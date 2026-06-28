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Rendkívüli akcióval vágott vissza a helyi bisztró a felháborító bolti különdíjra: így spórolhatnak a vendégek
Új fordulatot vett a ceglédi hűtési díj körüli vita. Miután egy helyi kisbolt külön díjat kezdett felszámítani a hűtött üdítőkért, egy másik vendéglátóhely sajátos akcióval reagált a történtekre.
A Mákvirág Bisztró a Blikk szerint az italhűtőre kifüggesztett táblára azt írta: „Hűtési kedvezmény! Minden hűtött üdítő 50 forinttal olcsóbb.” A humoros üzenettel egyértelműen a nagy visszhangot kiváltó bolti gyakorlatra utaltak, ahol a hűtésért pluszpénzt kellett fizetni.
A ceglédi kisboltban néhány nappal korábban vezették be a hűtési felárat. A 250 milliliteres és fél literes italok után 20 forintot, az egyliteresekért 30 forintot, míg a másfél literes termékek esetében 50 forintot számoltak fel a kasszánál. A döntés élénk vitát váltott ki a közösségi médiában, sok vásárló szerint ugyanis a hűtés egy élelmiszerüzlet alapvető szolgáltatása, amelyért nem kellene külön fizetni.
A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete szerint a külön hűtési díj jogilag megengedett, üzletpolitikai szempontból azonban rossz döntés. A szervezet úgy véli, a hűtés költségét a kereskedőknek az árakba kellene beépíteniük, nem pedig külön tételként felszámítaniuk.
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