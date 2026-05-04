Veszélyes vegyszer lapulhat a kedvenc ruháidban: kíméletlen razziát indítottak a boltokban és a weben
A vizsgálat fő célja a valótlan anyagösszetételt feltüntető ruhadarabok kiszűrése, valamint a termékek esetlegesen egészségkárosító formaldehid-tartalmának ellenőrzése.
Átfogó laboratóriumi ellenőrzést indított a textilpiacon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A hatóság korábbi tapasztalatai szerint a ruhák és a háztartási textíliák címkéi gyakran megtévesztőek. Tavaly például 120 vizsgált ruhadarabból 22 megbukott a teszteken. Ezek között babáknak és gyermekeknek szánt termékek is szerepeltek. Mivel a vásárlói döntéseket erősen befolyásolja a termékek anyagösszetétele, a valótlan tájékoztatás egyértelműen jogsértésnek minősül.
A mostani ellenőrzés során kiemelt figyelmet kap a formaldehid jelenléte. Ezt a vegyületet a gyűrődésmentesség és a mérettartás elérése érdekében előszeretettel alkalmazza a textilipar. A vegyszer azonban bőrirritációt okozhat, hosszú távon pedig akár rákkeltő hatású is lehet.
Az Európai Unió emiatt szigorú határértékeket ír elő, különösen a bőrrel közvetlenül érintkező ruházati termékek esetében. A szakemberek laboratóriumban vizsgálják meg azokat a darabokat is, amelyeket kifejezetten "formaldehidmentes", "bőrbarát", "bababarát" vagy "hipoallergén" felirattal hirdetnek.
Az akció több ütemben zajlik: tavasszal a nyári ruhákat és a fehérneműket, ősszel pedig a pizsamákat és az egyéb pamuttextíliákat tesztelik. A mintákat bevásárlóközpontokból, piacokról, szaküzletekből és webáruházakból egyaránt begyűjtik. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatok bebizonyítják, hogy egy termék címkéje valótlan adatokat tartalmaz az összetételről, a hatóság azonnal eljárást indít. Ennek célja a fogyasztók védelme és a tisztességes piaci verseny fenntartása.
