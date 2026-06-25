Mindössze egy liter vegyi anyag szivárgott ki, a cég szerint perceken belül sikerült megfékezni a helyzetet.
Nem várt dolog derült ki a népszerű magyar borokról: hatalmas ellenőrzést tartott a hatóság
Kiválóan szerepeltek az olaszrizlingek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) legújabb Szupermenta terméktesztjén, amelyben a hatóság huszonhét, nagy kereskedelmi láncokban kapható tételt vizsgált meg. A tesztelt borok mindegyike maradéktalanul megfelelt az élelmiszer-biztonsági, minőségi és jelölési előírásoknak.
A nyár eleji ellenőrzés során a szakemberek különböző borvidékekről származó, 2025-ös évjáratú italokat hasonlítottak össze. A laboratóriumi vizsgálatok során elsősorban a borok alkohol-, cukor-, sav- és kén-dioxid-tartalmát mérték. Az elemzések megerősítették a címkéken feltüntetett, 11 és 13,5 százalék közötti alkoholtartalmat, és azt is igazolták, hogy a tételek valóban olaszrizling szőlőből készültek.
A borok jelöléseit is rendben találták az ellenőrök, hiszen a kötelező tartalmi elemek, mint például az alkoholtartalom vagy a forgalombahozatali azonosító, minden esetben a jogszabályoknak megfelelően szerepeltek a palackokon.
A vizsgálatot kísérő kedveltségi kóstolón szakértők és laikus borkedvelők közösen értékelték a mintákat. Az összesített pontszámok alapján az első helyet a Dobosi Olaszrizling 2025 szerezte meg, a második az Ostoros Olaszrizling 2025 lett, míg a dobogó harmadik fokára a Feind Olaszrizling 2025 állhatott fel.
A hivatal a teszt kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyári hőségben különösen fontos a mértékletes alkoholfogyasztás, a szervezet megnövekedett folyadékigényét pedig ilyenkor célszerű elsősorban tiszta vízzel pótolni.
Meglepő roham indult Magyarországon: tízmillió felett az átlagár, mégis kapkodnak a vevők ezekért a járművekért
A hazai használthajó-piac határozott élénkülést mutatott 2026 májusában, mivel a kereslet, a hirdetések száma és az átlagárak egyaránt növekedtek.
Fémdarabok lehetnek a népszerű édességgyártó egyik termékében, amit így nem szabad elfogyasztani.
Különleges szerszámok érkeznek a Lidl polcaira: ilyet csak egyszer lehet venni Magyarországon, indulhat a roham
A népszerű barkácsmárka jubileuma alkalmából limitált kiadású termékeket hoz a Lidl-be.
Nem várt lépés a hőségriadó alatt: ingyenes szállítással és olcsó ásványvízzel segíti a magyarokat a kedvelt online bolt
A rendkívüli hőségre reagálva a Kifli.hu június 24-től egyelőre június 28. vasárnapig ingyenes házhozszállítást biztosít teljes szolgáltatási területén.
Megtéveszthették a háztartási gép csere program pályázóit: vizsgálat indult, mi lesz a beadott igénylésekkel?
A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított egy gépcsere pályázatot hirdető társasággal szemben.
Döbbenetes összeget hagyunk ott a strandon: ennyibe kerül valójában egyetlen nap a magyar családoknak
A vállalat friss kutatása szerint a családok többsége tudatosan tervezi meg a nyári költéseket, és gyermekenként legfeljebb 20 ezer forintot szán játékokra.
Elképesztő különdíjat vezettek be ebben az üzletben: hiába arcpirító az intézkedés, a vásárlók többsége így is ki fogja fizetni
A szakszervezet szerint ugyan az üzlet eljárása nem ütközik törvénybe, ugyanakkor rendkívül kicsinyes megoldás.
Termékvisszahívást jelentett be a Pepco, miután kiderült, hogy az egyik Capybara karkötő gyártási hibája sérülést okozhat.
Brutális összegeket bukik egy fontos magyar iparág: gyanútlan vásárlók tömegeit verik át a hamisítványokkal
Az uniós és a hazai fogyasztók közel háromnegyede hajlandó többet fizetni a jól tervezett termékekért, a dizájn felértékelődése azonban a hamisítási kockázatokat is megnövelte.
Régen várt újítás lépett életbe a magyar webáruházakban: mától sokkal könnyebben kaphatjuk vissza a pénzünket
Mától minden webáruháznak kötelező elektronikus és könnyen elérhető felületen biztosítania a vásárlástól való elállás lehetőségét.
A hazai élelmiszer-kiskereskedelemben a láncok az erősödő forintra és a stagnáló fogyasztásra hivatkozva árcsökkentésre szorítják a beszállítókat.
Európa-szerte átalakul a sörpiac, a növekedést egyre kevésbé a hagyományos lager hajtja.
A magyar sárgadinnye már megérkezett az áruházlánc kínálatába.
Ezek a márkák uralják a divatipart 2026-ban: te kibírod fizetni, hány ilyen ruha lóg a gardróbódban?
Miért ragaszkodunk bizonyos márkákhoz? A minőség, a stílus, a megszokás vagy egyszerűen az érzelmi kötődés miatt? Mutatjuk!
Elköszönhetünk a papírnyugtától? Új rendszer jöhet a kasszáknál, sok boltban már tesztelik a forradalmi módszert
Új korszak jöhet a magyar boltokban: a qvik fizetés és az e-nyugta alapjaiban alakíthatja át a kasszázást.
Az amerikai elnök a New York Postnak adott interjújában kifejtette, hogy kifejezetten arra kérte a francia államfőt, ne vessék ki az amerikai vállalatokra a digitális...
Itt a Lidl bejelentése: érkezik a boltokba a magyarok nyári kedvence, ekkortól lehet hivatalosan kapni
Hamarosan megjelenik a magyar dinnye a boltokban, a termelők pedig egyre több innovatív megoldással készülnek a szezonra.
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!