Még tovább tart a pokoli hőség: meghosszabbították a vörös kódot, rekordközeli forróság jöhet

Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt – jelentette be Kátai-Németh Vilmos a közösségi oldalán. A döntés a fokozódó hőhullámra reagál, amely a következő napokban tovább súlyosbodhat. A hatóságok szerint a leginkább veszélyeztetettek a gyermekek, idősek, betegek, fogyatékossággal élők és a hajléktalan emberek. A cél a fokozott védelem és a szociális ellátórendszer rugalmas működésének biztosítása.

A vörös kód eredetileg szombat hajnalban lépett életbe, és kedd éjfélig tartott volna, azonban az extrém hőhullám miatt most jövő kedd éjfélig meghosszabbították.

A speciális intézkedés két fő célt szolgál: egyrészt felhívja a figyelmet a rendkívüli időjárási helyzetre, másrészt kötelezővé teszi, hogy a szociális intézmények a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden rászorulót – így a hajléktalan embereket is – fogadjanak, függetlenül az alapellátási profiljuktól.

A kánikula már most is komoly problémákat okoz: Zala vármegyében több tucat településen vízellátási gondok jelentkeztek, ezért másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, főként az indokolatlan vízhasználat – például locsolás – visszaszorítására.

EZ IS ÉRDEKELHET Több medencét is bezártak a híres termálfürdőben: súlyosbodik a vízhiány Zalában A súlyos vízhiány miatt a kehidakustányi termálfürdő több medencéjét is le kellett állítani, miközben egyes településeken lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet.

A következő napokban tovább erősödik a hőség, amelyet egy úgynevezett hőkupola okoz. Ez a jelenség Nyugat-Európában már extrém forróságot idézett elő, és fokozatosan Közép-Európa, így Magyarország fölé is áthelyeződik. A hétvégére az ország nagy részén 35 fok feletti nappali csúcsok várhatók, a legmelegebb területeken pedig akár 40–41 fok is lehet, ami több helyen történelmi melegrekord-közeli értékeket jelenthet.