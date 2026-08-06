Ezeket a boltokat rohamozták meg a magyarok: kiderült, hova hordjuk a legtöbb pénzt

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2026. júniusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,0%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,0%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,1%-kal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,2%-kal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,4%-kal maradt el az előző havitól. 2026. január–júniusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 4,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit - áll a KSH friss közleményében.
2026. júniusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,0%-kal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,8%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,7%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,8%-kal csökkent.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,1%-kal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 7,8, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 5,1, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 4,7%, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 0,2%-kal nőtt. A forgalom volumene a használtcikk-üzletekben 0,6%-kal csökkent.
Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,9%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 5,2%-kal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,2%-kal csökkent. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 14%-kal nőtt.
2026. júniusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1780 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 48%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.
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2026. január–júniusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,5%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,3%-kal nőtt az értékesítés volumene.
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