Figyelem! Népszerű Nutella-terméket hívnak vissza: fémdarabok lehetnek benne, meg ne edd

Fémdarabok lehetnek a népszerű édességgyártó egyik termékében, amit így nem szabad elfogyasztani.

Fémdarabok esetleges jelenléte miatt indított termékvisszahívást a Ferrero Magyarország Kft. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképpen se fogyasszanak az érintett termékből.

A tájékoztatás szerint a minőségi probléma egyetlen konkrét, a Ferrero Magyarország Kft. által gyártott tételt érint. A vásárlók a csomagoláson található adatok segítségével ellenőrizhetik, hogy a náluk lévő áru érintett-e a visszahívásban.

A szóban forgó termék T4x11-es kiszerelésű, L128Z39-es tételszámú, a minőségmegőrzési ideje pedig 2027. május 8.

A hatóság nyomatékosan kéri a fogyasztókat, hogy a fenti azonosítókkal megegyező élelmiszert ne fogyasszák el. A biztonsági intézkedés kizárólag erre a pontosan beazonosított gyártási tételre vonatkozik.