A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
Durva bírságot kapott a magyar webshop: súlyos tízmilliókba került a trükközésük
49,9 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Mobilredfox Kft.-re. A mobiltelefon tokok és tartozékok forgalmazására specializálódott vállalkozás akciótartási gyakorlatában rendszerszintű hiányosságok mutatkoztak. A cég elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslati jogáról.
A Gazdasági Versenyhivatal 2024 őszén indított eljárást a Mobilredfox Kft.-vel szemben, amelyben a GVH a cég weboldalán megjelenő árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatot vizsgálta. A nemzeti versenyhatóság gyanúja az volt, hogy a vállalkozás gyakorlatában rendszerszintű hiányosságok tapasztalhatóak (pl. megtévesztő akciók, az eredeti árként megjelölt árak (áthúzott árak) gyakori, akár naponta, véletlenszerűen történő módosítása, belső szabályok hiánya az eredeti, illetve akciós árak alkalmazására).
A nemzeti versenyhatóság gyanúja beigazolódott, a GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a cég tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. Kiderült, hogy a Mobilredfox Kft. 2023. március 9-től 2025. augusztus 19-ig olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményről, annak létéről, mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak.
A vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindemelett a cég átfogó vállalásokat is tett az akciótartási gyakorlatának fejlesztése érdekében. Ezeket a GVH Versenytanácsa kötelezően előírta számára, a végrehajtásukat pedig a versenyhatóság szükség esetén utóellenőrzés keretében értékeli majd. Mindezeket mérlegelve a GVH Versenytanácsa 49,9 millió forint bírságot szabott ki a cégre.
A GVH újfent felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy 2022 májusa óta a hazai kereskedőnek is egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat. A nemzeti versenyhatóság ezért az utóbbi években kiemelt figyelmet fordít a vállalkozások árfeltüntetési gyakorlatára. A CCC és az Answear átfogó vállalásokat tett a GVH eljárásának eredményeként, az About You viszont összességében több mint 1 milliárd forintot fizet a magyaroknak a megtévesztő akciók miatt.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács.
Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank a Mol részvényeivel összefüggő egyes tranzakciók ügyében.
2024 óta most először változott a jegybanki alapkamat, a Monetáris Tanács 6,25 százalékra vitte le az értéket.
A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
Babos András, a Portfolio elemzője szerint a mostani lassú teljesítmény mögött nemcsak ciklikus hatások, hanem mély strukturális tényezők is állnak.
Az euróval és a frankkal szemben picit erősödött, a dollárral szemben viszont gyengült a forint a reggeli nyitáskor.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
Az elmúlt években a hazai kiskereskedelmet elég nagy infláció sújtotta...
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1308,54 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 127 042,45 ponton zárt hétfőn.
Akad olyan európai ország, ahol a harmincasok fele még otthon él. Kényelem, kényszer vagy gazdasági realitás? Mutatjuk!
A Wall Street határidős indexei és a dollár egyaránt gyengültek hétfőn, miután Donald Trump új, 15 százalékos vámot jelentett be.
A beruházások teljesítménye 1,3%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
