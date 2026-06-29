Most érkezett! Vadiúj boltlánc terjeszkedik a Balaton szinte összes településén: retteghet a Lidl, Penny, Aldi

Júliustól a Balaton teljes térségére kiterjeszti kiszállítását a Kifli.hu – az online szupermarket szolgáltatása a hónap elejétől az északi parti településeken is elérhetővé válik, a tó körül összesen több százezer lakos és nyaraló számára.

Az online szupermarket júniusban bővítette kiszállítási területét a tó déli és nyugati részein, az első hetek tapasztalatai alapján a lépést gyorsan visszaigazolta a piac. A Balaton és a Velencei-tó térségében volt olyan nap, amikor közel 800 rendelést teljesített a vállalat, így a nyári szezon során akár 100 ezer rendelés is befuthat a térségből, és az átlagos nyaralós kosár több mint ötödével magasabb értékű, mint a budapestiek. A rohamosan növekvő forgalom kezelésére a Kifli.hu júniusra megduplázta futárainak számát 2026 januárjához képest a régióban.

Júliustól a Balaton északi partjának települései is csatlakoznak a Kifli.hu kiszállítási hálózatához. A Kifli.hu várakozásai szerint e két régió a nyári hónapokban akár a teljes magyarországi rendelési mennyiség 10 százalékát is adhatja, hiszen egyre többen választják a házhoz szállított nagybevásárlást a pihenés idejére, ezzel is plusz szabadidővel toldva meg a nyaralást.

Az üdülőterületeken leadott rendelések átlagos értéke 31 ezer forint, ami közel 21 százalékkal magasabb, mint a budapestieké. Ez arra utal, hogy sokan nem néhány elfelejtett terméket rendelnek, hanem akár egy több napos nyaralás teljes bevásárlását is a online oldják meg. A rendelések összetétele is jól tükrözi a nyári fogyasztási szokásokat: az italok aránya ezekben a kosarakban 3,5 százalékponttal magasabb, mint a fővárosban. Az eddigi legnagyobb balatoni rendelés értéke meghaladta a 305 ezer forintot.

"A teljes nyári szezon során akár 100 ezer rendelés is befuthat a térségből. Ezért már az első napokban további futárkapacitásokat kellett bevonnunk” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője. „Hogy ezt meg tudjuk tenni, év eleje óta folyamatosan erősítettük a csapatot: januárhoz képest mára megdupláztuk futáraink számát, akik kizárólag magyar munkavállalók. Kiszállító kollégáink műszakonként átlagosan 15 címet szolgálnak ki, ezért a növekvő forgalom kezelése folyamatos szervezést igényel logisztikusaink részéről” – tette hozzá.

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A legaktívabb balatoni települések között szerepel jelenleg Balatonfüred, Siófok és Balatonalmádi, de Keszthely, Hévíz és Fonyód is gyorsan felzárkózott. A kisebb üdülőhelyekről – például Balatonszárszóról – is gyorsan befutottak az első rendelések.

A mostani balatoni nyitással együtt az elmúlt egy hónapban közel 50 új településsel bővült a Kifli.hu kiszállítási területe. A júniusi, részleges balatoni terjeszkedés mellett a Dunakanyar északi részén Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény és Szob is felkerült a kiszállítási térképre. Júliustól a Balaton északi partján fekvő települések csatlakozásával válik teljessé a legnépszerűbb hazai üdülőcélpont lefedettsége.