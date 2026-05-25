Amíg csak élnek: négy év alatt repült a harmadosztálytól Európáig a Sunderland
A Sunderland négy év alatt jutott el az angol harmadosztálytól az Európa-ligáig: a csapat a Premier League utolsó fordulójában a Chelsea legyőzésével biztosította helyét.
A "Fekete Macskák" útja szinte példátlan a modern angol futballban. 2022 nyarán még a harmadosztály (League One) rájátszásának döntőjében ünnepeltek a Wembleyben, miután legyőzték a Wycombe Wandererst. A másodosztályba (Championship) jutás azonban csak a kezdet volt. Régis Le Bris 2024-es kinevezése hozta el az igazi fordulatot. A francia szakvezető első idényében a csapat a rájátszáson keresztül jutott fel a Premier League-be. A Sheffield United elleni fináléban egy ráadásban szerzett gól döntött a javukra - idézi fel cikkében a BBC Sport.
Az élvonalban kevesen adtak esélyt a bentmaradásra a Sunderlandnek, hiszen az előző két idényben mindhárom feljutó azonnal kiesett. Le Bris együttese azonban nem csupán megőrizte élvonalbeli tagságát, hanem 54 ponttal a hetedik helyen zárt, ezzel mindössze hat pontra maradtak el a Bajnokok Ligáját érő helyektől. A 2018–2019-es szezonban szereplő Wolverhampton Wanderers óta ez a legjobb eredmény egy feljutó csapattól.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
6.
Bournemouth AFC
|
38
|
13
|
18
|
7
|
58
|
54
|
4
|
57
|
7.
Sunderland
|
38
|
14
|
12
|
12
|
42
|
48
|
-6
|
54
|
8.
Brighton
|
38
|
14
|
11
|
13
|
52
|
46
|
6
|
53
A Chelsea elleni zárófordulóban Trai Hume kapásgólja nyitotta meg a gólok sorát a Stadium of Lightban. A 2–1-es győzelem egyben oda-vissza sikert is jelentett a londoni "Kékek" ellen a szezonban. Az idény során a Sunderland döntetlent játszott a bajnok Arsenallal, a második helyezett Manchester Cityvel, valamint a Manchester Uniteddel is. Az északkeleti rivális Newcastle Unitedet pedig hazai pályán és idegenben egyaránt legyőzték.
A nyári átigazolási időszakban 161 millió fontot költöttek 15 új játékosra, és ez a befektetés maximálisan megtérült. Az Ajaxtól 21,6 millió fontért érkező Brian Brobbey hét bajnoki góllal zárt. A Paris Saint-Germainből szerződtetett Nordi Mukiele kiváló vezetői képességeket hozott a védelembe, míg a 13 millió fontért igazolt Granit Xhaka a középpályát irányította. Robin Roefs kapus és a fiatal Noah Sadiki szintén kulcsszerepet játszott. A keret egésze összességében jóval többet mutatott, mint amire a játékosok neve alapján előzetesen számítani lehetett.
A Sunderland a tizedik feljutó csapat a Premier League történetében, amely európai kupaindulást harcolt ki, és mindössze az ötödik, amely ezt a bajnoki helyezésével érte el. Korábban csak a Newcastle United (1993–1994), a Nottingham Forest (1994–1995), az Ipswich Town (2000–2001) és a Wolverhampton Wanderers (2018–2019) volt képes hasonló bravúrra. A klub 53 év elteltével tér vissza az európai porondra.
