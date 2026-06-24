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Megtéveszthették a háztartási gép csere program pályázóit: vizsgálat indult, mi lesz a beadott igénylésekkel?

Pénzcentrum
2026. június 24. 11:03

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Eszközkezelő EU Nonprofit Kft. és a Webshop Konverzió Kft. (korábbi elnevezése: Pályázatfigyelés Kft.) vállalkozásokkal szemben. A hatóság szerint a cégek valószínűsíthetően megtévesztőn kommunikáltak egy általuk meghirdetett lakossági pályázat díjai és feltételei kapcsán. A GVH felhívja a fogyasztók figyelmét a részvételi és szerződési feltételek körültekintő megismerésének fontosságára. A cégekhez köthető "gépcsere pályázattal" a Pénzcentrum is foglalkozott korábban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Gazdasági Versenyhivatal azzal a gyanúval indított eljárást az Eszközkezelő EU Nonprofit Kft.-vel, valamint a Webshop Konverzió Kft.-vel szemben, hogy a vállalkozások tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak háztartási gépekre és elektronikai eszközökre vonatkozó lakossági pályázatuk kapcsán.

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A hatóság közlése szerint a cégek kezdetben Pályázatfigyelés Kft., majd 2025 áprilisa óta Eszközkezelő EU Nonprofit Kft., illetve a Webshop Konverzió Kft. néven közvetlen megkereséses módszerrel, valamint a weblapjukon is népszerűsítik a pályázatot.

Azonban kereskedelmi kommunikációjuk során valószínűsíthetően több jelentős információt is elrejtenek, illetve homályos, érthetetlen, félreérthető, avagy időszerűtlen módon bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére

- emelte ki a GVH.

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Ilyen jelentős információk, hogy:

  • a pályázat benyújtásakor megfizetett díj nem a kiválasztott termék ellenértéke (azzal csak a pályázatra való jelentkezés lehetőségét fizetik meg a fogyasztók); 
  • nem minden pályázó számára garantált a megpályázott termék (a díj megfizetésének ellenére sem);
  • a győztes pályázatok kiválasztása milyen szabályok mentén és arányban történik.

Ezen jelentős információk érdemben befolyásolhatják a fogyasztók ügyleti döntéseit, elhallgatásuk pedig olyan döntések meghozatalára késztetheti őket, melyeket az információk tudatában nem hoztak volna meg - húzta alá a versenyhatóság.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele

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- írták.

A Gazdasági Versenyhivatal felhívja a fogyasztók figyelmét a szerződési feltételek körültekintő megismerésének fontosságára. A vásárlás, avagy pályázatra történő jelentkezés döntését érdemes megfontoltan átgondolni, elkerülve az ún. impulzusvásárlások veszélyeit. Személyes megkeresésen alapuló népszerűsítés vagy értékesítés esetén pedig ajánlott több forrásból, írásos formában is tájékozódni (például a vállalkozás weboldalán vagy hiteles fogyasztói visszajelzéseket tartalmazó fórumokon), ezzel elkerülve a személyes nyomásgyakorlás lehetőségét.

Ezért kérnek pénzt

Mi tavaly év végén futottunk bele a Pályázatfigyelés Kft. nevű Facebook-oldal hirdetésébe, amely egy állítólagos "háztartási gép csere programot" reklámozott, de ebben a hűtő és a mosógép mellett a laptop, tévé és a mobiltelefon is szerepelt. Már ez intő jel volt, hiszen a hivatalos, uniós és kormányzati programoknak pont az a célja, hogy a lakosság takarékosabbra cserélhesse a régi, energiazabáló nagygépeit (pl. hűtő, mosógép, fagyasztó) - na, de nem a mobilját, laptopját.

Próbaképp bejelentkeztünk egy Samsung TV-re 25 900 forintért.  Miután kitöltöttük a felületet elérkeztünk a fizetéshez, itt kiderült, nem magát a televíziót veszi meg az ember 25 900 forintért, hanem az úgynevezett "pályázati űrlapot". Aztán a tévé vagy megjön, vagy nem - valamilyen módon kiválasztják, melyik pályázó kaphatja meg, valamikor.

Emellett a honlapon a cég külön kiemelte, hogy nincs telephelye és telefonos ügyfélszolgálatot sem tartanak fent - a honlapon megadott telefonszámot próbáltuk hívni, de vagy nem volt kapcsolható, vagy nem vette fel senki.
Címlapkép: Getty Images
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