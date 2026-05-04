Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Young Caucasian woman in yellow skirt having fun on music festival in summer
Vásárlás

Veszélyes vegyszer lapulhat a kedvenc ruháidban: kíméletlen razziát indítottak a boltokban és a weben

Pénzcentrum
2026. május 4. 11:03

A vizsgálat fő célja a valótlan anyagösszetételt feltüntető ruhadarabok kiszűrése, valamint a termékek esetlegesen egészségkárosító formaldehid-tartalmának ellenőrzése.

Átfogó laboratóriumi ellenőrzést indított a textilpiacon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A hatóság korábbi tapasztalatai szerint a ruhák és a háztartási textíliák címkéi gyakran megtévesztőek. Tavaly például 120 vizsgált ruhadarabból 22 megbukott a teszteken. Ezek között babáknak és gyermekeknek szánt termékek is szerepeltek. Mivel a vásárlói döntéseket erősen befolyásolja a termékek anyagösszetétele, a valótlan tájékoztatás egyértelműen jogsértésnek minősül.

A mostani ellenőrzés során kiemelt figyelmet kap a formaldehid jelenléte. Ezt a vegyületet a gyűrődésmentesség és a mérettartás elérése érdekében előszeretettel alkalmazza a textilipar. A vegyszer azonban bőrirritációt okozhat, hosszú távon pedig akár rákkeltő hatású is lehet.

Az Európai Unió emiatt szigorú határértékeket ír elő, különösen a bőrrel közvetlenül érintkező ruházati termékek esetében. A szakemberek laboratóriumban vizsgálják meg azokat a darabokat is, amelyeket kifejezetten "formaldehidmentes", "bőrbarát", "bababarát" vagy "hipoallergén" felirattal hirdetnek.

Az akció több ütemben zajlik: tavasszal a nyári ruhákat és a fehérneműket, ősszel pedig a pizsamákat és az egyéb pamuttextíliákat tesztelik. A mintákat bevásárlóközpontokból, piacokról, szaküzletekből és webáruházakból egyaránt begyűjtik. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatok bebizonyítják, hogy egy termék címkéje valótlan adatokat tartalmaz az összetételről, a hatóság azonnal eljárást indít. Ennek célja a fogyasztók védelme és a tisztességes piaci verseny fenntartása.
Címlapkép: Getty Images
Drágult a tojás

2026. május 4.
2026. május 3.
2026. május 4.
2026. május 3.
2026. május 3.
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Maradványérték
a totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékből le kell vonni.

