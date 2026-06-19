Tovább javult a friss diplomások munkaerőpiaci helyzete az EU-ban, de jelentős különbségek látszanak országonként.
Régen várt újítás lépett életbe a magyar webáruházakban: mától sokkal könnyebben kaphatjuk vissza a pénzünket
Mától minden webáruháznak kötelező elektronikus és könnyen elérhető felületen biztosítania a vásárlástól való elállás lehetőségét. Az uniós szabályozáson alapuló változás célja, hogy a termékek visszaküldésének ügyintézése ugyanolyan egyszerűvé váljon, mint maga a megrendelés. Szakértők szerint a zökkenőmentes átállás nem hoz majd érdemi növekedést az elállások számában.
A vásárlókat a legtöbb online rendelés esetében eddig is megillette a 14 napos elállási jog, így az új szabályozás nem vezet be új jogosultságot, mindössze a folyamatot digitalizálja és teszi kényelmesebbé. Kulcsár István Róbert, a Shoprenter társalapítója és vezető tanácsadója kifejtette, hogy a fogyasztóknak mostantól nem kell az általános szerződési feltételeket böngészniük vagy ügyfélszolgálati e-mail-címek után kutatniuk.
Ehelyett egy erre a célra kialakított online felületen jelezhetik szándékukat, így nincs szükség egyedi nyilatkozatok megfogalmazására sem. Mivel a vásárlók eddig is élhettek ezzel a lehetőséggel, a szakember nem számít a visszaküldések érezhető megugrására.
A piaci szereplők nagy része időben felkészült az átállásra. A nagyobb e-kereskedelmi platformok, köztük a több ezer webáruházat kiszolgáló Shoprenter is, már elvégezték a szükséges fejlesztéseket, így a funkció sok kereskedőnél automatikusan elérhetővé válik.
Az új előírás értelmében a webáruházaknak olyan online megoldást kell kínálniuk, amely alkalmas az azonosításhoz szükséges adatok, például a rendelési szám és az e-mail-cím fogadására. A jogszabály nem határozza meg a technikai megvalósítás pontos formáját, így a felület megjelenhet külön menüpontként, online űrlapként vagy akár az ügyfélfiókba integrált megoldásként is. A legfontosabb elvárás a gyors és egyértelmű elérhetőség, valamint az, hogy a kereskedőnek minden esetben vissza kell igazolnia a nyilatkozat beérkezését.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az új funkció bevezetése mellett a webáruházaknak frissíteniük kell a fogyasztói tájékoztatókat, az általános szerződési feltételeket és az ügyfélszolgálati folyamataikat is. Kulcsár István Róbert kiemelte, hogy az Európai Parlament és a Tanács irányelvéből eredő kötelezettség hosszú távon a kereskedőknek is előnyös lehet. Az egységesített digitális folyamatoknak köszönhetően ugyanis egyszerűsödhet az adminisztráció, pontosabbá válhat a dokumentálhatóság, és jelentősen csökkenhet a hibalehetőségek száma.
Európa-szerte átalakul a sörpiac, a növekedést egyre kevésbé a hagyományos lager hajtja.
A magyar sárgadinnye már megérkezett az áruházlánc kínálatába.
Ezek a márkák uralják a divatipart 2026-ban: te kibírod fizetni, hány ilyen ruha lóg a gardróbódban?
Miért ragaszkodunk bizonyos márkákhoz? A minőség, a stílus, a megszokás vagy egyszerűen az érzelmi kötődés miatt? Mutatjuk!
Elköszönhetünk a papírnyugtától? Új rendszer jöhet a kasszáknál, sok boltban már tesztelik a forradalmi módszert
Új korszak jöhet a magyar boltokban: a qvik fizetés és az e-nyugta alapjaiban alakíthatja át a kasszázást.
Az amerikai elnök a New York Postnak adott interjújában kifejtette, hogy kifejezetten arra kérte a francia államfőt, ne vessék ki az amerikai vállalatokra a digitális...
Itt a Lidl bejelentése: érkezik a boltokba a magyarok nyári kedvence, ekkortól lehet hivatalosan kapni
Hamarosan megjelenik a magyar dinnye a boltokban, a termelők pedig egyre több innovatív megoldással készülnek a szezonra.
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
A 2026-os cseresznyeszezon elkerülhetetlen velejárója a kukacos gyümölcs.
A Lidl visszahívja a Dulano Artländer szelet egyik tételét, miután felmerült a gyanú, hogy a szalámiban Shiga‑toxint termelő E. coli baktérium lehet jelen.
Jelentős következményekkel járhatnak a német halfeldolgozó ipar és a fogyasztók számára az Európai Unió készülő új oroszországi szankciói.
Átfogó ellenőrzést indít az NKFH a forrólevegős sütők energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára.
A méregdrága, márkás termék sem garancia semmire: nagy nevek véreztek el a nagy mikró-teszen, ez most a legjobb a piacon
Akár háromszoros-négyszeres különbség is lehet a mikrohullámú sütők teljesítménye között - derül ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének 142 modellt vizsgáló laboratóriumi tesztjéből.
Már a házhoz szállítást is lepipálja a magyarok új kedvence: gyökeresen megváltoztak a vásárlási szokások
2026 fontos mérföldkő lehet a magyar online kereskedelemben: a piac mérete 2025 végére meghaladta a 2000 milliárd forintot.
Óriási bírságot kaphatnak a népszerű boltláncok: keményen lecsapna a kormány az online értékesítésre
A brit kormány az online alkoholértékesítés szigorítását mérlegeli, miután komoly aggályok merültek fel a legnagyobb szupermarketláncok internetes értékesítési gyakorlata miatt.
A belső ellenőrzés olyan kábelezési és hőmérséklet‑szabályozási problémákat tárt fel, amelyek akár tűzveszélyt is okozhatnak
A Lidl és az Oatly közös food truckja négy napon át járja a várost, és a Lidl Plus appot felmutatóknak ingyen adja a jeges matcha‑különlegességeket.
Júliustól új uniós szabály jön: a kis értékű csomagok után is fix díjat kell fizetni, ráadásul termékkategóriánként.
Határérték feletti örök vegyi anyagot mutattak ki az Aldi által forgalmazott téli cipőkből.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.