Durván átverték a magyar vásárlókat a kedvelt webshopok: egymilliárdos gigabírság lett a trükközés vége

Az áthúzott árak, százalékos kedvezmények, a különféle rövidebb vagy hosszabb promóciók az online kereskedelem alapeszközei. Ezek azonban megfelelő kontroll nélkül komoly versenyhatósági kockázatot hordoznak. 2023-ban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egyszerre három eljárást indított a CCC-vel, az Answear-rel és az About You-val szemben megtévesztő árfeltüntetés és akciótartási gyakorlat gyanúja miatt, amelyek összesen egymilliárd forintot meghaladó bírságot és kompenzációs kötelezettséget eredményeztek.

A jogi kereteket két jogszabály határozza meg. Az Fttv. tiltja a fogyasztók megtévesztését – különösen az ár tekintetében –, illetve a pszichológiai nyomásgyakorlást, és előírja a szakmai gondosság követelményét. Az Árrendelet 2022 májusa óta kötelezővé teszi, hogy árcsökkentés bejelentésekor a kereskedő feltüntesse a megelőző legalább 30 nap legalacsonyabb eladási árát.

A három ügy a GVH előtt

A CCC ügyében (VJ/17/2023) a GVH kifogásolta, hogy a vállalkozás egyszerre több eredeti/korábbi árat tüntetett fel megfelelő magyarázat nélkül, és termékei jóval hosszabb ideig szerepeltek akciósként, mint teljes áron. A CCC vállalta, hogy a jövőben csak két árat tüntet fel (az aktuális árat és a 30 napos legalacsonyabb árat, magyarázó szöveggel), fogyasztóvédelmi megfelelési programot vezet be, és korlátozza az akciós hirdetés időtartamát: az első leárazást követően legfeljebb 60 napig, további fokozatos árcsökkentés esetén újabb legfeljebb 60 napig. Ez utóbbi esetben azonban a "korábbi ár", azaz a viszonyítási alap, amihez képest az akció mértéke meghatározásra kerül, a vállalás szerint már nem az eredeti teljes ár lesz, hanem a korábbi akciós ár. 120 nap után pedig nem tüntetheti fel a termék árát "akciós" árként a CCC. Az ügyet a GVH a kötelezettségvállalást elfogadva, jogsértés megállapítása nélkül zárta le.

Az Answear ügyében (VJ/18/2023) hasonló problémák merültek fel: a leárazások meghaladták a teljes áras értékesítés idejét, és a kedvezményt a magasabb "eredeti" árhoz és nem a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához viszonyítva tüntették fel. Az Answear a CCC-hez hasonló vállalásokat tett, és az ügyet szintén jogsértés megállapítása nélkül – a kötelezettségvállalás elfogadásával és végrehajtásának kötelezővé tételével - zárta le a GVH.

Az About You ügye (VJ/15/2023) a leginkább elrettentő példa: a GVH rendszerszintű megtévesztő gyakorlatot állapított meg az akciós árak feltüntetése kapcsán, ráadásul a vállalkozás folyamatosan pörgő visszaszámláló órákat és "korlátozott készlet" figyelmeztetéseket is alkalmazott, amelyeket a GVH agresszív kereskedelmi gyakorlatnak minősített. Ez 505 millió forint bírságot eredményezett, amely már egy átfogó megfelelési program és fogyasztói kompenzáció (1750 Ft-os kupon minden érintett vásárlónak) révén mérsékelt összeg. A teljes pénzügyi teher meghaladja az 1 milliárd forintot.

Legfontosabb tanulságok

Általános elvárás, hogy az akciós értékesítés időtartama ne legyen aránytalanul hosszú a teljes áras értékesítés időtartamához képest; szezonális termékek esetén a GVH által elfogadott módszer szerint az első leárazás után legfeljebb 60 napig, fokozatos árcsökkentés esetén újabb 60 napig hirdethető akciósként egy termék, ezt követően viszont már nem lehet akciósként (áthúzással, százalékos megtakarítással, színes kiemeléssel, stb.) megjelölni az árat. Több referenciaár feltüntetése esetén mindegyik jelentését egyértelműen meg kell magyarázni.

A GVH pedig a belső kontrollfolyamatokat is vizsgálja: a szakmai gondosság megköveteli a belső szabályzatokat, képzéseket és informatikai kontrollmechanizmusokat. A GVH eljárásának tárgyát nem az egyedi kampányok, kedvezmények, hanem az azok meghatározását és a weboldalon / applikációban való feltüntetését szolgáló rendszer, elvek, módszerek képezik.

Az ügyek egyértelmű figyelmeztetést küldenek a piaci szereplőknek: a tartós leárazás, a mesterséges sürgősséget keltő technikák és az átláthatatlan referenciaár-megjelenítési gyakorlatok jelentős bírságkockázatot hordoznak. A kereskedőknek rendszeresen felül kell vizsgálniuk akciós gyakorlataikat és belső kontrollrendszereiket.

A GVH továbbra is kiemelt figyelmet fordít e területre, mely nemcsak a ruházati cikkekre korlátozódik: 2026 februárjában a Mobilfox jogsértését állapította meg a hivatal, és jelenleg is eljárást folytat a Decathlon árazási gyakorlata kapcsán. Továbbá a GVH részt vett egy Európai Bizottság által koordinált közös vizsgálatban is, mely során a 314 vizsgált kereskedőből legalább 30% esetében egyértelműen megállapítható volt az akciók jogellenes, megtévesztő feltüntetése. Ez úgyszintén további eljárások megindítását eredményezheti - olvasható a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda cikkében, amit dr. Vetró Tamás és dr. Kovács Márk Attila jegyez.