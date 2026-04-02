2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hagyományos magyar húsvéti ételek főtt tojás sonkás sonkával gammonával
Vásárlás

Felejtsd el az olcsó húsvéti sonkát: a húsipari szakértő elárulta, miért fizethetünk rá a spórolásra

2026. április 2. 13:45

Húsvét közeledtével minden családban felmerül a kérdés: milyen sonkát vegyünk, mennyiért, és mi a különbség a klasszikus parasztsonka és a gyorspácolt változat között? Ma, Nagycsütörtökön Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára az Alapvetés – Agrárszektor podcastban elárulja, mire érdemes figyelni a vásárlásnál, melyik típus ér meg minden forintot, és hogyan készülhet a lehető legízletesebb húsvéti sonka.

A húsvéti sonka hagyománya hazánkban részben praktikus, részben vallási okokra vezethető vissza. Ahogy Braunmüller Lajos, az Alapvetés – Agrárszektor podcast műsorvezetője felvezetésként elmesélte: „A paraszti kultúrákban a disznókat a tél elején vagy közepén vágták le, majd a háztáji füstöléssel a sonkák nagyjából húsvét idejére értek fogyasztható állapotba. Emellett a vallási böjti szabályok is szerepet játszottak: amikor a zöldséges ételek már unalmassá váltak, az ünnepre előkerülhetett a féltve őrzött sonka.”

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ma, Nagycsütörtökön az Agrárszektor főszerkesztője Mostisch Martinával, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkárával beszélgetett arról, hogyan alakult át a hazai sonkapiac az elmúlt években, milyen hatással voltak a vásárlói döntésekre a gazdasági hullámvasutak, és miért érdemes elfelejteni az 2000 forint alatti sonkákat. A hallgatók emellett gyakorlati tippeket is kaptak: hogyan válasszunk klasszikus parasztsonkát vagy gyorspácolt változatot, és valóban a sötétebb szín jelenti-e a jobb minőséget.

Élő hagyomány még ma is húsvétkor sonkát fogyasztani?

Mostisch Martina szerint a hazai kereslet stabil: „Az emberek még mindig keresik a klasszikus, kötözött sonkát húsvét környékén. Ez bizonyítja, hogy a húsvéti sonka élő hagyomány maradt, bár a modern világ hatására lassan változhatnak a szokások.”

A hagyományos kínálatban a legnépszerűbb a kötözött parasztsonka, de keresettek a füstölt változatok és a szívsonkák is. Az elmúlt években tapasztaltak szerint volt egy időszak, amikor a vásárlók a magasabb minőség felé tolódtak, ma azonban a hangsúly egyre inkább a gyorspácolt sonkák felé mozdult el.

A kézműves és a favorit nemzetközi típusok

A kézműves sonkák mindig vonzóak lehetnek, de Mostisch Martina kiemelte: „Attól, hogy valami kézműves, nem feltétlenül jobb; előfordulhat, hogy jobb, de nem garantált. Az átlagos vásárló számára a kézműves címke gyakran jó hívószó.”

A nemzetközi sonkák, például a Cerrano vagy az ibériai típusok minimális piacot hódítanak itthon. A húsvéti asztal klasszikus, főzhető sonkáit nem tudják kiváltani, és az áruk sem versenyképes: míg egy hagyományos magyar sonka kilója néhány ezer forint, a Cerrano típusú termékek

10 ezer forintnál kezdődnek, így inkább prémium, alkalmi választásnak számítanak.

Húsvéti sonkavásárlás: mire figyeljünk?

Ahogy Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára elárulta, a legfontosabb, hogy olyan helyen vásároljunk sonkát, ahol biztosak lehetünk a termék minőségében. „Kerüljük az akciós sonkákat, mert bár kívülről szépek lehetnek, belül kellemetlen meglepetés érhet” – mondta. Hozzátette, a küllem, a szín és az állag is árulkodó: a sonkának ruganyosnak kell lennie, érdemes megvizsgálni a vágófelületet, és különösen a gyorspácolt termékeknél ellenőrizni a csomagolás épségét.

"Mindig ellenőrizzük a címkét is! Fontos, hogy szerepeljen rajta a gyártó, a forgalmazó és a lejárati idő. Ha ezek hiányoznak, a terméket inkább hagyjuk a boltban. Az összetevők listája is árulkodó: a kevés összetevő a hagyományos sonkánál minőséget jelez, a sok adalékot tartalmazó termékeket kerüljük, különösen húsvétkor.” - tette hozzá.

Parasztsonka vs. gyorspácolt sonka

  • Klasszikus parasztsonka: hosszú ideig, lassú füstöléssel készül, akár 6 hónapig is eltartható, különböző testrészekből (lapocka, karaj, dió, felsál).
  • Kötözött sonka: rövidebb ideig tartható, rövid ideig füstölt, többféle variációban kapható.
  • Gyorspácolt sonka: nitrites páclével készül (max. 25%), létezik főtt és nyers változat. A címkén mindig fel kell tüntetni, hogy szükséges-e hőkezelés. Előnye, hogy olcsóbb, hátránya, hogy nem adja vissza a füstölt sonka jellegzetes ízét.

A vásárlásnál különösen fontos, hogy ellenőrizzük, a csomagolás sértetlen-e, és nincs-e légkiválás. A gyorspácolt sonkákat mindig a címkén jelzett módon kell kezelni: ha a termék már főtt, ne főzzük újra, ha nyers, csak a megadott utasítás szerint készítsük el. Érdemes inkább kevesebbet vásárolni a jobb minőségből, mint olcsó, bizonytalan darabot vinni haza, amely csalódást okozhat az ünnepi asztalon.

A beszélgetés folytatásában Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezetője még elárulta, hogy a sonkánál valóban nem mindig a sötétebb szín jelzi a jobb minőséget. Fontos az is, hogy tisztában legyünk azzal, mit vásárolunk akár 1 600 forintért, és a konyhai praktikák sem elhanyagolhatók: hogyan bánjunk a sonkával, kell-e áztatni, és mire figyeljünk a főzésnél, hogy az ünnepi asztalon valóban ízletes legyen.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #húsvét #árak #hús #penzcentrum #gasztro #vásárlók #élelmiszerárak #hagyomány #húsvéti ételek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akkreditív
okmányos meghitelezés. A külkereskedelmi forgalomban használt fizetési forma, nagy biztonságot tud nyújtani mind a két félnek. A vevő megbízásából és számlájának terhére egy akkreditívet nyitó bank vállal visszavonhatatlan fizetési ígéretet, amennyiben az ügylethez kapcsolódó okmányokat megegyezésnek megfelelően benyújtják hozzá.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
