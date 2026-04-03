Vége az olcsó menük aranykorának: brutális, ami ezeken a helyeken történik, annyi a filléres étkezésnek
A gyorséttermi árak látványosan elszálltak az elmúlt három évtizedben az Egyesült Államokban. A legismertebb láncoknál az alaptermékek ára 1995 és 2026 között jellemzően 2-3-szorosára nőtt, miközben az egykor 1 dollár alatti ajánlatok gyakorlatilag eltűntek a kínálatból. A folyamat mögött nemcsak az infláció áll, hanem a növekvő működési költségek és a tudatos prémium irányba tolódó árazás is. Ez uóbbi pedig alapjaiban írta át a „gyors és olcsó” étkezés fogalmát.
A gyorséttermi árak jelentősen emelkedtek az elmúlt három évtizedben az Egyesült Államokban. Az olyan láncoknál, mint a McDonald’s, a Wendy’s, a Burger King vagy a KFC, számos alaptermék ára 1995 és 2026 között nagyjából 200-300 százalékkal nőtt, de több esetben ennél is nagyobb drágulás látható.
Ennek következtében az egykor 1 dollár alatti „value” termékek pedig gyakorlatilag eltűntek, vagy 2-3 dolláros árszintre kerültek. Ez pedig már az USA-ban is azt jelenti, hogy nehéz kifejezetten olcsón, de jól lakni.
2-3-szoros árak, de azért vannak különbségek
Több amerikai étteremlánc amerikai árait összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy a drágulás nem egy-egy terméket érint, hanem teljes menüket. A KFC-nél például egy 2 darabos menü 2,99 dollárról 8,49 dollárra nőtt, azaz közel háromszorosára. A 8 darabos kosár ára még látványosabban ugrott meg, 7,99 dollárról 24,99 dollárra.
Hasonló minta rajzolódik ki a Burger Kingnél is: a Whopper ára 1,99 dollárról 6,50 dollárra emelkedett, a menü pedig már 11 dollár fölé került. A McDonald’s-nál a Big Mac mellett a menük ára is jelentősen nőtt, a Big Mac menü például 2,99 dollárról 11,39 dollárra ugrott.
A padló került sokkal fentebb
Az egyik legfontosabb különbség nem is a főételeknél, hanem az olcsó termékeknél látszik. A ’90-es években a legtöbb láncnál több olyan termék is volt, amely 1 dollár alatt maradt. Ilyen volt például a Wendy’s-nél a cheeseburger vagy a sült krumpli, illetve a McDonald’s-nál több alaptermék.
2026-ra ezek: eltűntek vagy 2-3 dollár közé kerültek. Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a klasszikus „olcsó gyorsétterem” árszint megszűnt.
Nem csak infláció
Nyilvánvalóan 30 év hosszú idő, ezalatt gyakorlatilag az egész társadalom óriási változásokon mehet keresztül. Ezért nem lehet kizárólag az inflációt okolni, hiszen ezalatt az idő alatt a bérek is jócskán megugrottak. Viszont amellett, hogy az alapanyagok, a bérek és a logisztikai költségek emelkedtek, a láncok tudatosan emelték az árszintet, aminek egyik fő mozgatórugója a prémium kínálat bővítése volt.
És látva a jelenlegi számokat, kimondhatjuk, hogy a gyorsétteremek funkciója megváltozott. Míg a ’90-es években egy alacsony költségű, gyors étkezési forma volt ilyen helyekre járni, addig ma egyre inkább a középkategóriás fogyasztás felé tolódott el a rendszer. Így alakult ki olyan helyzet, hogy egy menü ára sok esetben már eléri vagy megközelíti egy olcsóbb/közepes étteremi étkezés szintjét.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
A szakértő szerint a hazai epret egyre inkább kiszorítja a mangó a fagyizókban, és 2026-ban visszatérhetnek a kedvelt csokolédés ízek.
Máris elkapkodták a Lidl legújabb luxus süteményét: pofátlanul olcsón adják, még pár napig biztosan érkezik új szállítmány
Egy TikTokon felkapott desszert robbant be a Lidl kínálatába: a mangós és pisztáciás tortaszelet.
Húsvétkor sem marad senki gyorséttermi opció nélkül, de a helyszín és az elhelyezkedés kulcsszerepet játszik abban, hogy mi lesz valóban nyitva.
A MOHU bár megnövelt kapacitással készül automatáinál, a vásárlókat mégis arra kérik, előzetesen tájékozódjanak.
Csoki és parfüm helyett valami egészen mást visznek halomszámra a magyarok: teljesen átalakult a tavaszi szezon
A tavaszi hosszú hétvége egyre inkább a felkészülés időszaka lett: a kerti munkák, az aktív szabadidős programok és a tudatos, hosszú távú otthoni beruházások kerülnek...
Felejtsd el az olcsó húsvéti sonkát: a húsipari szakértő elárulta, miért fizethetünk rá a spórolásra
Húsvéti sonkavásárlás 2026: Kötözött vagy gyorspácolt, áztatva vagy főzve, olcsón vagy horror áron – mutatjuk, mire érdemes figyelni az ünnepi asztalra kerülő sonka kiválasztásakor
A Mountex úgy határozott, hogy a választás napján minden boltját zárva tartja, annak érdekében, hogy mindenki kényelmesen szavazhasson.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Nemzetközi piacterek diktálták a tempót a magyar csomaglogisztikai piac szereplőinek 2025-ben.
A hazai édességeladások továbbra is jelentősek a húsvéti időszakban, ilyenkor jellemzően 15-20%-kal magasabb az év többi részéhez képest.
Fájó pofont kapott a gigantikus cipőmárka: a keleti piacon dőlhet el a cég sorsa, nagyon borúsak a kilátások
A cég kilátásai és a kínai piac gyengesége továbbra is nyomást helyez a vállalatra.
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók esetében egészségügyi kockázatot jelenthet.
A 150 euró alatti vámmentesség miatt tavaly 5,8 milliárd csomag érkezett az EU-ba, többségük Kínából.
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
Nem mindennapi akcióval jelentkezett a Lidl: a diszkontlánc ezúttal a kerti sütés-főzés rajongóit célozza meg különleges kínálatával.
Rendkívüli nyitvatartást jelentett be az ünnepekre a magyar ételfutár cég: erre készülhetnek a magyarok húsvétkor
A rendelhetőség így kizárólag a kiválasztott éttermek egyedi nyitvatartásától függ.
Meglepő fordulat a magyar boltokban: kiderült az igazság a húsvéti árakról, erre kevesen számítottak
A hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás, vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is alacsonyabban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben.
Bár a boltok polcain minden adott a húsvéti nagybevásárláshoz, a háttérben jóval összetettebb folyamatok zajlanak.
Durva drágulás jön a hazai üzletekben: kilőtt annak az alapanyagnak az ára, ami szinte minden termékhez kell
Az iráni konfliktus okozta kőolajpiaci zavarok miatt drasztikusan, akár 50-100 százalékkal is megugrott a műanyagipari alapanyagok ára.