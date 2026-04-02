Felejtsd el az olcsó húsvéti sonkát: a húsipari szakértő elárulta, miért fizethetünk rá a spórolásra
Húsvét közeledtével minden családban felmerül a kérdés: milyen sonkát vegyünk, mennyiért, és mi a különbség a klasszikus parasztsonka és a gyorspácolt változat között? Ma, Nagycsütörtökön Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára az Alapvetés – Agrárszektor podcastban elárulja, mire érdemes figyelni a vásárlásnál, melyik típus ér meg minden forintot, és hogyan készülhet a lehető legízletesebb húsvéti sonka.
A húsvéti sonka hagyománya hazánkban részben praktikus, részben vallási okokra vezethető vissza. Ahogy Braunmüller Lajos, az Alapvetés – Agrárszektor podcast műsorvezetője felvezetésként elmesélte: „A paraszti kultúrákban a disznókat a tél elején vagy közepén vágták le, majd a háztáji füstöléssel a sonkák nagyjából húsvét idejére értek fogyasztható állapotba. Emellett a vallási böjti szabályok is szerepet játszottak: amikor a zöldséges ételek már unalmassá váltak, az ünnepre előkerülhetett a féltve őrzött sonka.”
Ma, Nagycsütörtökön az Agrárszektor főszerkesztője Mostisch Martinával, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkárával beszélgetett arról, hogyan alakult át a hazai sonkapiac az elmúlt években, milyen hatással voltak a vásárlói döntésekre a gazdasági hullámvasutak, és miért érdemes elfelejteni az 2000 forint alatti sonkákat. A hallgatók emellett gyakorlati tippeket is kaptak: hogyan válasszunk klasszikus parasztsonkát vagy gyorspácolt változatot, és valóban a sötétebb szín jelenti-e a jobb minőséget.
Élő hagyomány még ma is húsvétkor sonkát fogyasztani?
Mostisch Martina szerint a hazai kereslet stabil: „Az emberek még mindig keresik a klasszikus, kötözött sonkát húsvét környékén. Ez bizonyítja, hogy a húsvéti sonka élő hagyomány maradt, bár a modern világ hatására lassan változhatnak a szokások.”
A hagyományos kínálatban a legnépszerűbb a kötözött parasztsonka, de keresettek a füstölt változatok és a szívsonkák is. Az elmúlt években tapasztaltak szerint volt egy időszak, amikor a vásárlók a magasabb minőség felé tolódtak, ma azonban a hangsúly egyre inkább a gyorspácolt sonkák felé mozdult el.
A kézműves és a favorit nemzetközi típusok
A kézműves sonkák mindig vonzóak lehetnek, de Mostisch Martina kiemelte: „Attól, hogy valami kézműves, nem feltétlenül jobb; előfordulhat, hogy jobb, de nem garantált. Az átlagos vásárló számára a kézműves címke gyakran jó hívószó.”
A nemzetközi sonkák, például a Cerrano vagy az ibériai típusok minimális piacot hódítanak itthon. A húsvéti asztal klasszikus, főzhető sonkáit nem tudják kiváltani, és az áruk sem versenyképes: míg egy hagyományos magyar sonka kilója néhány ezer forint, a Cerrano típusú termékek
10 ezer forintnál kezdődnek, így inkább prémium, alkalmi választásnak számítanak.
Húsvéti sonkavásárlás: mire figyeljünk?
Ahogy Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára elárulta, a legfontosabb, hogy olyan helyen vásároljunk sonkát, ahol biztosak lehetünk a termék minőségében. „Kerüljük az akciós sonkákat, mert bár kívülről szépek lehetnek, belül kellemetlen meglepetés érhet” – mondta. Hozzátette, a küllem, a szín és az állag is árulkodó: a sonkának ruganyosnak kell lennie, érdemes megvizsgálni a vágófelületet, és különösen a gyorspácolt termékeknél ellenőrizni a csomagolás épségét.
"Mindig ellenőrizzük a címkét is! Fontos, hogy szerepeljen rajta a gyártó, a forgalmazó és a lejárati idő. Ha ezek hiányoznak, a terméket inkább hagyjuk a boltban. Az összetevők listája is árulkodó: a kevés összetevő a hagyományos sonkánál minőséget jelez, a sok adalékot tartalmazó termékeket kerüljük, különösen húsvétkor.” - tette hozzá.
Parasztsonka vs. gyorspácolt sonka
- Klasszikus parasztsonka: hosszú ideig, lassú füstöléssel készül, akár 6 hónapig is eltartható, különböző testrészekből (lapocka, karaj, dió, felsál).
- Kötözött sonka: rövidebb ideig tartható, rövid ideig füstölt, többféle variációban kapható.
- Gyorspácolt sonka: nitrites páclével készül (max. 25%), létezik főtt és nyers változat. A címkén mindig fel kell tüntetni, hogy szükséges-e hőkezelés. Előnye, hogy olcsóbb, hátránya, hogy nem adja vissza a füstölt sonka jellegzetes ízét.
A vásárlásnál különösen fontos, hogy ellenőrizzük, a csomagolás sértetlen-e, és nincs-e légkiválás. A gyorspácolt sonkákat mindig a címkén jelzett módon kell kezelni: ha a termék már főtt, ne főzzük újra, ha nyers, csak a megadott utasítás szerint készítsük el. Érdemes inkább kevesebbet vásárolni a jobb minőségből, mint olcsó, bizonytalan darabot vinni haza, amely csalódást okozhat az ünnepi asztalon.
A beszélgetés folytatásában Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezetője még elárulta, hogy a sonkánál valóban nem mindig a sötétebb szín jelzi a jobb minőséget. Fontos az is, hogy tisztában legyünk azzal, mit vásárolunk akár 1 600 forintért, és a konyhai praktikák sem elhanyagolhatók: hogyan bánjunk a sonkával, kell-e áztatni, és mire figyeljünk a főzésnél, hogy az ünnepi asztalon valóban ízletes legyen.
