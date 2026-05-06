Te is vettél ilyen tejet a Kifliben? Meg ne idd, veszélyes lehet

A Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT tej 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítésre.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul intézkedett: az érintett tételt kivonták a forgalomból, és megkezdték a vásárlóktól történő visszahívást is. A hatóság folyamatosan nyomon követi a megtett lépéseket.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%

Kiszerelés: 1 L

Minőségmegőrzési idő: 14.03.2026

Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o

Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.

Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése

Azokat a vásárlókat, akik ilyen tételazonosítójú terméket vettek és az még náluk van, arra kérik, hogy ne fogyasszák el.