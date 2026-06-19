Régen várt újítás lépett életbe a magyar webáruházakban: mától sokkal könnyebben kaphatjuk vissza a pénzünket

Mától minden webáruháznak kötelező elektronikus és könnyen elérhető felületen biztosítania a vásárlástól való elállás lehetőségét. Az uniós szabályozáson alapuló változás célja, hogy a termékek visszaküldésének ügyintézése ugyanolyan egyszerűvé váljon, mint maga a megrendelés. Szakértők szerint a zökkenőmentes átállás nem hoz majd érdemi növekedést az elállások számában.

A vásárlókat a legtöbb online rendelés esetében eddig is megillette a 14 napos elállási jog, így az új szabályozás nem vezet be új jogosultságot, mindössze a folyamatot digitalizálja és teszi kényelmesebbé. Kulcsár István Róbert, a Shoprenter társalapítója és vezető tanácsadója kifejtette, hogy a fogyasztóknak mostantól nem kell az általános szerződési feltételeket böngészniük vagy ügyfélszolgálati e-mail-címek után kutatniuk.

Ehelyett egy erre a célra kialakított online felületen jelezhetik szándékukat, így nincs szükség egyedi nyilatkozatok megfogalmazására sem. Mivel a vásárlók eddig is élhettek ezzel a lehetőséggel, a szakember nem számít a visszaküldések érezhető megugrására.

A piaci szereplők nagy része időben felkészült az átállásra. A nagyobb e-kereskedelmi platformok, köztük a több ezer webáruházat kiszolgáló Shoprenter is, már elvégezték a szükséges fejlesztéseket, így a funkció sok kereskedőnél automatikusan elérhetővé válik.

Az új előírás értelmében a webáruházaknak olyan online megoldást kell kínálniuk, amely alkalmas az azonosításhoz szükséges adatok, például a rendelési szám és az e-mail-cím fogadására. A jogszabály nem határozza meg a technikai megvalósítás pontos formáját, így a felület megjelenhet külön menüpontként, online űrlapként vagy akár az ügyfélfiókba integrált megoldásként is. A legfontosabb elvárás a gyors és egyértelmű elérhetőség, valamint az, hogy a kereskedőnek minden esetben vissza kell igazolnia a nyilatkozat beérkezését.

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Az új funkció bevezetése mellett a webáruházaknak frissíteniük kell a fogyasztói tájékoztatókat, az általános szerződési feltételeket és az ügyfélszolgálati folyamataikat is. Kulcsár István Róbert kiemelte, hogy az Európai Parlament és a Tanács irányelvéből eredő kötelezettség hosszú távon a kereskedőknek is előnyös lehet. Az egységesített digitális folyamatoknak köszönhetően ugyanis egyszerűsödhet az adminisztráció, pontosabbá válhat a dokumentálhatóság, és jelentősen csökkenhet a hibalehetőségek száma.