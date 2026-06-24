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Még tovább tart a pokoli hőség: meghosszabbították a vörös kódot, rekordközeli forróság jöhet

Pénzcentrum
2026. június 24. 12:06

Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt – jelentette be Kátai-Németh Vilmos a közösségi oldalán. A döntés a fokozódó hőhullámra reagál, amely a következő napokban tovább súlyosbodhat. A hatóságok szerint a leginkább veszélyeztetettek a gyermekek, idősek, betegek, fogyatékossággal élők és a hajléktalan emberek. A cél a fokozott védelem és a szociális ellátórendszer rugalmas működésének biztosítása.

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A vörös kód eredetileg szombat hajnalban lépett életbe, és kedd éjfélig tartott volna, azonban az extrém hőhullám miatt most jövő kedd éjfélig meghosszabbították.

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A speciális intézkedés két fő célt szolgál: egyrészt felhívja a figyelmet a rendkívüli időjárási helyzetre, másrészt kötelezővé teszi, hogy a szociális intézmények a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden rászorulót – így a hajléktalan embereket is – fogadjanak, függetlenül az alapellátási profiljuktól.

A kánikula már most is komoly problémákat okoz: Zala vármegyében több tucat településen vízellátási gondok jelentkeztek, ezért másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, főként az indokolatlan vízhasználat – például locsolás – visszaszorítására.

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A következő napokban tovább erősödik a hőség, amelyet egy úgynevezett hőkupola okoz. Ez a jelenség Nyugat-Európában már extrém forróságot idézett elő, és fokozatosan Közép-Európa, így Magyarország fölé is áthelyeződik. A hétvégére az ország nagy részén 35 fok feletti nappali csúcsok várhatók, a legmelegebb területeken pedig akár 40–41 fok is lehet, ami több helyen történelmi melegrekord-közeli értékeket jelenthet.
Címlapkép: Getty Images
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