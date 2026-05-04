Elképesztő összegért kelhet el a legendás magyar festmény: most még ingyen megnézheti bárki

Akár százmillió forintnál is többért adhatják el Vaszary János csaknem százéves festményét egy május közepi aukción.

Százmillió forintot is meghaladó áron kelhet el Vaszary János "A Piazza dell'Unità Triesztben" című festménye a Virág Judit Galéria május 17-i tavaszi aukcióján. Az 1927-ben készült, 75 millió forintos kikiáltási árról induló remekmű az árverés legkiemelkedőbb darabja.

A galéria azt is közölte, hogy mától, május 4-től a festményt ingyenesen meg lehet tekinteni az aukciós tárlaton. Becsértéke 120-160 millió forint, a május közepi aukción pedig 75 millió forintról indul majd a licit.

A festmény jelentős kiállítási múlttal büszkélkedhet. Az 1928-as Nemzeti Szalonban debütált, majd 2007-ben szerepelt a Magyar Nemzeti Galéria életmű-kiállításán. Legutóbb a Virág Judit Galéria idei, Róma-Budapest tárlatán csodálhatta meg a közönség.

Mint a közleményben írják: Vaszary János a hazai és a nemzetközi műkincspiac egyik legkeresettebb alkotója, akinek a képei folyamatosan felértékelődnek. A trieszti tengerparti főteret ábrázoló alkotás magán hordozza a művészre jellemző életörömöt, a vidám témaválasztást és az élénk, tüzes színek kavalkádját.

A festő rajongott a mediterrán világért. 1925-től a nyarait rendszeresen itáliai fürdőhelyeken, többek között Portorozsban, Piranóban és Triesztben töltötte. Utazásai során vázlatfüzetekben örökítette meg az érdekes motívumokat, a strandéletet és a kikötőket. A végleges kompozíciókat azonban már a műtermében alkotta meg a vásznon. Ezekben az esetekben elrugaszkodott a valós látványtól, és sokkal inkább a saját fantáziájára támaszkodott.

Az 1927-es trieszti életkép a két világháború közötti tengerparti világ hangulatát idézi. A fenséges, tengerre néző téren egy kávéház terasza elevenedik meg. A színes napernyő alatt az akkori divatnak megfelelő harangkalapot viselő hölgyek egy katonával beszélgetnek, miközben a téren két csendőr vigyázza a rendet.