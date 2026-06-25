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Erre nagyon rápörögtek a magyarok 2026 forró nyarán: mit vásárolnak ezeken ennyire?
Már a tanév végén megindult a nyári roham az egyik hazai webáruháznál: a vásárlók leginkább kerti medencéket, árnyékolókat, légkondicionálókat és prémium kerti grilleszközöket keresnek. A hőség elleni védekezés mellett a jelenleg zajló labdarúgó-világbajnokság is érezteti a hatását, ami jelentősen megdobta a televíziók iránti keresletet.
A világbajnokság miatt a szokásosnál jóval több televízió fogy az eMag-nál, a legnépszerűbbek a normál méretű LCD okostévék és a hatalmas, 165–195 centiméteres képátlójú, prémium kategóriás OLED-készülékek.
A meleg időjárás hatására a vásárlók május óta folyamatosan rendelnek légkondicionálókat, különösen a Star-Light, a Samsung és a TCL split klímaberendezéseit, amelyekhez gyakran vásárolnak a beltéri egységre szerelhető légterelőt is. A szobai ventilátorok iránti kereslet júniusban ugrott meg igazán, amikor a rendelések száma megduplázódott az előző hónaphoz képest. Ebben a kategóriában a hagyományos álló ventilátorok vezetnek, de a hordozható, séta közben is használható kézi változatok szintén igen népszerűek.
A kerti szezon abszolút slágerei a fémvázas medencék. A vásárlók leginkább a három méter körüli átmérőjű, 70–80 centiméter magas modelleket választják, mivel ezekben a család kényelmesen elfér, a fenntartásuk és fertőtlenítésük viszont még nem túl bonyolult. Sokan keresik a már meglévő medencék kiegészítőit is, így a hagyományos papírszűrők mellett egyre népszerűbbek a finomabb szűrést biztosító, mosható szűrőgolyók, a bogarakat és leveleket eltávolító szkimmerek, valamint az akkumulátoros medenceporszívók. A strandjátékok piacán a klasszikus úszógumik és karúszók mellett komoly érdeklődés mutatkozik a fény- és hangeffektekkel felszerelt, USB-ről tölthető, akár 8–10 méteres lőtávolságú, modern vízipisztolyok iránt.
A kertekben és teraszokon az árnyékolás és az eső elleni védelem is fontos szerepet kap, amit a könnyen felállítható fémvázas kerti pavilonok eladási számai is igazolnak. A vásárlók leginkább a cserélhető ponyvás típusokat részesítik előnyben, hiszen így az anyag elöregedésekor nem kell teljesen új sátrat venniük. A pihenést szolgáló eszközök közül a párnás függőszékek megelőzték a hagyományos függőágyakat, a dekorációk terén pedig a napelemes kerti miniszökőkutak számítanak a legnépszerűbbnek. A palánták toplistáján a látványos, kék virágú afrikai liliom, illetve a "halhatatlanság füvének" is nevezett évelő futónövény, a jiaogulan a legkelendőbb.
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A kerti grillezés terén a vásárlók egyre inkább a professzionális eszközöket keresik. Nagyon jól fogynak a gurulós, lehajtható polccal felszerelt grillek, a faszén gyors izzítását segítő gyújtókémények, a húspácoló készletek, az elektromos nyársforgatók, valamint a gázgrillek egyenletes hőleadását biztosító lávakövek. A nyugodt kerti időtöltés érdekében a kártevő- és madárriasztók is rendkívül keresettek lettek, különösen a párkányra szerelhető tüskék és a napelemes, ultrahangos készülékek fogynak nagy számban.
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