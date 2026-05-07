Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 7.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. május 7.

Névnap

Gizella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 358.22 Ft

CHF: 391.32 Ft

GBP: 414.46 Ft

USD: 304.83 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 6.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 19. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 3, 8, 14, 17, 22, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 54 db

5-ös találat: 2311 db

4-es találat: 32437 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 42760 Ft

MOL: 4198 Ft

RICHTER: 12990 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.08: Fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés ígérkezik, de délutántól előbb a déli megyék, majd az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Főleg északkeleten, keleten, és nagyobb számban a nap első felében zápor, zivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés. Hajnalban 5, 12, délután 21, 27 fok valószínű.

2026.05.09: Fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Éjjel, hajnalban a déli, délkeleti határ mentén eshet az eső, napközben már inkább csak néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon megélénkülhet. Hajnalban döntően 9, 14, délután 21, 27 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.05.06)

Akciók

