Tavaszi szünet 2026-ban: itt vannak a hivatalos iskolai dátumok, pontosan eddig tart a húsvéti szünet idén
Ahogy azt a korábbi években megszokhattuk, a tavaszi szünet 2026-ban is a húsvét dátumához igazodik. Viszont mivel húsvétvasárnap 2026-ban április 5-re esik, idén nem állhat elő újra olyan helyzet, hogy a húsvéti hosszú hétvégét rögtön egy újabb követi - a május 1-jei -, mint tavaly. A tavaszi tanítási szünet 2026-ban nagycsütörtöktől, vagyis április 2-től 12-ig, az országgyűlési választások napjáig tart. A 2025/2026. tanév rendje megmutatja azt milyen fontos iskolai dátumokra érdemes még figyelni a tavaszi szünet időpontján túl.
Mikor van tavaszi szünet 2026-ban?
A tavaszi szünet 2026-ban is a húsvéti ünnepkörhöz igazodik. A 27/2025. (VII. 24.) 2025/26-os tanév rendjéről szóló BM-rendelet alapján a szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), míg a visszatérés 2026. április 13-án (hétfőn) várható. Ennek megfelelően a tavaszi szünet 2026. április 2. és április 12. között tart.
Mivel 2026-ban húsvétvasárnap április 5-re esik - az ezt meg előző nagypéntek, április 3-ra -, a húsvéti szünet is korábban van, mint például 2025-ben. Amíg az őszi szünet és a téli szünet pontos dátumra eső ünnepekhez kötődik, mint a mindenszentek, vagy a karácsony, a húsvét dátuma március 22. és április 25. között változhat. Így a húsvéti szünetek dátuma között is akár egy hónap eltérés is lehet.
Húsvéti MÁV menetrend, buszos változások
A tavaszi szünetre való tekintettel már nagycsütörtök délutánjától megerősített járatokkal, tartalék járművekkel és több személyzettel készül a húsvéti csúcsforgalomra a MÁV-csoport - közölték. Minden erőforrásukat bevetik, hogy valamennyi utas zökkenőmentesen, kényelmesen eljusson szeretteihez, vagy épp tervezett kirándulására, pihenésére - írták. Az Országos Haváriaközpont is megerősített ügyelettel működik majd az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére.
A vonatok április 2-án (csütörtökön) pénteki, 3-án (nagypénteken) szombati, 4-én és 5-én (szombaton és vasárnap) ünnepnapi, 6-án (húsvéthétfőn) vasárnapi, 7-től (keddtől) pedig ismét munkanapi menetrend szerint közlekednek.
Az autóbuszokra érvényes közlekedési rend is változik a húsvéti hosszú hétvégén és az azt megelőző napokban: április 1-jén (szerdán) munkanapi/hét utolsó tanítási napi, 2-án (csütörtökön) utolsó tanítási szünetes munkanapi, 3-án (nagypénteken) munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben. 4-én (szombaton) szabadnapi, 5-én (húsvétvasárnap) és 6-án (húsvéthétfőn) munkaszüneti napi rend szerint közlekednek a járatok.
A HÉV-vonalakon szintén ünnepi menetrend lesz érvényben: a H8-as és H9-es vonalakon (gödöllői HÉV) karbantartás miatt a vonatok indulási időpontjai módosulnak, de a hétvégi menetrenddel megegyező kapacitással közlekednek. A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy lehetőleg előre váltsák meg jegyeiket, amelyet legegyszerűbben a MÁVPlusz applikáción keresztül tehetnek meg. Az applikációt használva 15 százalékos okoskedvezményt biztosítanak minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre valamint helyjegyre.
A megszokott hulladékszállítási rend lesz érvényben a húsvéti ünnepek alatt
A MOHU Budapest Zrt. a húsvéti ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken - közölte a vállalat. A közlemény szerint a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan a hulladékudvarok és Újrahasználati Központok április 3. és 6. között zárva tartanak, a hét többi napján a szokásos nyitvatartás mellett állnak az ügyfelek rendelkezésére.
Hogy alakulnak a további iskolai szünetek 2026-ban?
A 2025/2026-os tanévben is négy iskolai szünetet tartanak a köznevelésben, amelyből két iskolai szünet 2026-ra esik. Ezek a tavaszi szünet és a nyári szünet. A BM-rendelet a 2025/2026 tanév rendje alakulásáról meghatározza a tanév kezdőnapját, az őszi szünet idejét, a téli szünet 2025-re eső kezdőnapját és 2026-os végét, hogy mikor van a tavaszi szünet, és hogy mikor kezdődik a nyári szünet. Az iskolai és óvidai szünetek mellett még az érettségik idejét és a különböző témahetek dátumait is tartalmazza.
A szakképzésben az iskolai szünetek dátuma eltérhet: ezt a 8/2025. (VII. 17.) KIM rendelet határozza meg a 2025/2026. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről. A főiskolák, egyetemek pedig saját hatáskörben rendelik el, hogy mikor kezdődik és zárul a szemeszter, mikor lesznek a szünetek.
2025 téli szünet és félévzárás
A téli szünet 2025-ben így alakult: az utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig 2026. január 5. (hétfő). Ennek értelmében a téli szünet 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig tart. Az első félév zárása január 23-án történik.
Mikor kezdődik a nyári szünet?
A 2025/26-os tanév utolsó tanítási napja, és ezzel együtt a tanév hivatalos lezárása 2026. június 19-ére (péntekre) esik. Ezt követően kezdődik nyári szünet, 2026. június 20-án. A korábbi évek tapasztalatai alapján várható, hogy a 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén indul majd (bár ez a nap keddre esik), így a nyári szünet 2026-ban előreláthatólag június 20. és augusztus 31. között tart. Ez azonban még nem biztos, mert a következő, 2026/2027-es tanév rendje még nem jelent meg.
Lesz érettségi szünet 2026-ban?
Az érettségi szünet egy olyan pár napos pihenő szokott lenni a tavaszi érettségi vizsgák alatt az alsóbb évfolyamoknak, melyet a legfontosabb vizsganapok ideje alatt adnak ki. Ennek oka általában a zavartalan lebonyolítás: az épületben az érettségizők a csengős, folyosózajtól zavartalanul írhatják az írásbeli vizsgákat és a pedagógusoknak is csak a vizsgák lebonyolítására kell ügyelniük. Az érettségi szünet nem hivatalos szünet, erről nem rendelkezik a tanév rendje, a középiskolák korábban is saját hatáskörben döntöttek a kiadásáról.
A zavartalan lebonyolításhoz azonban idén nem feltétlenül lesz szükség szünet kiadásra: az említett rendelet a tavaszi érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében előírja, hogy a gimnáziumok és szakgimnáziumok 9-11. évfolyamán a tanítás 2026. május 4-8. között tantermen kívüli, digitális munkarendben történjen. Vagyis az első héten az alsóbb évfolyamok otthoni oktatása zajlik: a 2026. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 2026. május 4-én, 9:00 órakor kezdődnek magyar nyelv és irodalom, valamint magyar mint idegen nyelv tantárgyakkal, és május 22-én zárulnak az olasz nyelv írásbelivel.
A felmérés szerint a dolgozók 94 százaléka már egy kétórás figyelmeztető sztrájkban is részt venne.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
A technológia olyan gyorsan változik, hogy amit ma biztosnak látunk, az néhány hónap múlva már teljesen más képet mutathat.
Másfél hét múlva, április 2-án, csütörtöktől indul a 2026-os tavaszi szünet, amely április 12-ig, vasárnapig tart – tizenegy napig nincs iskola.
Pánik egy budapesti iskolában: robbantással fenyegették meg az intézményt - a rendőrség azonnal lépett
A kispesti rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt folytat eljárást egy 14 éves fiúval szemben.
Megegyezés hiányában még az áprilisi parlamenti választások előtt kétórás figyelmeztető sztrájkot tarthatnak, amelyet az érintettek nagy többsége támogat.
Nemcsak Magyarországon romlanak az eredmények: a szakértők szerint globális jelenség a diákok koncentrációjának csökkenése.
Az elmúlt hét évben ötödével csökkent a természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok száma a magyar iskolákban.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
Bár az elmúlt években az iskolaőrség bevezetésével próbálták kezelni az intézményekben megjelenő agresszió problémáját, a konfliktusok továbbra is jelen vannak az intézményekben.
A brutális munkaerőhiány miatt luxusnyaralással csábítanak tanárt – száz jelentkezőből már csak hárman maradtak versenyben
Március végén derül ki, ki kapja meg a babóti általános iskola első és második osztályának tanítói állását.
Csendben átírták a kényelmetlen statisztikát: döbbenetes, hány magyar tanár dolgozik ingyen túlórában
Hét év alatt csaknem megháromszorozódott a túlórázó pedagógusok száma a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) adatai szerint - a PDSZ úgy véli, a valóság ennél is...
Bőven egymillió felett vihetnek haza ezek a magyar dolgozók: kiderült a titkuk, amivel érinthetetlenek a leépítési hullámban
Bár egyre többen tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia feleslegessé teszi a diplomát, a hazai adatok épp az ellenkezőjét bizonyítják.
A rendelet egy másik változást is hoz: szeptembertől megszűnnek az iskolai törzslapok, mert a kormány szerint a digitalizáció pontosabb adatkezelést tesz lehetővé.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
Javulás vagy tartós válság? A 2026-os PISA eldöntheti, megállt-e a magyar diákok lejtmenete.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
A magyar közoktatás helyzetéről, a digitális átállás kihívásairól és a pedagógusok túlterheltségéről is beszélt a Pénzcentrumnak Mester Márk, a Jójegy társalapítója.
Egy diák szerint tíz perc egyéni magyarázat többet érhet, mint egy teljes tantermi óra.
A kormány szerdai ülésén döntött a pedagógusoknak járó egyszeri, 150 ezer forintos juttatásról.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
A mobiltelefonok iskolai kitiltása csak a kezdet, a valódi probléma a digitális szocializáció mélyrétegeiben húzódik.
Hétfő kora délután kiürítették a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot.
