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Nem várt lépés a hőségriadó alatt: ingyenes szállítással és olcsó ásványvízzel segíti a magyarokat a kedvelt online bolt

Pénzcentrum
2026. június 24. 14:32

A rendkívüli hőségre reagálva a Kifli.hu június 24-től egyelőre június 28. vasárnapig ingyenes házhozszállítást biztosít teljes szolgáltatási területén, emellett több ásványvíz árát 30 százalékkal csökkenti.

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A tartós hőség és az ország nagy részére kiadott hőségriasztás idején a Kifli.hu átmenetileg elengedi a kiszállítási díjat teljes szolgáltatási területén. A Kifli.hu teljes kiszállítási területén mintegy 3,6 millió ember számára elérhető kedvezmény egyelőre június 24. és június 28. között vehető igénybe, de az időjárási helyzettől függően az időszak meghosszabbodhat.

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A nyári hőhullámok nemcsak kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegséggel élők számára. A Kifli.hu ezért szeretné megkönnyíteni a mindennapi bevásárlást azoknak, akik a legmelegebb napokon inkább elkerülnék a boltokat, a sorban állást és a nehéz bevásárlószatyrok cipelését.

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A szolgáltatás arra is lehetőséget kínál, hogy a vásárlók távolabb élő családtagjaikról vagy idős rokonaikról gondoskodjanak. A rendeléseket más címre is leadhatják, és akár a fizetést is intézhetik szeretteik helyett, így azok is könnyebben hozzájuthatnak a szükséges élelmiszerekhez és italokhoz, akik kevésbé magabiztosan használják az online bevásárlási szolgáltatásokat.

A megfelelő hidratáció támogatása érdekében a Kifli.hu emellett 30 százalékos kedvezményt biztosít a Mizse szénsavas, enyhe és szénsavmentes ásványvizek hatos pakk kiszereléseire. Az akció keretében a termékek 699 forintos áron vásárolhatók meg, ami palackonként 117 forintos árat jelent. Kánikula idején a szakemberek általában napi 2,5–3 liter folyadék fogyasztását javasolják, nagyobb fizikai terhelés vagy tartós szabadban tartózkodás esetén pedig ennél többre is szükség lehet. 
Címlapkép: Getty Images
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