2026. május 25. hétfő Orbán
31 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy absztrakt teleobjektív felvétel néhány nagyméretű futballstadion ülőhelyéről.
Sport

Amíg csak élnek: négy év alatt repült a harmadosztálytól Európáig a Sunderland

Pénzcentrum
2026. május 25. 13:29

A Sunderland négy év alatt jutott el az angol harmadosztálytól az Európa-ligáig: a csapat a Premier League utolsó fordulójában a Chelsea legyőzésével biztosította helyét.

A "Fekete Macskák" útja szinte példátlan a modern angol futballban. 2022 nyarán még a harmadosztály (League One) rájátszásának döntőjében ünnepeltek a Wembleyben, miután legyőzték a Wycombe Wandererst. A másodosztályba (Championship) jutás azonban csak a kezdet volt. Régis Le Bris 2024-es kinevezése hozta el az igazi fordulatot. A francia szakvezető első idényében a csapat a rájátszáson keresztül jutott fel a Premier League-be. A Sheffield United elleni fináléban egy ráadásban szerzett gól döntött a javukra - idézi fel cikkében a BBC Sport.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az élvonalban kevesen adtak esélyt a bentmaradásra a Sunderlandnek, hiszen az előző két idényben mindhárom feljutó azonnal kiesett. Le Bris együttese azonban nem csupán megőrizte élvonalbeli tagságát, hanem 54 ponttal a hetedik helyen zárt, ezzel mindössze hat pontra maradtak el a Bajnokok Ligáját érő helyektől. A 2018–2019-es szezonban szereplő Wolverhampton Wanderers óta ez a legjobb eredmény egy feljutó csapattól.

Anglia
Sunderland
Piaci érték: 381,95M €
Edző: Régis Le Bris
Jelenlegi helyezés: #7
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
6.
Bournemouth AFC
38
13
18
7
58
54
4
57
7.
Sunderland
38
14
12
12
42
48
-6
54
8.
Brighton
38
14
11
13
52
46
6
53
Adatlap létrehozva: 2026.05.25.

A Chelsea elleni zárófordulóban Trai Hume kapásgólja nyitotta meg a gólok sorát a Stadium of Lightban. A 2–1-es győzelem egyben oda-vissza sikert is jelentett a londoni "Kékek" ellen a szezonban. Az idény során a Sunderland döntetlent játszott a bajnok Arsenallal, a második helyezett Manchester Cityvel, valamint a Manchester Uniteddel is. Az északkeleti rivális Newcastle Unitedet pedig hazai pályán és idegenben egyaránt legyőzték.

A nyári átigazolási időszakban 161 millió fontot költöttek 15 új játékosra, és ez a befektetés maximálisan megtérült. Az Ajaxtól 21,6 millió fontért érkező Brian Brobbey hét bajnoki góllal zárt. A Paris Saint-Germainből szerződtetett Nordi Mukiele kiváló vezetői képességeket hozott a védelembe, míg a 13 millió fontért igazolt Granit Xhaka a középpályát irányította. Robin Roefs kapus és a fiatal Noah Sadiki szintén kulcsszerepet játszott. A keret egésze összességében jóval többet mutatott, mint amire a játékosok neve alapján előzetesen számítani lehetett.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Sunderland a tizedik feljutó csapat a Premier League történetében, amely európai kupaindulást harcolt ki, és mindössze az ötödik, amely ezt a bajnoki helyezésével érte el. Korábban csak a Newcastle United (1993–1994), a Nottingham Forest (1994–1995), az Ipswich Town (2000–2001) és a Wolverhampton Wanderers (2018–2019) volt képes hasonló bravúrra. A klub 53 év elteltével tér vissza az európai porondra.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #anglia #csapat #premier league #átigazolás #átigazolási hírek #európa liga #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:29
12:56
12:36
12:02
11:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 24.
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
2026. május 24.
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
2026. május 24.
Kitálaltak a hazai szakértők: így úszhatod meg a legkomolyabb büntetéseket, ha a NAV-val van dolgod
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 25. hétfő
Orbán
22. hét
Május 25.
Az európai nemzeti parkok napja
Május 25.
Törülközőnap
Május 25.
Afrika napja
Május 25.
Az eltűnt gyermekek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
1 hete
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
1 hete
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
1 hete
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
5 napja
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Medián
nagyságrendileg rendezett statisztikai sorban az az ismérvérték amely megfelezi a sokaságot. A sokaság egyik fele kisebb értéket vesz fel nála, míg a másik fele nagyobbat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 25. 12:56
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
Pénzcentrum  |  2026. május 25. 10:02
Figyelem! Már élesek az új, szupermodern traffipaxok: nem elég a kameránál lassítani, sokszázezres bírság érkezhet
Agrárszektor  |  2026. május 25. 12:01
Vége a tilalomnak: zöld utat adtak ennek a húsnak