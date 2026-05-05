Slágerterméket hív vissza a Flying Tiger Magyarországon: nehogy használd, ha te is vettél belőle

Több mintás üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger Magyarországon, mert a vizsgálatok szerint határérték feletti ólom és kadmium oldódhat ki belőlük.

A riasztás az uniós gyorsjelző rendszeren keresztül érkezett. A kifogásolt termékek Kínából származnak, és Dánián keresztül jutottak el a hazai üzletekbe.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot a forgalmazóval. A Tiger Stores Hungary Zrt. megkezdte az érintett termékek visszahívását, a hatóság pedig ellenőrzi a folyamatot és a visszagyűjtött áruk további kezelését.

Ezeket a poharakat érinti a visszahívás

virágmintás vizespohár 220 ml, cikkszám: 3060031

tök mintás vizespohár 220 ml, cikkszám: 3057450

narancs mintás vizespohár 220 ml, cikkszám: 3062993

szívecskés, átlátszó üvegpohár 220 ml, cikkszám: 3052986

eper mintás vizespohár 220 ml, cikkszám: 3053912

citrom mintás, sárga vizespohár 220 ml, cikkszám: 3055350

A visszahívás minden gyártási sorozatra vonatkozik.

A vizsgálatok szerint a poharakból ólom és kadmium oldódhat ki. Ezek az anyagok hosszabb távon károsíthatják az idegrendszert és a vesét, valamint növelhetik egyes betegségek kockázatát. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen poharat vásárolt, ne használja tovább. A termékeket vissza lehet vinni a Flying Tiger üzletekbe.