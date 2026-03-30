Zárva tábla egy kirakatban
Vásárlás

Csúnyán ráfarag, aki idén is a megszokott boltokba indul húsvétkor: mutatjuk a Lidl, Aldi, Tesco, Penny tavaszi rendkívüli nyitvatartását

Pénzcentrum
2026. március 30. 19:43

A húsvéti hosszú hétvége alatt jelentősen átalakul a boltok nyitvatartása. A nagy üzletláncok többsége Nagypénteken, valamint húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is zárva tart, ezért különösen fontos lehet az előretervezés. Cikkünkben összegyűjtöttük a nagy üzletláncok (Tesco, Spar/Interspar, Lidl, Aldi, Auchan, Penny, CBA/Príma, Reál, Coop) ünnepi nyitvatartását, és arra is kitértünk, hol lehet mégis bevásárolni szükség esetén.

A húsvéti ünnepek alatt jelentősen változik a boltok nyitvatartása Magyarországon. Mivel a legtöbb nagy áruházlánc több napra is bezár, fontos, hogy a vásárlók előre gondolkodjanak, és időben beszerezzék a szükséges termékeket.

Az ünnepi nyitvatartás ugyanakkor nem minden üzlet esetében egységes. A nagy láncok jellemzően zárva tartanak, viszont a kisebb boltok ünnepnapokon is nyitva lehetnek.

Piacok, vásárcsarnokok húsvéti nyitvatartása 2026-ban: így vásárolhatunk a hosszú hétvégén Budapesten
Piacok, vásárcsarnokok húsvéti nyitvatartása 2026-ban: így vásárolhatunk a hosszú hétvégén Budapesten
Az ünnepi nagybevásárlást akár még nagyszombaton is elintézhetjük: megmutatjuk, melyik vásárcsarnokban meddig tudjuk beszerezni az ünnepi hozzávalókat.

Így alakul a húsvéti nyitvatartás 2026-ban a legnagyobb üzletláncoknál:

Tesco

  • Április 3. (Nagypéntek): zárva
  • Április 4. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Április 5. (húsvétvasárnap): zárva
  • Április 6. (húsvéthétfő): zárva
  • Április 7. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Spar/Interspar

  • Április 3. (Nagypéntek): zárva
  • Április 4. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Április 5. (húsvétvasárnap): zárva
  • Április 6. (húsvéthétfő): zárva
  • Április 7. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Lidl

  • Április 3. (Nagypéntek): zárva
  • Április 4. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Április 5. (húsvétvasárnap): zárva
  • Április 6. (húsvéthétfő): zárva
  • Április 7. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Aldi

  • Április 3. (Nagypéntek): zárva
  • Április 4. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Április 5. (húsvétvasárnap): zárva
  • Április 6. (húsvéthétfő): zárva
  • Április 7. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Auchan

  • Április 3. (Nagypéntek): zárva
  • Április 4. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Április 5. (húsvétvasárnap): zárva
  • Április 6. (húsvéthétfő): zárva
  • Április 7. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Penny

  • Április 3. (Nagypéntek): zárva
  • Április 4. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Április 5. (húsvétvasárnap): zárva
  • Április 6. (húsvéthétfő): zárva
  • Április 7. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

CBA/Príma

  • Április 3. (Nagypéntek): zárva
  • Április 4. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Április 5. (húsvétvasárnap): zárva
  • Április 6. (húsvéthétfő): zárva
  • Április 7. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Reál

  • Április 3. (Nagypéntek): zárva
  • Április 4. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Április 5. (húsvétvasárnap): zárva
  • Április 6. (húsvéthétfő): zárva
  • Április 7. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Coop

  • Április 3. (Nagypéntek): zárva
  • Április 4. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Április 5. (húsvétvasárnap): zárva
  • Április 6. (húsvéthétfő): zárva
  • Április 7. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Érdemes lehet tehát előre megtervezni a bevásárlást, és tájékozódni a boltok nyitvatartása kapcsán, hogy senkit se érjen kellemetlen meglepetés.

Ugyanakkor a húsvéti nyitvatartás nem egységes: több kisebb üzlet, éjjel-nappali, benzinkúti bolt vagy családi vállalkozás ezekben a napokban is nyitva tarthat, így amennyiben valami lemaradt és sürgős beszerzésre van szükség, érdemes ezeken a helyeken is érdeklődni.
#vásárlás #Tesco #CBA #aldi #bolt #lidl #húsvét #auchan #spar #bevásárlás #interspar #coop #nyitvatartás #ünnepnap #real #príma #üzletlánc

