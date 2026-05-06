Pusztító lavinát indított el a Vinted Magyarországon: sokan nem is sejtik, mit tesznek azzal, ha innen rendelnek ruhát

A használtruha-piac az elmúlt években teljesen átalakult Magyarországon, és ebben egyre nagyobb szerepet játszanak az olyan platformok, mint például a Vinted. Míg korábban a vintage webshopok és kisebb second hand vállalkozások voltak az online használtruha-kereskedelem fő szereplői, ma már sokan inkább magánszemélyektől vásárolnak. Most egy debreceni vintage ruhakereskedő beszélt arról egy TikTok videóban, hogyan alakította át, majd „tette tönkre a Vinted az online használtruha-kereskedelmet”, és miért éri meg inkább egy fizikai boltot vezetni.

Az UGSTORE tulajdonosa egy friss TikTok-videóban egyik követője kérdésére fejtette ki, miért nem működik jelenleg a webshopja. A tulaj szerint a Vinted átírta az egész piac működését, ezért nem éri meg tovább működtetni az online vásárlási lehetőséget.

A videóban arról beszélt, hogy közel négy éve indították el webshopjukat, amely kezdetben meglepően jól teljesített annak ellenére is, hogy még nem volt igazán kiforrott. Az évek során folyamatosan fejlesztették az online üzletet, ennek ellenére azt tapasztalták, hogy a webshop megtérülése egyre rosszabb lett.

Közben azt látták, hogy ugyanazok a termékek a Vinteden sokkal gyorsabban fogynak el. Mint fogalmazott, míg a webshopra feltöltött tíz termékből alig adtak el néhány darabot, addig a Vinteden szinte azonnal mozgás volt ugyanazon a kínálaton, hiszen egy keresésre több tucat hasonló darab jelenik meg különböző árakon, a vásárlók pedig értelemszerűen sokszor a legolcsóbb opciót választják.

A legnagyobb problémát az okozza, hogy a Vinteden rengeteg magánszemély árul olyan ruhákat, amelyeken nem akarnak nyereséget termelni. Sokszor jóval áron alul töltik fel a platformra a ruhákat, csak azért, hogy megszabaduljanak tőle. Szerinte ez olyan szinten lenyomta a kereskedői árakat, hogy a használtruha-kereskedelemben egyre nehezebb fenntarthatóan működni.

A videóban hosszasan beszélt arról is, hogy a használtruha-webshop működtetése jóval több munkával jár, mint azt sokan gondolják. Míg egy hagyományos webshop esetében ugyanabból a termékből több darab és teljes méretsor áll rendelkezésre, addig a vintage ruháknál minden egyes darab egyedi és külön kell befotózni.

Emellett az online értékesítés rengeteg plusz problémát is okoz. Gyakoriak a méret miatti reklamációk, a visszaküldések, illetve az át nem vett csomagok is. A fizikai bolt működtetését ezért ma már jóval egyszerűbbnek látja, mivel ott a vásárlók fel tudják próbálni a ruhákat, és nincs szükség arra, hogy minden egyes darabot webshopra optimalizáljanak.

A TikTok-videó alatt közben kisebb vita alakult ki. Sokan egyetértettek a kereskedővel, és arról írtak, hogy szerintük a Vinted valóban teljesen átformálta a second hand piacot, és ellehetetlenítette a kisebb webshopokat. Mások viszont úgy látják, hogy egyszerűen megváltoztak a vásárlói szokások, és a kereskedőknek alkalmazkodniuk kell az új platformokhoz és az online piacterek működéséhez.