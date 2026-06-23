Érdekes családi vita bontakozott ki Erős Antónia és férje között a gyermekeik jövőjéről.
Döbbenetes összeget hagyunk ott a strandon: ennyibe kerül valójában egyetlen nap a magyar családoknak
A nyári szünet a játékpiacon is kiemelt időszaknak számít: az egyik legnagyobb szereplő forgalmának mintegy 15 százaléka ilyenkor realizálódik. A vállalat friss kutatása szerint a családok többsége tudatosan tervezi meg a nyári költéseket, és gyermekenként legfeljebb 20 ezer forintot szán játékokra, strandkellékekre és különféle otthoni elfoglaltságokra.
A felmérés szerint a szülők vásárlási döntéseit elsősorban az ár befolyásolja, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb ideig lekösse a gyermeket, közösen használható legyen, vagy akár a nyaralásra, strandra is magukkal vihessék.
Györe Márió, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője szerint a nyári szezon jelentősen eltér a karácsonyi vagy születésnapi időszakoktól.
Ilyenkor nem egy nagy értékű ajándék kerül a középpontba, hanem több kisebb, praktikus játék vagy kiegészítő, amely a szünet különböző helyzeteiben is jól használható
– fogalmazott a szakember.
A kutatás alapján tízből hat szülő kifejezetten kerti vagy strandoláshoz kapcsolódó játékokat keres a nyári hónapokra. Emellett a sporteszközök, a kreatív játékok és a társasjátékok is népszerűek. A strandolás ugyanakkor jelentős költséget jelent a családoknak. A kisgyermekes szülők többsége 20 és 40 ezer forint közé teszi egy átlagos családi strandolós nap költségét, amelybe a belépők, valamint az étel- és italfogyasztás is beletartozik.
Strandjátékokra és vízi eszközökre a legtöbben 5-15 ezer forintot költenek. A legkeresettebb termékek közé a vízipisztolyok, az úszógumik és a gumimatracok tartoznak. A marketingvezető szerint a strandtermékek a nyári forgalom mintegy 12 százalékát adják, de továbbra is jelentős az érdeklődés a több szezonon át használható termékek, például a trambulinok és a családi medencék iránt is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Egyre több szülőt zavar a képernyőidő
A nyári szünet egyik legnagyobb kihívása sok családban a digitális eszközök használata. A szülők közel fele úgy látja, hogy ilyenkor nő gyermeke képernyő előtt töltött ideje. Az óvodások esetében ez jellemzően napi 30-60 perc többletet jelent, míg az iskolásoknál akár napi 1-2 órával is több idő telhet telefon, tablet vagy számítógép előtt. A családok jelentős része tudatosan próbál alternatívát találni. Tízből nyolc szülő keres olyan játékokat vagy programokat, amelyek mozgásra, alkotásra vagy közös családi időtöltésre ösztönzik a gyerekeket.
A táborokra és a nyaralásra sem sajnálják a pénzt
A nyári szünet szervezésében továbbra is fontos szerepet játszanak a táborok. Míg az óvodások 28 százaléka vesz részt valamilyen táborban, az iskolásoknál ez az arány már 67 százalék. A családok háromnegyede legfeljebb 100 ezer forintot költ egy gyermek táboroztatására. A legnépszerűbbek a napközis, a sport- és az úszótáborok.
A szülők közel háromnegyede idén nyaralást is tervez. A válaszadók 41 százaléka belföldi utazásra készül, 20 százalék külföldre utazik, míg 14 százalék mindkét lehetőséget választja. Belföldön a Balaton, Hajdúszoboszló és Budapest a legnépszerűbb úti célok között szerepel, míg külföldön Horvátország, Olaszország és Görögország vezeti a listát.
A nyaralásra szánt összeg leggyakrabban 200 és 350 ezer forint között alakul, ugyanakkor az utazást tervezők 40 százaléka ennél is többet költene a családi kikapcsolódásra. A nyári szünet lebonyolításában továbbra is kulcsszerep jut a nagyszülőknek. Sok családban heteket töltenek náluk az unokák, miközben a szülők többsége csupán 6-15 nap szabadságot tud kivenni a nyári hónapokban.
Termékvisszahívást jelentett be a Pepco, miután kiderült, hogy az egyik Capybara karkötő gyártási hibája sérülést okozhat.
Brutális összegeket bukik egy fontos magyar iparág: gyanútlan vásárlók tömegeit verik át a hamisítványokkal
Az uniós és a hazai fogyasztók közel háromnegyede hajlandó többet fizetni a jól tervezett termékekért, a dizájn felértékelődése azonban a hamisítási kockázatokat is megnövelte.
Régen várt újítás lépett életbe a magyar webáruházakban: mától sokkal könnyebben kaphatjuk vissza a pénzünket
Mától minden webáruháznak kötelező elektronikus és könnyen elérhető felületen biztosítania a vásárlástól való elállás lehetőségét.
A hazai élelmiszer-kiskereskedelemben a láncok az erősödő forintra és a stagnáló fogyasztásra hivatkozva árcsökkentésre szorítják a beszállítókat.
Európa-szerte átalakul a sörpiac, a növekedést egyre kevésbé a hagyományos lager hajtja.
A magyar sárgadinnye már megérkezett az áruházlánc kínálatába.
Ezek a márkák uralják a divatipart 2026-ban: te kibírod fizetni, hány ilyen ruha lóg a gardróbódban?
Miért ragaszkodunk bizonyos márkákhoz? A minőség, a stílus, a megszokás vagy egyszerűen az érzelmi kötődés miatt? Mutatjuk!
Elköszönhetünk a papírnyugtától? Új rendszer jöhet a kasszáknál, sok boltban már tesztelik a forradalmi módszert
Új korszak jöhet a magyar boltokban: a qvik fizetés és az e-nyugta alapjaiban alakíthatja át a kasszázást.
Az amerikai elnök a New York Postnak adott interjújában kifejtette, hogy kifejezetten arra kérte a francia államfőt, ne vessék ki az amerikai vállalatokra a digitális...
Itt a Lidl bejelentése: érkezik a boltokba a magyarok nyári kedvence, ekkortól lehet hivatalosan kapni
Hamarosan megjelenik a magyar dinnye a boltokban, a termelők pedig egyre több innovatív megoldással készülnek a szezonra.
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
A 2026-os cseresznyeszezon elkerülhetetlen velejárója a kukacos gyümölcs.
A Lidl visszahívja a Dulano Artländer szelet egyik tételét, miután felmerült a gyanú, hogy a szalámiban Shiga‑toxint termelő E. coli baktérium lehet jelen.
Jelentős következményekkel járhatnak a német halfeldolgozó ipar és a fogyasztók számára az Európai Unió készülő új oroszországi szankciói.
Átfogó ellenőrzést indít az NKFH a forrólevegős sütők energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára.
A méregdrága, márkás termék sem garancia semmire: nagy nevek véreztek el a nagy mikró-teszen, ez most a legjobb a piacon
Akár háromszoros-négyszeres különbség is lehet a mikrohullámú sütők teljesítménye között - derül ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének 142 modellt vizsgáló laboratóriumi tesztjéből.
Már a házhoz szállítást is lepipálja a magyarok új kedvence: gyökeresen megváltoztak a vásárlási szokások
2026 fontos mérföldkő lehet a magyar online kereskedelemben: a piac mérete 2025 végére meghaladta a 2000 milliárd forintot.
Óriási bírságot kaphatnak a népszerű boltláncok: keményen lecsapna a kormány az online értékesítésre
A brit kormány az online alkoholértékesítés szigorítását mérlegeli, miután komoly aggályok merültek fel a legnagyobb szupermarketláncok internetes értékesítési gyakorlata miatt.