a jövedelmi korlátnak és egyéb feltételeknek megfelelve - már jelképes összegért kaphatnak a betelepülni vágyók telket az önkormányzattól. Bélapátfalva pedig kedvezményes, 1 Ft/m² áron biztosít építési telket, és akadnak még más hasonló példák, amikor nagyon olcsón lehet önkormányzati telekhez hozzájutni. Ez azért lehet sokkal nagyobb támogatás, mert egy építési telek a mai ingatlanárak mellett sokmilliós tétel. A település elhelyezkedésétől függően akár a 10 millió forintot is elérheti pusztán csak egy telek értéke és a legfrekventáltabb helyeken ennél sokkal magasabb is lehet. Így egy építési telek jelképes összegért cserébe, vagy jelentős kezdvezménnyel igazi ajándék lehet annak, aki építkezne.

Két ellentétes folyamat zajlik vidéken: egyiknek sem lesz jó vége

Minden évben több hosszabb cikket is szentelünk az állandó lakosságszám változások elemzésének. Vannak olyan slágertelepülések Magyarországon, ahová az elmúlt években több tucat család költözött be. A budapesti agglomeráció egyes települései már ki is tehetnék a Megtelt!-táblát, akkora volt a beköltözők özöne. Ez most nyáron, illetve már az elmúlt nyarakon is sok településen visszaütött: a rengeteg újépítésű lakás felhúzásával nem tartotta a lépést a települési infrastruktúra, így sok helyen alakult ki vízhiány a legmelegebb időszakokban. Természetesen nem csak a vízhiány a "túlnépesedés" tünete, hanem a megnövekedett forgalom, dugók, a parkolóhiány, az óvodai- és bölcsődei férőhelyhiány, visszaszoruló zöldterületek, a szolgáltatások túlterheltsége, az ingatlanárak drasztikus növekedése és az átalakuló közösségek, az ezzel járó társadalmi feszültségek. A vízhiány ezek közül pusztán csak a leglátványosabb hatás.

Egyes települések már éltek is az Orbán-kormány adta lehetőséggel és a települések önrendelkezési jogát érvényesítve leszabályozták a lakóparkok építését, ezzel korlátozva a népességbővülést.

Mindeközben pedig az ország jelentős részét az elnéptelenedés sújtja. Érdekes módon, ha a községeket nézzük, mint településtípust, akkor még enyhe növekedést is láthatunk, míg a városokban folyamatosan fogy a népesség. Azonban ez nem minden falura jellemző: rengeteg helyen olyan mértékben fogy a lakosság, mintha menekülnének az ott lakók: a népességcsökkenést nem lehet pusztán a természetes halálozási folyamatokkal magyarázni. A falvak elnéptelenedése pedig az elöregedéssel is együtt jár: a lakók jelentős része az idősödő korosztályba tartozik, akik kevésbé mobilisak, nagyobb szükségük lenne helyben kisboltokra, egészségügyi szolgáltatásokra, postahivatalra; ezek azonban egyre kevesebb helyen érhetők el.

Az elnéptelenedés nem a vidéki magyar falvak betegsége: csodálatos alpesi községek, hivogató olasz vagy spanyol kisvárosok, zöldellő ír szigetek is küzdenek új lakók becsábításáért. Ami nagyon valószínű, hogy a letelepülési támogatás önmagában nem oldja meg az elnéptelenedés problémáját: ehhez az kell, hogy a helyiek szeressenek helyben élni és aki pedig beköltözik, megszeresse a települést és valóban otthonának tudja tekinteni. Szükség van megfelelő infrastruktúrára, munkahelyekre és megtartó közösségekre is, amelyeket sokkal nehezebb megteremteni, mint odaadni a pénzösszegeket a beköltözőknek.

Természetesen a pénz is valódi segítség, viszont gyakran inkább reklámértéke van: ez a helyi hivatal üzenete, hogy tárt karokkal várják a beköltözőket - fiatalokat, házasokat, kisgyermekes családokat, vagy éppen orvosokat. Bizonyára, ha a képviselőtestület számottevő támogatást szavazott meg a betelepülők javára, akkor más téren is aktívan foglalkoznak azzal, hogy közösségüket vonzóvá tegyék. Sajnos azonban a településeken meghozott jogszabályok viszonylag kevés figyelmet kapnak, így nem mindig jutnak el azokhoz, akiket a leginkább érinthet - cikkünkben is néhány példán keresztül igyekeztünk megvilágítani milyen sok helyen és milyen sokféle támogatás érhető el.

A letelepedési támogatáson túl is rengetegféle támogatás érhető el az önkormányzatoknál. Te tisztában vagy vele, hogy a lakóhelyeden milyen támogatásokat kérvényezhetsz? Nézd meg a Nemzeti Jogszabálytárban hogy a településed önkormányzata (kibocsátó), milyen támogatásokról rendelkezett. Lehet közte egyetemisták továbbtanulására adott havi összeg, nyugdíjasoknak járó segély, kedvezményes tűzifa, de még lombikbébi programhoz nyújtott pénzbeli segítség is.

Amikor pedig valaki új lakóhelyet keres és nem ismerős az esélyenek tartott településeken, akkor érdemes lehet a helyi szabályokról előzetesen tájékozódni. Nem csak azért, mert előfordulhat, hogy letelepedési támogatás jár az adott helyen, hanem mert a meghozott rendeletekből az is kitűnhet, mennyire befogadó közösségről van szó. Természetesen az is irányadó lehet a döntésben, hogy mennyire sokan költöztek az utóbbi években az adott településekre, hiszen mások esetleg többet tudnak az adott településről. Új lakóhely választás előtt érdemes belépni helyi közösségi média csoportokba, illetve valamennyi időt a településen is eltölteni, ha van erre lehetőség, hogy első kézből szerezhessünk tapasztalatokat.