2026. február 25. szerda Géza
12 °C Budapest
Budapest, 2021. augusztus 14.A Gazdasági Versenyhivatal cégtáblája a fõváros V. kerületében, az Alkotmány utcában. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a piaci verseny tisztaságán õrködõ autonóm államigazgatási szerv Magyarországon.MTV
Gazdaság

Durva bírságot kapott a magyar webshop: súlyos tízmilliókba került a trükközésük

Pénzcentrum
2026. február 25. 13:34

49,9 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Mobilredfox Kft.-re. A mobiltelefon tokok és tartozékok forgalmazására specializálódott vállalkozás akciótartási gyakorlatában rendszerszintű hiányosságok mutatkoztak. A cég elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslati jogáról.

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 őszén indított eljárást a Mobilredfox Kft.-vel szemben, amelyben a GVH a cég weboldalán megjelenő árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatot vizsgálta. A nemzeti versenyhatóság gyanúja az volt, hogy a vállalkozás gyakorlatában rendszerszintű hiányosságok tapasztalhatóak (pl. megtévesztő akciók, az eredeti árként megjelölt árak (áthúzott árak) gyakori, akár naponta, véletlenszerűen történő módosítása, belső szabályok hiánya az eredeti, illetve akciós árak alkalmazására).

A nemzeti versenyhatóság gyanúja beigazolódott, a GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a cég tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. Kiderült, hogy a Mobilredfox Kft. 2023. március 9-től 2025. augusztus 19-ig olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményről, annak létéről, mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak.

A vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindemelett a cég átfogó vállalásokat is tett az akciótartási gyakorlatának fejlesztése érdekében. Ezeket a GVH Versenytanácsa kötelezően előírta számára, a végrehajtásukat pedig a versenyhatóság szükség esetén utóellenőrzés keretében értékeli majd. Mindezeket mérlegelve a GVH Versenytanácsa 49,9 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

A GVH újfent felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy 2022 májusa óta a hazai kereskedőnek is egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat. A nemzeti versenyhatóság ezért az utóbbi években kiemelt figyelmet fordít a vállalkozások árfeltüntetési gyakorlatára. A CCC és az Answear átfogó vállalásokat tett a GVH eljárásának eredményeként, az About You viszont összességében több mint 1 milliárd forintot fizet a magyaroknak a megtévesztő akciók miatt.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
#cég #webshop #bírság #árak #gazdaság #kereskedelem #fogyasztóvédelem #online kereskedelem #szabályozás #gazdasági versenyhivatal #akciók

