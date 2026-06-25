Nagyon belehúztak a magyarok 2026 nyarára: van, aki már csak így hajlandó költeni a pénzét

A külföldre utazó magyar turisták száma ismét elérte a koronavírus-járvány előtti szintet, miközben a digitális fizetési megoldások is átvették a főszerepet a határon túli költéseknél.

A Mastercard legfrissebb felmérése szerint az utazók döntő többsége már bankkártyával vagy okostelefonnal fizet, mivel ezek a megoldások kényelmesebbek és sokszor kedvezőbbek a készpénznél. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2020 óta folyamatosan nő a külföldre látogató magyarok száma, tavaly már több mint 23 millió kiutazást regisztráltak. A Mastercard reprezentatív kutatása rámutat, hogy az utazási kedv növekedését a fizetési szokások egyértelmű digitalizációja kíséri. A bankkártyával rendelkezők 92 százaléka magával viszi fizetési kártyáját vagy mobilpénztárcáját a külföldi utakra, és 76 százalékuk aktívan használja is azt a vásárlások során.

A külföldi készpénzfelvétel egyre ritkább, a magyarok többsége inkább közvetlenül vásárlásra használja a kártyáját. Ennek legfőbb oka, hogy a legnépszerűbb célországokban – például Ausztriában, Olaszországban és Spanyolországban – rendkívül elterjedt az elektronikus fizetés, így alig van szükség készpénzre. Ráadásul a kártyás tranzakciók költsége jellemzően kedvezőbb, mint a külföldi ATM-es készpénzfelvételé.

A költségtudatosság és a kényelem hatására az elmúlt tíz évben jelentősen átalakultak a szokások, hiszen ma már az utazók 53 százaléka kártyával fizeti a szállását, 60 százalékuk pedig az egyéb utazási kiadásokat is így rendezi.

A hagyományos bankkártyák mellett egyre hangsúlyosabbak a modern pénzügyi megoldások is. Ma már minden ötödik magyar rendelkezik valamilyen fintech-kártyával, és ez a felhasználói kör az átlagnál jóval gyakrabban utazik külföldre, illetve vásárol online más országokból.

Márkus Gergely, a Mastercard országigazgatója szerint a készpénzhasználat külföldi visszaszorulása ugyanolyan látványos folyamat, mint amilyen belföldön is tapasztalható. Mivel a tömegközlekedéstől a magánszállásokig szinte mindenhol elérhető az elektronikus fizetés, a kényelmi és anyagi szempontok miatt a jövőben a digitális megoldások további térnyerése várható a határon túli költések során.