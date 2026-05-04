Nő ellenőrzi a bevásárlólistát a mobiltelefonján az élelmiszerboltban. Középkorú nő élelmiszert vásárol egy szupermarketben.
Vásárlás

Sürgős riasztást adtak ki a hatóságok: veszélyes anyagot rejt a népszerű fűszer, semmiképp ne tedd az ételbe

Pénzcentrum
2026. május 4. 12:15

A Böllér-Ker Kft. visszahívja két morzsolt kapor termékét, mivel egy hatósági ellenőrzés során kiderült, hogy a fűszerek a megengedettnél több növényvédőszer-maradékot tartalmaznak.

A Böllér-Ker Kft. a hatóságokkal együttműködve már megkezdte a problémás, egyiptomi származású őrölt kaporlevél forgalomból való kivonását, valamint a fogyasztóktól történő visszagyűjtését. Bár a növényvédő szerek használata a mezőgazdaságban a terméshozam fokozása érdekében bevett gyakorlat, az egészségügyi kockázatok elkerülése végett szigorú határértékek vonatkoznak rájuk.

Ha egy élelmiszerben a szermaradék mennyisége ezt meghaladja, a termék nem maradhat kereskedelmi forgalomban. A visszagyűjtött fűszerek további sorsát és biztonságos megsemmisítését az illetékes hatóság folyamatosan felügyeli.

A visszahívás az alábbi termékeket érinti:

  • A 250 grammos kiszerelésű Kaporlevél morzsolt esetében a 24081401A tételszámú, 2027. március 31-i minőségmegőrzési idejű terméket.
  • A 220 grammos Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt (Dill gerebelt) terméknél három különböző tételt. Ezek a 24081402A és a 25060404A tételszámúak (amelyek minőségmegőrzési ideje 2027. március 31.), valamint a 25090501A tételszámú (amelynek minőségmegőrzési ideje 2026. október 31.).

A forgalmazó és a hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy akinek a háztartásában megtalálható a fenti tételszámokkal ellátott termékek valamelyike, semmiképp ne használja fel azokat az ételek elkészítéséhez.
Drágult a tojás

