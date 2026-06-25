Nem várt dolog derült ki a népszerű magyar borokról: hatalmas ellenőrzést tartott a hatóság

Kiválóan szerepeltek az olaszrizlingek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) legújabb Szupermenta terméktesztjén, amelyben a hatóság huszonhét, nagy kereskedelmi láncokban kapható tételt vizsgált meg. A tesztelt borok mindegyike maradéktalanul megfelelt az élelmiszer-biztonsági, minőségi és jelölési előírásoknak.

A nyár eleji ellenőrzés során a szakemberek különböző borvidékekről származó, 2025-ös évjáratú italokat hasonlítottak össze. A laboratóriumi vizsgálatok során elsősorban a borok alkohol-, cukor-, sav- és kén-dioxid-tartalmát mérték. Az elemzések megerősítették a címkéken feltüntetett, 11 és 13,5 százalék közötti alkoholtartalmat, és azt is igazolták, hogy a tételek valóban olaszrizling szőlőből készültek.

A borok jelöléseit is rendben találták az ellenőrök, hiszen a kötelező tartalmi elemek, mint például az alkoholtartalom vagy a forgalombahozatali azonosító, minden esetben a jogszabályoknak megfelelően szerepeltek a palackokon.

A vizsgálatot kísérő kedveltségi kóstolón szakértők és laikus borkedvelők közösen értékelték a mintákat. Az összesített pontszámok alapján az első helyet a Dobosi Olaszrizling 2025 szerezte meg, a második az Ostoros Olaszrizling 2025 lett, míg a dobogó harmadik fokára a Feind Olaszrizling 2025 állhatott fel.

A hivatal a teszt kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyári hőségben különösen fontos a mértékletes alkoholfogyasztás, a szervezet megnövekedett folyadékigényét pedig ilyenkor célszerű elsősorban tiszta vízzel pótolni.