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Elképesztő különdíjat vezettek be ebben az üzletben: hiába arcpirító az intézkedés, a vásárlók többsége így is ki fogja fizetni
Vásárlás

Elképesztő különdíjat vezettek be ebben az üzletben: hiába arcpirító az intézkedés, a vásárlók többsége így is ki fogja fizetni

Pénzcentrum
2026. június 23. 09:24

Egy ceglédi kisbolt külön hűtési díjat számol fel a hideg italok után - értesült a Blikk  Bár a hatályos jogszabályok nem tiltják a felár alkalmazását, szakmai szempontból erősen kifogásolható ez a gyakorlat, hiszen a kereskedőknek a hűtési költségeket a termékek alapárába kellene beépíteniük.

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Egy ceglédi üzletben elhelyezett tájékoztató szerint a hűtés után felszámolt pluszköltség a termékek űrtartalmához igazodik, így fél literig 20 forintot, az egyliteres üdítőkért 30 forintot, míg a másfél literes kiszerelésekért 50 forint felárat kérnek a pénztárnál.

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A nyári kánikulában a vásárlók többsége kényszerűségből valószínűleg kifizeti a többletköltséget, hogy megfelelő hőmérsékletű frissítőhöz jusson.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke szerint az üzlet eljárása nem ütközik törvénybe, ugyanakkor rendkívül kicsinyes megoldás. Rámutatott arra is, hogy az érintett termékeket alapvetően is hűteni kell, ráadásul a gyártók sok esetben saját márkajelzésű hűtőberendezéseket biztosítanak az üzleteknek.

A szakember kiemelte, hogy a vásárlók joggal várják el a megfelelő hőmérsékletű és minőségű terméket a pénzükért, különösen hőségben, amikor a hűtés minőségmegőrzési és munkavédelmi szempontból is elengedhetetlen.

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A szakszervezeti vezető hangsúlyozta, hogy a bevett kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően az üzletek a működési és fenntartási költségeket már eleve beépítik a fogyasztói árakba, ahelyett, hogy külön díjat számolnának fel az olyan alapvető szolgáltatásokért, mint a termékek hűtése.
Címlapkép: Getty Images
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A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

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