Máris megindult a nyári roham az egyik hazai webáruháznál: a vásárlók leginkább kerti medencéket, árnyékolókat, légkondicionálókat és prémium kerti grilleszközöket keresnek.
Te is vásároltál ebből a termékből? Nehogy elfogyaszd, veszélyes lehet!
Határérték feletti hidrogén-cianid tartalom miatt lenmagból készült termékeket hív vissza a Dénes-Natura Kft. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott azonosítókkal rendelkező termékeket ne fogyasszák el.
A Dénes-Natura Kft. lenmagból készült termékeinek több tételét visszahívja a forgalomból, miután határérték feletti hidrogén-cianid tartalmat mutattak ki bennük. Az érintett termékek 250 és 500 grammos kiszerelésben kerültek forgalomba.
A visszahívás az alábbi minőségmegőrzési idejű termékeket érinti: 2026.09.15, 2026.10.15, 2026.08.31, 2026.09.15 és 2026.08.15. A tételszámok: L064612, L065227, L065125, L064819, L065152.
A Dénes-Natura Kft. által bejelentett intézkedés kizárólag a felsorolt azonosítókkal ellátott termékekre vonatkozik. A hatóság hangsúlyozza, hogy a vásárlók ne fogyasszák el az érintett termékeket. A visszahívás célja a fogyasztók biztonságának megőrzése és a kifogásolt tételek kivonása a forgalomból.
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