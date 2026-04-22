Vége van, bezár a vidéki pláza kedvelt butikja: kinyírta a Temu, nem bírta tovább a versenyt a webshopokkal
Vége van, bezár a vidéki pláza kedvelt butikja: kinyírta a Temu, nem bírta tovább a versenyt a webshopokkal

2026. április 22. 10:45

Nyolc és fél év után lehúzza a rolót egy népszerű szegedi üzlet: a tulajdonos szerint nem maradt más választása, a vásárlási szokások teljesen átalakultak.

Hosszú évek munkája ér véget hamarosan Camilla Boutique-ban: az üzlet tulajdonosa bejelentette, hogy több mint nyolc év után bezárja boltját. A döntés mögött nem egy hirtelen fordulat, hanem egy elhúzódó, egyre nehezebb időszak áll – számolt be róla a Délmagyarország.

A butik 2017 nyarán nyitott meg, kezdetben kiegészítőket – bizsukat, táskákat – kínált, majd később ruházati termékekkel bővült a választék. A tulajdonos, Bölcskei Zsuzsa szerint azonban az üzlet ennél sokkal többet jelentett: egy személyes történetet, visszatérő vásárlókat és éveken át tartó, szinte megállás nélküli munkát. „Ez nem csak egy bolt volt, hanem az életem” – fogalmazott, hozzátéve: hosszú időn keresztül a hétvégék, ünnepek és esték is munkával teltek, gyakran éjfélig tartó feladatokkal.

Elfogyott a lendület, megváltozott a piac

A bezárásról szóló döntés nem egyik napról a másikra született meg. A tulajdonos szerint az elmúlt években alapjaiban változtak meg a vásárlási szokások: agogy mesélte, egyre többen rendelnek online, az árérzékenység jelentősen nőtt, és a személyes vásárlás élménye is háttérbe szorult. A kisebb üzletek számára így egyre nehezebb felvenni a versenyt a nemzetközi webáruházakkal.

„Az emberek ma már kétszer is meggondolják, mire költenek” – mondta, hozzátéve: hiába a rengeteg munka és elhivatottság, a fenntartható működés egyre nehezebbé vált. A bolt azonban nem zár be azonnal: a bérleti szerződés 2026. szeptember 30-ig érvényes, így addig még egy ideig nyitva tart. Végezetül hozzátette, a döntés fájdalmas, de szükséges lépés volt.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webshop #bolt #pláza #webáruház #szeged #online vásárlás #boltbezárás #vásárlási szokások #hellovidék #temu

