Határérték feletti hidrogén-cianidot mutattak ki több lenmagtermékben, a Nébih figyelmeztetést adott ki.
Nagyon belehúztak a magyarok 2026 nyarára: van, aki már csak így hajlandó költeni a pénzét
A külföldre utazó magyar turisták száma ismét elérte a koronavírus-járvány előtti szintet, miközben a digitális fizetési megoldások is átvették a főszerepet a határon túli költéseknél.
A Mastercard legfrissebb felmérése szerint az utazók döntő többsége már bankkártyával vagy okostelefonnal fizet, mivel ezek a megoldások kényelmesebbek és sokszor kedvezőbbek a készpénznél. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2020 óta folyamatosan nő a külföldre látogató magyarok száma, tavaly már több mint 23 millió kiutazást regisztráltak. A Mastercard reprezentatív kutatása rámutat, hogy az utazási kedv növekedését a fizetési szokások egyértelmű digitalizációja kíséri. A bankkártyával rendelkezők 92 százaléka magával viszi fizetési kártyáját vagy mobilpénztárcáját a külföldi utakra, és 76 százalékuk aktívan használja is azt a vásárlások során.
A külföldi készpénzfelvétel egyre ritkább, a magyarok többsége inkább közvetlenül vásárlásra használja a kártyáját. Ennek legfőbb oka, hogy a legnépszerűbb célországokban – például Ausztriában, Olaszországban és Spanyolországban – rendkívül elterjedt az elektronikus fizetés, így alig van szükség készpénzre. Ráadásul a kártyás tranzakciók költsége jellemzően kedvezőbb, mint a külföldi ATM-es készpénzfelvételé.
A költségtudatosság és a kényelem hatására az elmúlt tíz évben jelentősen átalakultak a szokások, hiszen ma már az utazók 53 százaléka kártyával fizeti a szállását, 60 százalékuk pedig az egyéb utazási kiadásokat is így rendezi.
A hagyományos bankkártyák mellett egyre hangsúlyosabbak a modern pénzügyi megoldások is. Ma már minden ötödik magyar rendelkezik valamilyen fintech-kártyával, és ez a felhasználói kör az átlagnál jóval gyakrabban utazik külföldre, illetve vásárol online más országokból.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Márkus Gergely, a Mastercard országigazgatója szerint a készpénzhasználat külföldi visszaszorulása ugyanolyan látványos folyamat, mint amilyen belföldön is tapasztalható. Mivel a tömegközlekedéstől a magánszállásokig szinte mindenhol elérhető az elektronikus fizetés, a kényelmi és anyagi szempontok miatt a jövőben a digitális megoldások további térnyerése várható a határon túli költések során.
Meglepő roham indult Magyarországon: tízmillió felett az átlagár, mégis kapkodnak a vevők ezekért a járművekért
A hazai használthajó-piac határozott élénkülést mutatott 2026 májusában, mivel a kereslet, a hirdetések száma és az átlagárak egyaránt növekedtek.
Fémdarabok lehetnek a népszerű édességgyártó egyik termékében, amit így nem szabad elfogyasztani.
Különleges szerszámok érkeznek a Lidl polcaira: ilyet csak egyszer lehet venni Magyarországon, indulhat a roham
A népszerű barkácsmárka jubileuma alkalmából limitált kiadású termékeket hoz a Lidl-be.
Nem várt lépés a hőségriadó alatt: ingyenes szállítással és olcsó ásványvízzel segíti a magyarokat a kedvelt online bolt
A rendkívüli hőségre reagálva a Kifli.hu június 24-től egyelőre június 28. vasárnapig ingyenes házhozszállítást biztosít teljes szolgáltatási területén.
Megtéveszthették a háztartási gép csere program pályázóit: vizsgálat indult, mi lesz a beadott igénylésekkel?
A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított egy gépcsere pályázatot hirdető társasággal szemben.
Döbbenetes összeget hagyunk ott a strandon: ennyibe kerül valójában egyetlen nap a magyar családoknak
A vállalat friss kutatása szerint a családok többsége tudatosan tervezi meg a nyári költéseket, és gyermekenként legfeljebb 20 ezer forintot szán játékokra.
Elképesztő különdíjat vezettek be ebben az üzletben: hiába arcpirító az intézkedés, a vásárlók többsége így is ki fogja fizetni
A szakszervezet szerint ugyan az üzlet eljárása nem ütközik törvénybe, ugyanakkor rendkívül kicsinyes megoldás.
Termékvisszahívást jelentett be a Pepco, miután kiderült, hogy az egyik Capybara karkötő gyártási hibája sérülést okozhat.
Brutális összegeket bukik egy fontos magyar iparág: gyanútlan vásárlók tömegeit verik át a hamisítványokkal
Az uniós és a hazai fogyasztók közel háromnegyede hajlandó többet fizetni a jól tervezett termékekért, a dizájn felértékelődése azonban a hamisítási kockázatokat is megnövelte.
Régen várt újítás lépett életbe a magyar webáruházakban: mától sokkal könnyebben kaphatjuk vissza a pénzünket
Mától minden webáruháznak kötelező elektronikus és könnyen elérhető felületen biztosítania a vásárlástól való elállás lehetőségét.
A hazai élelmiszer-kiskereskedelemben a láncok az erősödő forintra és a stagnáló fogyasztásra hivatkozva árcsökkentésre szorítják a beszállítókat.
Európa-szerte átalakul a sörpiac, a növekedést egyre kevésbé a hagyományos lager hajtja.
A magyar sárgadinnye már megérkezett az áruházlánc kínálatába.
Ezek a márkák uralják a divatipart 2026-ban: te kibírod fizetni, hány ilyen ruha lóg a gardróbódban?
Miért ragaszkodunk bizonyos márkákhoz? A minőség, a stílus, a megszokás vagy egyszerűen az érzelmi kötődés miatt? Mutatjuk!
Elköszönhetünk a papírnyugtától? Új rendszer jöhet a kasszáknál, sok boltban már tesztelik a forradalmi módszert
Új korszak jöhet a magyar boltokban: a qvik fizetés és az e-nyugta alapjaiban alakíthatja át a kasszázást.
Az amerikai elnök a New York Postnak adott interjújában kifejtette, hogy kifejezetten arra kérte a francia államfőt, ne vessék ki az amerikai vállalatokra a digitális...
Itt a Lidl bejelentése: érkezik a boltokba a magyarok nyári kedvence, ekkortól lehet hivatalosan kapni
Hamarosan megjelenik a magyar dinnye a boltokban, a termelők pedig egyre több innovatív megoldással készülnek a szezonra.
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!