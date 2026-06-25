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Vitorlás a Balatonon hajó orrának nézete és más vitorlások a háttérben .
Vásárlás

Meglepő roham indult Magyarországon: tízmillió felett az átlagár, mégis kapkodnak a vevők ezekért a járművekért

Pénzcentrum
2026. június 25. 20:01

A hazai használthajó-piac határozott élénkülést mutatott 2026 májusában, mivel a kereslet, a hirdetések száma és az átlagárak egyaránt növekedtek. A vásárlók körében a fiatalabb, kedvezőbb árú vízi járművek, a több tízmilliós prémium vitorlások, valamint az idősebb, klasszikus hajók egyaránt keresettnek számítanak.

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A Használtautó.hu adatai szerint a vízisport-szezon kezdetén az eladásra kínált hajók iránti érdeklődés egy év alatt 12,8 százalékkal ugrott meg, így a korábbi 2300 után 2026 májusában már közel 2600 megkeresést regisztráltak. Ezzel párhuzamosan a kínálat is bővült, hiszen a hirdetések száma 831-ről 871-re emelkedett. A növekvő kereslet az árakat is feljebb hajtotta, így az átlagár 10,2 százalékos növekedést követően 9,5 millióról 10,5 millió forintra nőtt. A mediánár eközben stabilan 5 millió forint körül alakult, miközben a hirdetett hajók átlagéletkora 17,7-ről 19 évre emelkedett.

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A piac kínálata és a vásárlói igények jól láthatóan kettéváltak. Az egyik oldalon a megfizethetőbb, fiatalabb vízi járművek, köztük a jet-skik hódítanak. Ennek köszönhetően a legkeresettebb márkák listáját a Sea-Doo vezeti, amely mindössze tízéves átlagéletkorával és 4,9 millió forintos átlagárával a toplista legfiatalabb szereplője, de a Yamaha is a népszerűbb, kedvezőbb árú lehetőségek közé tartozik.

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A mérleg másik nyelvét a prémium kategória jelenti. A rangsor második helyén álló Bayliner modelljeit átlagosan 13,4 millió forintért kínálják, míg a harmadik legkeresettebb márka, a Bavaria vitorlásainak átlagára a 36 millió forintot is meghaladja. Hasonlóan magas, 20 millió forint feletti áron cserélnek gazdát a Jeanneau hajói, de a Crownline és a Sea Ray modellekért is több mint 10 millió forintot kérnek a tulajdonosok.

A modern luxushajók és a sportos jet-skik mellett a klasszikus vitorlásoknak is stabil piacuk van. A Balaton és a Dehler hajói a maguk 31-32 éves átlagéletkorával is bekerültek a legkeresettebbek közé. Még ennél is régebbiek, átlagosan 37 évesek a Rebell Werft modelljei, amelyek 1,6 millió forintos árukkal a rangsor legolcsóbb, egyben egyetlen kétmillió forint alatti szereplői. Az adatok alapján egyértelmű, hogy a hazai vevők továbbra is kifejezetten keresik a megbízható, jól karbantartott, idősebb hajókat.
Címlapkép: Getty Images
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