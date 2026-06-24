Miközben a balatoni büfékben sok helyen igazán hajmeresztő árakkal találkozni, azért még akadnak kivételek.
Még tovább tart a pokoli hőség: meghosszabbították a vörös kódot, rekordközeli forróság jöhet
Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt – jelentette be Kátai-Németh Vilmos a közösségi oldalán. A döntés a fokozódó hőhullámra reagál, amely a következő napokban tovább súlyosbodhat. A hatóságok szerint a leginkább veszélyeztetettek a gyermekek, idősek, betegek, fogyatékossággal élők és a hajléktalan emberek. A cél a fokozott védelem és a szociális ellátórendszer rugalmas működésének biztosítása.
A vörös kód eredetileg szombat hajnalban lépett életbe, és kedd éjfélig tartott volna, azonban az extrém hőhullám miatt most jövő kedd éjfélig meghosszabbították.
A speciális intézkedés két fő célt szolgál: egyrészt felhívja a figyelmet a rendkívüli időjárási helyzetre, másrészt kötelezővé teszi, hogy a szociális intézmények a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden rászorulót – így a hajléktalan embereket is – fogadjanak, függetlenül az alapellátási profiljuktól.
A kánikula már most is komoly problémákat okoz: Zala vármegyében több tucat településen vízellátási gondok jelentkeztek, ezért másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, főként az indokolatlan vízhasználat – például locsolás – visszaszorítására.
A következő napokban tovább erősödik a hőség, amelyet egy úgynevezett hőkupola okoz. Ez a jelenség Nyugat-Európában már extrém forróságot idézett elő, és fokozatosan Közép-Európa, így Magyarország fölé is áthelyeződik. A hétvégére az ország nagy részén 35 fok feletti nappali csúcsok várhatók, a legmelegebb területeken pedig akár 40–41 fok is lehet, ami több helyen történelmi melegrekord-közeli értékeket jelenthet.
Rendkívüli bejelentést tettek a hazai közlekedésről: sorsfordító változás előtt állnak a magyar ingázók
Társadalmi egyeztetés keretében több jelentős közlekedési fejlesztés, valamint egy stratégiai program előkészítésében is részt vehetnek a fővárosiak a következő hetekben.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megfelelő folyadékpótlás kulcsfontosságú. Nem érdemes megvárni a szomjúságérzet kialakulását, a vizet folyamatosan pótolni kell.
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A héten fokozatosan erősödik a kánikula Magyarországon, a hétvégére pedig a csapadék is teljesen megszűnik, miközben a hőmérséklet akár a 38 fokot is elérheti.
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Több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre, miután az ország egy részén zivatarok, viharos széllökések, jégeső és felhőszakadás is kialakulhat.
Bár az európai turisztikai szolgáltatások ára továbbra is emelkedik, a magyar utazók idén mégis kevesebbet fizethetnek a külföldi nyaralásért.
Zivatarok, felhőszakadás, jégeső és tartós hőség miatt is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre.
A szakértők szerint a kontinens felkészületlen erre a jelenségre, mivel a légkondicionáló berendezések elterjedtsége messze elmarad a szükségestől.
Az intézkedés a turisták mellett a tartósan Japánban élőket is közvetlenül érinti.
Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani, a következő napokban azonban egy nyugat felől érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör.
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Bár Horvátország az ötödikről a tizenkettedik helyre csúszott vissza a kiváló minősítésű európai fürdővizek legfrissebb rangsorában, az Adriai-tenger vízminősége valójában nem romlott.
Miközben a hőmérséklet hétfőn többfelé 35 fok közelébe emelkedik, a délutáni óráktól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok.
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