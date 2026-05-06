Egy fiatal ázsiai nő hátulnézetből, aki élelmiszervásárlás közben áll a friss tejtermékekkel teli polc előtt a tejtermékek folyosóján, és azon gondolkodik, hogy melyik termék közül válasszon a szupermarketben. A vásárlói tudatossá
Vásárlás

Te is vettél ilyen tejet a Kifliben? Meg ne idd, veszélyes lehet

Pénzcentrum
2026. május 6. 12:46

A Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT tej 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítésre.

A Kifli.hu Shop Kft. fogyasztói visszahívást kezdeményezett a Miil UHT tej 1,5% 1 literes kiszerelésű termékére, miután kiderült, hogy lejárt minőségmegőrzési idejű árucikk került értékesítésre.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul intézkedett: az érintett tételt kivonták a forgalomból, és megkezdték a vásárlóktól történő visszahívást is. A hatóság folyamatosan nyomon követi a megtett lépéseket.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%
  • Kiszerelés: 1 L
  • Minőségmegőrzési idő: 14.03.2026
  • Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o
  • Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése

Azokat a vásárlókat, akik ilyen tételazonosítójú terméket vettek és az még náluk van, arra kérik, hogy ne fogyasszák el.
#vásárlás #webshop #élelmiszer #tejtermék #tej #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #online vásárlás #kifli #fogyasztók #fogyasztóvédelmi hatóság

Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.

