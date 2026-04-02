Alaposan átrendezi a húsvét és a tavaszi szünet a budapesti közlekedést: ne megszokásból indulj el!

A húsvéti hosszú hétvége és a tavaszi iskolaszünet idején jelentősen módosul a fővárosi közösségi közlekedés menetrendje. Az ünnepi körmenetek miatt a hétvégén több járatnál is rövid várakozásra, illetve ideiglenes megállóhely-változásokra kell számítaniuk az utasoknak.

Az április 2. és 12. közötti tavaszi szünetben a BKK járatai az iskolaszüneti, valamint az ünnepnapi menetrend szerint indulnak. Munkanapokon – április 2-án, csütörtökön, illetve április 7. és 10. között – az iskolaszüneti menetrend lesz érvényben.

Nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn (április 3-án, 5-én és 6-án) az ünnepnapi és munkaszüneti napi, a hétvégéken pedig a megszokott szombati és vasárnapi menetrendet kell figyelni. Jó hír az éjszaka közlekedőknek, hogy a 2-es, a 3-as és a 4-es metró a megszokott pénteki és szombati meghosszabbított üzemidején túl húsvétvasárnap éjjel is tovább közlekedik.

A húsvéti körmenetek miatt szombat este és vasárnap délelőtt a város több pontján forgalomkorlátozásokra kell számítani. Vasárnap délelőtt a Pasaréti téren, a Szentendrei út és a Köles utca csomópontjában, a XVIII. kerületi Petőfi utcában, valamint Kelenvölgyben okozhatnak rövidebb fennakadást a közlekedésben az ünnepi menetek.

Ennek következtében az érintett járatoknál néhány perces várakozás is előfordulhat. Szombat este a fennakadások főként a kispesti Kós Károly teret és a VI. kerületi Király utca környékét érintik. Két forgalmas csomópontban a felszállóhely is ideiglenesen módosul a felvonulások idején. A Batthyány téren a 11-es és a 39-es buszokra a Bem rakparton, a Móricz Zsigmond körtéren pedig a 240-es buszra a Bartók Béla úton lehet felszállni.