A húsvéti ünnepek alatt rengeteg üzlet zárva lesz, változik a patikák megszokott nyitva tartása, a vasúti és buszos menetrendek. Minden évben felmerül az a kérdés is, hogy hogyan érinti a gyorséttermeket a húsvéti zárva tartás. Mutatjuk, hogy alakul a KFC, Burger King és McDonalds nyitvatartás 2026-ban a húsvéti időszakban.

Azt már megszokhattuk, hogy húsvéti időszakban a boltok többsége pénteken, vasárnap és hétfőn is zárva lesz, a patikák is jórészt zárva lesznek, ügyeletes gyógyszertárak lesznek csak nyitva. Nyitva tarthatnak a 0-24 órában nyitva tartó boltok, dohányboltok, benzinkutas boltok, de erre sincsen garancia. A legtöbb pláza is bezár, viszont a mozik és a vendéglátó egységek többnyire ezeken a helyeken is nyitva lesznek. Köztük a gyorséttermek is: várhatóan nyitva tartanak a húsvéti munkaszüneti napokon is, viszont a nyitvatartási órák változhatnak a megszokotthoz képest.

A gyorséttermek húsvéti nyitvatartása nem teljesen egységes, de általánosságban elmondható, hogy ezek a láncok az ünnepnapokon sem állnak le teljesen. Mivel azonban franchise rendszerben működnek, az egyes éttermek saját hatáskörben döntenek a nyitvatartásról, ezért előfordulhat, hogy míg az egyik egység nyitva van, a másik zárva tart vagy rövidített időben üzemel.

Magyarországon nagypéntek, húsvét vasárnap és húsvét hétfő hivatalos munkaszüneti napnak számít, ami elsősorban a boltokra és bevásárlóközpontokra van hatással. A legtöbb pláza ilyenkor zárva tart, de ez nem jelenti azt, hogy az ott található éttermek, food court egységek sem fogadnak vendégeket. Egyes helyeken dönthetnek úgy, hogy mégis bazárnak, de ezt a vendéglátóhelyek maguk döntik el.

Az utcáról nyíló, önálló - Burger King, KFC, vagy McDonald's - egységek nagy eséllyel nyitva tartanak az ünnep alatt is, de a pontos nyitva tartásról érdemes előzetesen tájékozódni a közösségi médiában, térkép alkalmazásban, vagy kifejezetten a gyorsétterem saját appján keresztül. A rövidített nyitvatartás ugyanis jellemző lehet. Összességében tehát húsvétkor sem marad senki gyorséttermi opció nélkül, de a helyszín és az elhelyezkedés kulcsszerepet játszik abban, hogy mi lesz valóban nyitva.