Amíg csak élnek: négy év alatt repült a harmadosztálytól Európáig a Sunderland

A Sunderland négy év alatt jutott el az angol harmadosztálytól az Európa-ligáig: a csapat a Premier League utolsó fordulójában a Chelsea legyőzésével biztosította helyét.

A "Fekete Macskák" útja szinte példátlan a modern angol futballban. 2022 nyarán még a harmadosztály (League One) rájátszásának döntőjében ünnepeltek a Wembleyben, miután legyőzték a Wycombe Wandererst. A másodosztályba (Championship) jutás azonban csak a kezdet volt. Régis Le Bris 2024-es kinevezése hozta el az igazi fordulatot. A francia szakvezető első idényében a csapat a rájátszáson keresztül jutott fel a Premier League-be. A Sheffield United elleni fináléban egy ráadásban szerzett gól döntött a javukra - idézi fel cikkében a BBC Sport.

Az élvonalban kevesen adtak esélyt a bentmaradásra a Sunderlandnek, hiszen az előző két idényben mindhárom feljutó azonnal kiesett. Le Bris együttese azonban nem csupán megőrizte élvonalbeli tagságát, hanem 54 ponttal a hetedik helyen zárt, ezzel mindössze hat pontra maradtak el a Bajnokok Ligáját érő helyektől. A 2018–2019-es szezonban szereplő Wolverhampton Wanderers óta ez a legjobb eredmény egy feljutó csapattól.

Anglia Sunderland Piaci érték: 381,95M € Edző: Régis Le Bris Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #7 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 6. Bournemouth AFC 38 13 18 7 58 54 4 57 7. Sunderland 38 14 12 12 42 48 -6 54 8. Brighton 38 14 11 13 52 46 6 53 Adatlap létrehozva: 2026.05.25.

A Chelsea elleni zárófordulóban Trai Hume kapásgólja nyitotta meg a gólok sorát a Stadium of Lightban. A 2–1-es győzelem egyben oda-vissza sikert is jelentett a londoni "Kékek" ellen a szezonban. Az idény során a Sunderland döntetlent játszott a bajnok Arsenallal, a második helyezett Manchester Cityvel, valamint a Manchester Uniteddel is. Az északkeleti rivális Newcastle Unitedet pedig hazai pályán és idegenben egyaránt legyőzték.

A nyári átigazolási időszakban 161 millió fontot költöttek 15 új játékosra, és ez a befektetés maximálisan megtérült. Az Ajaxtól 21,6 millió fontért érkező Brian Brobbey hét bajnoki góllal zárt. A Paris Saint-Germainből szerződtetett Nordi Mukiele kiváló vezetői képességeket hozott a védelembe, míg a 13 millió fontért igazolt Granit Xhaka a középpályát irányította. Robin Roefs kapus és a fiatal Noah Sadiki szintén kulcsszerepet játszott. A keret egésze összességében jóval többet mutatott, mint amire a játékosok neve alapján előzetesen számítani lehetett.

A Sunderland a tizedik feljutó csapat a Premier League történetében, amely európai kupaindulást harcolt ki, és mindössze az ötödik, amely ezt a bajnoki helyezésével érte el. Korábban csak a Newcastle United (1993–1994), a Nottingham Forest (1994–1995), az Ipswich Town (2000–2001) és a Wolverhampton Wanderers (2018–2019) volt képes hasonló bravúrra. A klub 53 év elteltével tér vissza az európai porondra.

