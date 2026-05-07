Koncertközönség és koncertszínpad.
Évekig hallgatott, most kitálalt Azahriah: így szedte le az első menedzsere az összes pénzét

2026. május 7. 19:32

Azahriah a Kadarkai Endre műsorában elárulta, hogy első menedzsere 2021-ben a teljes éves koncertbevétellel együtt eltűnt, és a pénzt azóta sem kapta vissza.

Az énekes elmondása szerint egy "nagyon simlis alak" volt az illető, akiről azt is el tudja képzelni, hogy mentális és identitásproblákkal küzd. Felidézte, hogy aláírt vele egy szerződést, a menedzser azonban nem engedte, hogy a Supermanagementtel, azzal a zenei kiadóval és menedzsmentcéggel, amelynek ma is tagja is megállapodást kössenek - szúrta ki a 24.hu.

A helyzet egy évig húzódott, majd végül ügyvéd segítségével sikerült felbontania a szerződést. Ekkorra azonban az érintett már a 2021-es teljes koncertbevétellel együtt eltűnt.

Ennyit kaszáltak a magyar zenészek: milliárdokat osztott szét az Artisjus idén
Az Artisjus friss adatai szerint az elmúlt két évben rekordot döntött a regisztrált magyar zeneművek száma.

Azahriah a jogi eljárásról is beszélt. Elmondása szerint az ügyvédi költségek idővel elérték az eltulajdonított összeg felét, ekkor döntött úgy, hogy inkább elengedi az ügyet. Mint fogalmazott, addigra már nagyjából tízszer annyi pénze volt, ezért nem akart tovább idegeskedni miatta.

Az énekes arról is beszámolt, hogy többször elgondolkodott azon, mi történne, ha újra összefutna egykori menedzserével. Ma is jár olyan helyekre, ahol korábban együtt megfordultak, és gyakran elképzeli a találkozást, de bevallotta, nem tudja, hogyan reagálna egy ilyen helyzetben. "Az lehet, durva lenne" – fogalmazott.

#pénz #csalás #csaló #celeb #szerződés #ügyvéd #szórakozás #énekes #zenész #bulvár #zeneipar

Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.

