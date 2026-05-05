Tényleg a legdrágább a legjobb? Itt a nagy airfryer teszt: hamar kidobott pénz lehet belőle, ha csak a márkára figyelsz

Pénzcentrum
2026. május 5. 06:27

A forrólevegős sütők már több mint 15 éve kaphatóak a piacon. A legtöbben azt szeretik, hogy egyszerűen és gyorsan lehet benne meleg ételt készíteni. Az már csak ráadás, hogy a forrólevegős technológiának köszönhetően kevesebb zsiradékkal egészségesebbek, mégis ízletesek a benne sülő fogások. Talán ennek is köszönhető, hogy nem tűnt el, mint megannyi konyhai kütyü trend, hanem a mai napig keresik ezeket a termékeket a polcokon a vásárlók. A kínálatból viszont nehéz kiszűrni, melyik air fryernek mi az erőssége vagy éppen gyengesége. 104 termékről most kiderültek a részletek a Tudatos Vásárlók Egyesületének terméktesztjéből.

Összesen 26 márka 104 termékét tesztelték nemzetközi együttműködésben. A tesztelt termékek átlagára a tesztelés idején 21 000 Ft és 146 000 Ft között mozgott. A legjobb eredménnyel végzett két Philips termék 76%-os eredményt ért el összesítésben. Átlagáruk 58-63 000 Ft a teszt publikálásakor.

Hogyan tesztelték a forrólevegős sütőket?

A sütési teljesítmény esetében krumpli, csirkecomb, bagett, quiche és csokitorta is készült. Az értékelésnél figyelembe vették, hogy mennyi időt igényel az ételek készre sütése, és hogy mennyire ízletes az eredmény. Azt is figyelték, hogy milyen különbségek tapasztalhatóak a javasolt optimális mennyiség és a lehetséges maximális mennyiség készítésekor, mind az elkészítéshez szükséges időt, mind az elkészült étel minőségét illetően.

Voltak termékek, melyek már itt, az alap funkciójuk tekintetében sem remekeltek: például a Sencor SFR 5010BK, ami az elkészítési időt illetően értékelhető eredményt ért el, az érzékszervi vizsgálat során viszont csak a csirkecomb kapott megfelelő értékelést.

A gépek zajszintjét is értékelték, objektív és szubjektív szempontból is. A mért értékek 45 dB és 65,6 dB között mozogtak.

Energiafogyasztás szempontjából azt tapasztalták, hogy akár kétszeres vagy háromszoros különbségek is lehetnek a fogyasztási értékek között azonos feladatok elvégzése során, ami rendszeres használatot feltételezve már szemmel látható

költséget jelenthet a hó végi villanyszámlánkon. A sültkrumpli készítése során például a következő legkisebb és legnagyobb fogyasztási értékeket mérték:

  • energiafogyasztás – maximális mennyiségű sült krumpli: 48,5 – 110,4 Wh/100g
  • energiafogyasztás – optimális mennyiségű sült krumpli: 54,2 – 99,1 Wh/100g

Az elektromos és termikus biztonság szintén beleszámított az összpontszám kialakításába. A modellek kivétel nélkül megfeleltek az előírásoknak elektronikai szempontból.

A sütőfelület különböző részein mért hőmérsékletek értelmében már tapasztaltak kellemetlenségeket az egyes termékeknél. A Cecotec Cecofry Full Inox 5500 PRO szerepelt e tekintetben a leggyengébben, csak közepes értékeléssel. Esetében a kezelőpanel műanyag felülete 66 °C-ig hevült. Összességében 76 termék esetében nem mértek semmiféle túlmelegedést. Ezekből érdemes válogatni, ha biztosra szeretnénk menni ilyen szempontból is.

A használhatósági szempontok figyelembevétele nagyban megkönnyítheti a mindennapjainkat. Ha fontosak számunkra az automata programok, az ellenőrző ablak megléte, vagy éppen a könnyű tisztíthatóság, ellenőrizzük, hogy az erőssége-e a kiszemelt típusnak.

A mezőnyben az egyik legkörülményesebben tisztítható sütőnek például a Severin FR2453 bizonyult.

A sütők minősége is vizsgálati szempont volt, hogy kiderüljön, melyikre számíthatunk hosszútávon. 80 termék esetében nem találtak kifogásolnivalót. Két Domo modell, a DO542FR és a DO540FR bizonyult a legkevésbé jó, a teszt értékelési szempontjai szerint közepes minőségűnek.

Összességében jó hír, hogy nem a legdrágább termékek végeztek a legjobbak között.

Már 31 000 Ft-os átlagáron is vásárolhatunk kiváló forrólevegős sütőt.

Mint ahogy hasonló, 36 000 Ft-os átlagáron olyanba is belefuthatunk, ami alapfunkcióját tekintve sokkal gyengébben teljesít, mint a versenytársai, lásd a fentebb említett Sencor sütő. Hogy melyiket érdemes leemelni a polcról, ebben segít a termékteszt.
Drágult a tojás

