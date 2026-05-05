Kirakatvásárlás a Flying Tiger Store-ban, Rathmines, Dublin, Írország
Vásárlás

Slágerterméket hív vissza a Flying Tiger Magyarországon: nehogy használd, ha te is vettél belőle

Pénzcentrum
2026. május 5. 10:28

Több mintás üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger Magyarországon, mert a vizsgálatok szerint határérték feletti ólom és kadmium oldódhat ki belőlük.

A riasztás az uniós gyorsjelző rendszeren keresztül érkezett. A kifogásolt termékek Kínából származnak, és Dánián keresztül jutottak el a hazai üzletekbe.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot a forgalmazóval. A Tiger Stores Hungary Zrt. megkezdte az érintett termékek visszahívását, a hatóság pedig ellenőrzi a folyamatot és a visszagyűjtött áruk további kezelését.

Ezeket a poharakat érinti a visszahívás

  • virágmintás vizespohár 220 ml, cikkszám: 3060031
  • tök mintás vizespohár 220 ml, cikkszám: 3057450
  • narancs mintás vizespohár 220 ml, cikkszám: 3062993
  • szívecskés, átlátszó üvegpohár 220 ml, cikkszám: 3052986
  • eper mintás vizespohár 220 ml, cikkszám: 3053912
  • citrom mintás, sárga vizespohár 220 ml, cikkszám: 3055350

A visszahívás minden gyártási sorozatra vonatkozik.

A vizsgálatok szerint a poharakból ólom és kadmium oldódhat ki. Ezek az anyagok hosszabb távon károsíthatják az idegrendszert és a vesét, valamint növelhetik egyes betegségek kockázatát. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen poharat vásárolt, ne használja tovább. A termékeket vissza lehet vinni a Flying Tiger üzletekbe.
Drágult a tojás

A márciusi adatok alapján tavalyhoz képest alacsonyabb lett a tejtermékek feldolgozói értékesítési ára is, így többek között a vajé, a vajkrémé, a trappista sajté, a...

