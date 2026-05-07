Fontos bejelentés érkezett Paksról: leáll az egyik reaktor

A Paksi Atomerőmű egyik blokkját leállítják, a lépés tervezett karbantartás miatt válhat szükségessé a Portfolio értesülése szerint.

Az ilyen beavatkozások az erőmű normál üzemeltetésének részét jelentik, ilyenkor többek között üzemanyagcserét, műszaki ellenőrzéseket és karbantartási munkákat végeznek.

A paksi blokkok időszakos leállása azért is fontos kérdés, mert az atomerőmű továbbra is a hazai villamosenergia-termelés egyik legfontosabb pillére. A négy blokk együtt a magyar áramtermelés közel felét adja.

Az elmúlt időszakban több alkalommal is szükség volt teljesítménycsökkentésre vagy karbantartási beavatkozásra Pakson. Április végén például a MAVIR kérésére ideiglenesen csökkentették két blokk teljesítményét, decemberben pedig előre nem tervezett karbantartás miatt kellett visszaterhelni az egyik reaktort.

