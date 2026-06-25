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Kivágott felvétel fiatal nőről egy bevásárlókocsival, aki élelmiszerboltban vásárol, és okostelefonon lévő ellenőrzőlistával vásárol a szupermarketben. Vásárlás mobiltelefonnal az élelmiszerboltban. Életmód és technológia
Vásárlás

Figyelem! Népszerű Nutella-terméket hívnak vissza: fémdarabok lehetnek benne, meg ne edd

Pénzcentrum
2026. június 25. 12:29

Fémdarabok lehetnek a népszerű édességgyártó egyik termékében, amit így nem szabad elfogyasztani.

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Fémdarabok esetleges jelenléte miatt indított termékvisszahívást a Ferrero Magyarország Kft. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképpen se fogyasszanak az érintett termékből.

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A tájékoztatás szerint a minőségi probléma egyetlen konkrét, a Ferrero Magyarország Kft. által gyártott tételt érint. A vásárlók a csomagoláson található adatok segítségével ellenőrizhetik, hogy a náluk lévő áru érintett-e a visszahívásban.

A szóban forgó termék T4x11-es kiszerelésű, L128Z39-es tételszámú, a minőségmegőrzési ideje pedig 2027. május 8.

A hatóság nyomatékosan kéri a fogyasztókat, hogy a fenti azonosítókkal megegyező élelmiszert ne fogyasszák el. A biztonsági intézkedés kizárólag erre a pontosan beazonosított gyártási tételre vonatkozik.
Címlapkép: Getty Images
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