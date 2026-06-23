Döbbenetes összeget hagyunk ott a strandon: ennyibe kerül valójában egyetlen nap a magyar családoknak

A nyári szünet a játékpiacon is kiemelt időszaknak számít: az egyik legnagyobb szereplő forgalmának mintegy 15 százaléka ilyenkor realizálódik. A vállalat friss kutatása szerint a családok többsége tudatosan tervezi meg a nyári költéseket, és gyermekenként legfeljebb 20 ezer forintot szán játékokra, strandkellékekre és különféle otthoni elfoglaltságokra.

A felmérés szerint a szülők vásárlási döntéseit elsősorban az ár befolyásolja, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb ideig lekösse a gyermeket, közösen használható legyen, vagy akár a nyaralásra, strandra is magukkal vihessék.

Györe Márió, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője szerint a nyári szezon jelentősen eltér a karácsonyi vagy születésnapi időszakoktól.

Ilyenkor nem egy nagy értékű ajándék kerül a középpontba, hanem több kisebb, praktikus játék vagy kiegészítő, amely a szünet különböző helyzeteiben is jól használható

– fogalmazott a szakember.

A kutatás alapján tízből hat szülő kifejezetten kerti vagy strandoláshoz kapcsolódó játékokat keres a nyári hónapokra. Emellett a sporteszközök, a kreatív játékok és a társasjátékok is népszerűek. A strandolás ugyanakkor jelentős költséget jelent a családoknak. A kisgyermekes szülők többsége 20 és 40 ezer forint közé teszi egy átlagos családi strandolós nap költségét, amelybe a belépők, valamint az étel- és italfogyasztás is beletartozik.

Strandjátékokra és vízi eszközökre a legtöbben 5-15 ezer forintot költenek. A legkeresettebb termékek közé a vízipisztolyok, az úszógumik és a gumimatracok tartoznak. A marketingvezető szerint a strandtermékek a nyári forgalom mintegy 12 százalékát adják, de továbbra is jelentős az érdeklődés a több szezonon át használható termékek, például a trambulinok és a családi medencék iránt is.

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Egyre több szülőt zavar a képernyőidő

A nyári szünet egyik legnagyobb kihívása sok családban a digitális eszközök használata. A szülők közel fele úgy látja, hogy ilyenkor nő gyermeke képernyő előtt töltött ideje. Az óvodások esetében ez jellemzően napi 30-60 perc többletet jelent, míg az iskolásoknál akár napi 1-2 órával is több idő telhet telefon, tablet vagy számítógép előtt. A családok jelentős része tudatosan próbál alternatívát találni. Tízből nyolc szülő keres olyan játékokat vagy programokat, amelyek mozgásra, alkotásra vagy közös családi időtöltésre ösztönzik a gyerekeket.

A táborokra és a nyaralásra sem sajnálják a pénzt

A nyári szünet szervezésében továbbra is fontos szerepet játszanak a táborok. Míg az óvodások 28 százaléka vesz részt valamilyen táborban, az iskolásoknál ez az arány már 67 százalék. A családok háromnegyede legfeljebb 100 ezer forintot költ egy gyermek táboroztatására. A legnépszerűbbek a napközis, a sport- és az úszótáborok.

A szülők közel háromnegyede idén nyaralást is tervez. A válaszadók 41 százaléka belföldi utazásra készül, 20 százalék külföldre utazik, míg 14 százalék mindkét lehetőséget választja. Belföldön a Balaton, Hajdúszoboszló és Budapest a legnépszerűbb úti célok között szerepel, míg külföldön Horvátország, Olaszország és Görögország vezeti a listát.

A nyaralásra szánt összeg leggyakrabban 200 és 350 ezer forint között alakul, ugyanakkor az utazást tervezők 40 százaléka ennél is többet költene a családi kikapcsolódásra. A nyári szünet lebonyolításában továbbra is kulcsszerep jut a nagyszülőknek. Sok családban heteket töltenek náluk az unokák, miközben a szülők többsége csupán 6-15 nap szabadságot tud kivenni a nyári hónapokban.