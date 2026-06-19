Brutális összegeket bukik egy fontos magyar iparág: gyanútlan vásárlók tömegeit verik át a hamisítványokkal

Az uniós és a hazai fogyasztók közel háromnegyede hajlandó többet fizetni a jól tervezett termékekért, a dizájn felértékelődése azonban a hamisítási kockázatokat is megnövelte az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) legújabb kutatása szerint.

Az iparágat sújtó, európai szinten milliárdos, hazánkban pedig több mint százmillió eurós károkat okozó visszaélések ellen a formatervezésiminta-oltalom nyújthat hatékony védelmet a vállalkozásoknak.

A felmérés rámutat arra, hogy az európai vásárlók 72 százaléka számára meghatározó a termékek kialakítása a vásárlási döntések meghozatalakor. A dizájn fontosságát jól mutatja, hogy az uniós és a hazai fogyasztók 73 százaléka is hajlandó magasabb árat fizetni az esztétikusabb árucikkekért. Ez az arány a 18 és 24 év közötti fiatalok körében még magasabb, náluk eléri a 80 százalékot. Ágazati bontásban a formatervezés leginkább a bútoroknál (76 százalék) és a divatcikkeknél (66 százalék) bír kiemelkedő jelentőséggel.

A jó formatervezés értéke ugyanakkor rendkívül sebezhetővé teszi a gyártókat a jogosulatlan másolással és a hamisítással szemben. A hamis termékek az e-kereskedelem és a közösségi média térnyerésével egyre gyorsabban terjednek, így az európaiak 13 százaléka, a fiataloknak pedig már több mint a negyede vásárolt már szándékosan utánzatot.

Ennek gazdasági hatása rendkívül súlyos, az EUIPO adatai szerint ugyanis az európai divatipar éves szinten 12 milliárd, a táskák, órák és ékszerek piaca pedig 2,7 milliárd eurós veszteséget szenved el. A probléma Magyarországon is jelentős, nálunk a hamisítás a ruházati szektorban évente 126 millió, a kiegészítők piacán pedig 43 millió eurós kiesést okoz. A gazdasági károkon túl ezek az áruk komoly egészségügyi és biztonsági kockázatot jelentenek, forgalmazásuk pedig gyakran szervezett bűnözői hálózatokhoz köthető.

A formatervezés-intenzív ágazatok az uniós gazdaság motorjai közé tartoznak, mintegy 28 millió embert foglalkoztatnak, és az Európai Unió bruttó hazai termékének (GDP) több mint 16 százalékát adják. Ahogy João Negrão, az EUIPO ügyvezető igazgatója fogalmazott, az európai formatervezés az egyik legnagyobb versenyelőnyünk, amelynek védelme biztonságot nyújt az alkotóknak, és ösztönzi a gazdasági növekedést.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezt támasztják alá a számok is, hiszen a formatervezési mintájukat oltalmazó kis- és középvállalkozások (kkv-k) dolgozónként közel 30 százalékkal több bevételt termelnek, és negyedével magasabb béreket tudnak fizetni, mint a védelemmel nem rendelkező cégek. Ezzel szemben a kkv-nak mindössesen egy százaléka él ezzel a lehetőséggel, így ők különösen kitettek a jogsértéseknek, mivel megkülönböztető dizájnjuk védelme hiányos, és korlátozott erőforrások állnak rendelkezésükre jogaik érvényesítéséhez.

A helyzet javítása érdekében az EUIPO különféle pénzügyi támogatásokkal és tanácsadással segíti a vállalkozásokat, miközben a bűnüldöző szervekkel, például az Europollal és a Frontexszel együttműködve lép fel a jogsértések ellen. Egy közelmúltbeli jogalkotási reformnak köszönhetően ráadásul a formatervezésiminta-oltalom megszerzése lényegesen egyszerűbbé és olcsóbbá vált. Egyetlen, 350 eurótól induló online bejelentéssel a vállalkozások mind a 27 tagállamban érvényes, akár 25 évig fenntartható védelmet szerezhetnek termékeik dizájnjára.