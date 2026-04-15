Vásárlás
Vásárlás

Retteghet a Temu és a Shein: új filléres kínai webshop tarolja le a nyugati piacot

Pénzcentrum
2026. április 15. 11:47

Újabb kínai e-kereskedelmi platform indul a nyugati piacok meghódítására. A Hsziaohungsu, közismertebb nevén RedNote, Redshop néven indít saját, határokon átívelő webáruházat. Ennek fókuszában egyelőre a kézműves termékek állnak.

A Redshop júniusban indul el, kezdetben válogatott eladók szűk körével. Az első szakaszban a hangsúly a réspiaci termékeken lesz. Különös figyelmet kapnak a kézműves és a hagyományos technikával készült áruk.

Kínai médiaforrások szerint a szolgáltatás először Hongkongban, Makaóban, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Kanadában, Szingapúrban és Malajziában lesz elérhető. Ezt követően a lefedett piacok köre és a termékkínálat is fokozatosan bővül majd.

A RedNote egy közösségi hálózatot és e-kereskedelmet ötvöző kínai platform. A felhasználók itt fotókat és egyéb tartalmakat oszthatnak meg, valamint termékeket fedezhetnek fel és vásárolhatnak. A platform nemrég egy "Marketplace" fület is kapott az alkalmazáson belül. Itt az élő videós vásárlás és a termékeket bemutató bejegyzések egyetlen helyen jelennek meg. Emellett a RedNote olyan új funkciókat is tesztel, amelyek a bejegyzéseken és a csevegéseken keresztüli értékesítést könnyítik meg.- jelentette a RetailDetail.

A Redshop indulásával a RedNote csatlakozik a nyugati piacokra betörő kínai e-kereskedelmi platformok – például a Temu, a Shein és a TikTok Shop – egyre bővülő sorához. A kézműves termékekre fókuszáló stratégiájával azonban egy teljesen eltérő piaci szegmenst céloz meg.
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

