gyorsétterem, árváltozás, drágulás
Vásárlás

Vége az olcsó menük aranykorának: brutális, ami ezeken a helyeken történik, annyi a filléres étkezésnek

2026. április 3. 11:05

A gyorséttermi árak látványosan elszálltak az elmúlt három évtizedben az Egyesült Államokban. A legismertebb láncoknál az alaptermékek ára 1995 és 2026 között jellemzően 2-3-szorosára nőtt, miközben az egykor 1 dollár alatti ajánlatok gyakorlatilag eltűntek a kínálatból. A folyamat mögött nemcsak az infláció áll, hanem a növekvő működési költségek és a tudatos prémium irányba tolódó árazás is. Ez uóbbi pedig alapjaiban írta át a „gyors és olcsó” étkezés fogalmát.

A gyorséttermi árak jelentősen emelkedtek az elmúlt három évtizedben az Egyesült Államokban. Az olyan láncoknál, mint a McDonald’s, a Wendy’s, a Burger King vagy a KFC, számos alaptermék ára 1995 és 2026 között nagyjából 200-300 százalékkal nőtt, de több esetben ennél is nagyobb drágulás látható.

Ennek következtében az egykor 1 dollár alatti „value” termékek pedig gyakorlatilag eltűntek, vagy 2-3 dolláros árszintre kerültek. Ez pedig már az USA-ban is azt jelenti, hogy nehéz kifejezetten olcsón, de jól lakni.

2-3-szoros árak, de azért vannak különbségek

Több amerikai étteremlánc amerikai árait összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy a drágulás nem egy-egy terméket érint, hanem teljes menüket. A KFC-nél például egy 2 darabos menü 2,99 dollárról 8,49 dollárra nőtt, azaz közel háromszorosára. A 8 darabos kosár ára még látványosabban ugrott meg, 7,99 dollárról 24,99 dollárra.

Hasonló minta rajzolódik ki a Burger Kingnél is: a Whopper ára 1,99 dollárról 6,50 dollárra emelkedett, a menü pedig már 11 dollár fölé került. A McDonald’s-nál a Big Mac mellett a menük ára is jelentősen nőtt, a Big Mac menü például 2,99 dollárról 11,39 dollárra ugrott.

A padló került sokkal fentebb

Az egyik legfontosabb különbség nem is a főételeknél, hanem az olcsó termékeknél látszik. A ’90-es években a legtöbb láncnál több olyan termék is volt, amely 1 dollár alatt maradt. Ilyen volt például a Wendy’s-nél a cheeseburger vagy a sült krumpli, illetve a McDonald’s-nál több alaptermék.

2026-ra ezek: eltűntek vagy 2-3 dollár közé kerültek. Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a klasszikus „olcsó gyorsétterem” árszint megszűnt.

Nem csak infláció

Nyilvánvalóan 30 év hosszú idő, ezalatt gyakorlatilag az egész társadalom óriási változásokon mehet keresztül. Ezért nem lehet kizárólag az inflációt okolni, hiszen ezalatt az idő alatt a bérek is jócskán megugrottak. Viszont amellett, hogy az alapanyagok, a bérek és a logisztikai költségek emelkedtek, a láncok tudatosan emelték az árszintet, aminek egyik fő mozgatórugója a prémium kínálat bővítése volt.

És látva a jelenlegi számokat, kimondhatjuk, hogy a gyorsétteremek funkciója megváltozott. Míg a ’90-es években egy alacsony költségű, gyors étkezési forma volt ilyen helyekre járni, addig ma egyre inkább a középkategóriás fogyasztás felé tolódott el a rendszer. Így alakult ki olyan helyzet, hogy egy menü ára sok esetben már eléri vagy megközelíti egy olcsóbb/közepes étteremi étkezés szintjét.
Címlapkép: Getty Images
