Itt a titkos térkép az ALDI diszkontok átalakításáról: villámtempóban indulnak meg a munkálatok
Teljesen új korszak jöhet az ALDI magyarországi boltjaiban. A diszkontlánc ugyanis rohamtempóban alakítja át hazai üzleteinek jelentős részét, a Pénzcentrum pedig megszerezte az új koncepció egyik részletes bolttérképét is. Az alaprajz alapján pedig jól látszik, hogy a diszkontlánc újragondolja a a vásárlói útvonalakat, a termékkategóriák elhelyezését és a boltok működési logikáját is.
Az ALDI gyakorlatilag teljesen újrarajzolja a magyarországi boltjait. A diszkontlánc a Pénzcentrumnak adott interjúban árulta el, hogy 188 hazai üzletük nagyjából háromnegyedét átalakítják, méghozzá meglepően gyors tempóban.
A koncepcióváltás lényege, hogy teljesen átrendezik a belső tereket úgy, előre kerülnek az alapélelmiszerek, nagyobb szerepet kap a raklapos kihelyezés, miközben a „középső soros” nem élelmiszeres termékek kisebb helyet fognak elfoglalni. A vásárlókat a bejáratnál friss zöldség-gyümölcs és virág fogadja majd, az egész boltlogika pedig a gyorsabb bevásárlásra épül.
Az alacsonyabb működési költségek még kedvezőbb árakat tesznek lehetővé
- mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország országos ügyvezető igazgatója lapunknak. Sőt, a vezető kiemelte azt is, hogy az új modell célja nem egyszerűen az olcsóság, hanem az, hogy „megkérdőjelezhetetlenül a legolcsóbbak” legyenek a piacon.
Így fognak kinézni a megújult üzletek
A Pénzcentrumhoz eljutott bolttérkép alapján az ALDI teljesen új logika szerint rendezi át a hazai üzleteit.
Az egyik legfontosabb változás, hogy a vásárlókat rögtön a bejáratnál a zöldség-gyümölcs részleg fogadja, amihez rendkívül közel kerülnek majd olyan alapélelmiszerek, mint a rizs, tészta, konzervek vagy éppen a liszt, cukor.
Érdekes az is, hogy több kategóriánál visszatér a raklapos kihelyezés is, ami gyorsabb árufeltöltést és egyszerűbb működtetést jelenthet. Feltűnő az is, hogy a hűtött részleget teljesen a bolt végébe telepítik, így ott kapnak helyet a tejtermékek, felvágottak, friss húsok. Illetve a középső soros, nem élelmiszeres akciók továbbra is maradnak, de kisebb területen, mint korábban.
