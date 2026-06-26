Óriási terjeszkedésbe kezd az Auchan Magyarországon: több száz új üzlet nyílhat

Az Indotek Group ma bejelentette, hogy az Auchan Retail Internationaltől (ARI) megvásárolta az Auchan Magyarország Kft. fennmaradó 53 százalékos tulajdonrészét, és ezzel kizárólagos tulajdonosa lett a kereskedelmi láncot üzemeltető és az ingatlanjait birtokló társaságnak. Az Indotek Group 2024 végén – az Auchan Magyarország 47 százalékos tulajdonrészének a megszerzésével egy időben – átvette a társaság irányítását is. A mostani lépés az elmúlt másfél év eredményeire épül: ez idő alatt a vállalat nyereségessége javult, beszállítói kapcsolatai megerősödtek, és elkészült hosszú távú hazai stratégiája. A kivásárlást követően az üzletlánc a jelenlegi menedzsment irányításával, Auchan márkanévvel, a márka nemzetközi beszerzési és termékfejlesztési együttműködéseiből profitálva működik tovább.

A ma bejelentett tranzakció a vásárlók, a munkavállalók, a beszállítók és az üzleti partnerek számára folytonosságot biztosít, miközben stabil alapot teremt az Auchan hosszú távú fejlesztésére. Az Auchan Magyarország az elmúlt 18 hónapban már az Indotek Group irányításával működött. Ez idő alatt a társaság operatív teljesítménye és nyereségessége javult, beszállítói kapcsolatai megerősödtek, valamint elkészült és a nyilvánosság számára is bemutatták a vállalat hosszú távú hazai fejlesztési stratégiáját.

A vállalat ezzel párhuzamosan önálló finanszírozási háttérre is váltott: a társaság az ARI korábbi anyavállalati forrásait vezető nemzetközi kereskedelmi bankok – az Erste, a Raiffeisen Bank és az UniCredit Bank – által biztosított, a korábbinál kedvezőbb feltételeket kínáló hitelkonstrukciókkal váltotta ki.

Az elmúlt időszak igazolta, hogy az operatív irányítás átvétele jó döntés volt. Jelentős munka van abban, hogy az Auchan ma erősebb és stabilabb vállalat, mint a folyamat kezdetén. Az Indotek Group az elmúlt években jelentős nemzetközi portfóliót épített és elsősorban külföldön fektetett be, de a hazai piacon ismét érdemi, hosszú távú növekedési lehetőségeket látunk. Az Auchanban kiemelkedő üzleti potenciál van, ezért döntöttünk a fennmaradó tulajdonrész megvásárlása mellett

– fogalmazott Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa.

Hangsúlyozta, hogy a kizárólagos magyar tulajdonosi háttér nem jelent elszakadást az Auchan nemzetközi rendszerétől. „A jó partnerség folytatódik, és úgy őrizzük meg a márka és a nemzetközi hálózat előnyeit, hogy közben a magyar vásárlói és beszállítói igényekre jobban reagáló vállalatot építünk” – tette hozzá.

Ennek megfelelően, hosszú távú megállapodások biztosítják az Auchan márka használatát, a hozzáférést a saját márkás és egyéb külföldi termékekhez, valamint a részvételt a nemzetközi beszerzési együttműködésekben. Itthon a társaság a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő termékkínálat, szolgáltatás és boltstruktúra kialakítására, a működési hatékonyság fokozására, valamint a hazai beszállítói kapcsolatok további erősítésére összpontosít. Az elkövetkező években az Auchan Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és a tervek szerint több száz új egységgel bővíti majd hazai üzlethálózatát. Az expanzió célja, hogy országos lefedettséggel még több vásárló számára biztosítson könnyen elérhető, minőségi bevásárlási lehetőséget.

Az elmúlt másfél év igazolta, hogy az Indotek Group megbízható, kiszámítható és felelős partner. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az Auchan Magyarország jó kezekbe került. Az Indotek világos elképzeléssel rendelkezik arról, hogyan lehet a társaság piaci pozícióját tovább erősíteni, miközben számunkra is fontos, hogy az ARI és az Auchan Magyarország között az üzleti kapcsolat fennmaradjon. A megállapodások mindkét fél számára értéket teremtenek: támogatják az Auchan Magyarország további fejlődését, és az ARI számára hosszú távú magyarországi üzleti jelenlétet biztosítanak

– mutatott rá Guillaume Darrasse, az Auchan Retail vezérigazgatója.

Az 53 százalékos tulajdonrész megvásárlását az Indotek Group saját forrásból finanszírozta; a tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.