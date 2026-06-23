A héten fokozatosan erősödik a kánikula Magyarországon, a hétvégére pedig a csapadék is teljesen megszűnik, miközben a hőmérséklet akár a 38 fokot is elérheti.
Elképesztő különdíjat vezettek be ebben az üzletben: hiába arcpirító az intézkedés, a vásárlók többsége így is ki fogja fizetni
Egy ceglédi kisbolt külön hűtési díjat számol fel a hideg italok után - értesült a Blikk Bár a hatályos jogszabályok nem tiltják a felár alkalmazását, szakmai szempontból erősen kifogásolható ez a gyakorlat, hiszen a kereskedőknek a hűtési költségeket a termékek alapárába kellene beépíteniük.
Egy ceglédi üzletben elhelyezett tájékoztató szerint a hűtés után felszámolt pluszköltség a termékek űrtartalmához igazodik, így fél literig 20 forintot, az egyliteres üdítőkért 30 forintot, míg a másfél literes kiszerelésekért 50 forint felárat kérnek a pénztárnál.
A nyári kánikulában a vásárlók többsége kényszerűségből valószínűleg kifizeti a többletköltséget, hogy megfelelő hőmérsékletű frissítőhöz jusson.
Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke szerint az üzlet eljárása nem ütközik törvénybe, ugyanakkor rendkívül kicsinyes megoldás. Rámutatott arra is, hogy az érintett termékeket alapvetően is hűteni kell, ráadásul a gyártók sok esetben saját márkajelzésű hűtőberendezéseket biztosítanak az üzleteknek.
A szakember kiemelte, hogy a vásárlók joggal várják el a megfelelő hőmérsékletű és minőségű terméket a pénzükért, különösen hőségben, amikor a hűtés minőségmegőrzési és munkavédelmi szempontból is elengedhetetlen.
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A szakszervezeti vezető hangsúlyozta, hogy a bevett kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően az üzletek a működési és fenntartási költségeket már eleve beépítik a fogyasztói árakba, ahelyett, hogy külön díjat számolnának fel az olyan alapvető szolgáltatásokért, mint a termékek hűtése.
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