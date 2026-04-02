Felejtsd el az olcsó húsvéti sonkát: a húsipari szakértő elárulta, miért fizethetünk rá a spórolásra

Húsvét közeledtével minden családban felmerül a kérdés: milyen sonkát vegyünk, mennyiért, és mi a különbség a klasszikus parasztsonka és a gyorspácolt változat között? Ma, Nagycsütörtökön Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára az Alapvetés – Agrárszektor podcastban elárulja, mire érdemes figyelni a vásárlásnál, melyik típus ér meg minden forintot, és hogyan készülhet a lehető legízletesebb húsvéti sonka.

A húsvéti sonka hagyománya hazánkban részben praktikus, részben vallási okokra vezethető vissza. Ahogy Braunmüller Lajos, az Alapvetés – Agrárszektor podcast műsorvezetője felvezetésként elmesélte: „A paraszti kultúrákban a disznókat a tél elején vagy közepén vágták le, majd a háztáji füstöléssel a sonkák nagyjából húsvét idejére értek fogyasztható állapotba. Emellett a vallási böjti szabályok is szerepet játszottak: amikor a zöldséges ételek már unalmassá váltak, az ünnepre előkerülhetett a féltve őrzött sonka.”

Ma, Nagycsütörtökön az Agrárszektor főszerkesztője Mostisch Martinával, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkárával beszélgetett arról, hogyan alakult át a hazai sonkapiac az elmúlt években, milyen hatással voltak a vásárlói döntésekre a gazdasági hullámvasutak, és miért érdemes elfelejteni az 2000 forint alatti sonkákat. A hallgatók emellett gyakorlati tippeket is kaptak: hogyan válasszunk klasszikus parasztsonkát vagy gyorspácolt változatot, és valóban a sötétebb szín jelenti-e a jobb minőséget.

Élő hagyomány még ma is húsvétkor sonkát fogyasztani?

Mostisch Martina szerint a hazai kereslet stabil: „Az emberek még mindig keresik a klasszikus, kötözött sonkát húsvét környékén. Ez bizonyítja, hogy a húsvéti sonka élő hagyomány maradt, bár a modern világ hatására lassan változhatnak a szokások.”

A hagyományos kínálatban a legnépszerűbb a kötözött parasztsonka, de keresettek a füstölt változatok és a szívsonkák is. Az elmúlt években tapasztaltak szerint volt egy időszak, amikor a vásárlók a magasabb minőség felé tolódtak, ma azonban a hangsúly egyre inkább a gyorspácolt sonkák felé mozdult el.

A kézműves és a favorit nemzetközi típusok

A kézműves sonkák mindig vonzóak lehetnek, de Mostisch Martina kiemelte: „Attól, hogy valami kézműves, nem feltétlenül jobb; előfordulhat, hogy jobb, de nem garantált. Az átlagos vásárló számára a kézműves címke gyakran jó hívószó.”

A nemzetközi sonkák, például a Cerrano vagy az ibériai típusok minimális piacot hódítanak itthon. A húsvéti asztal klasszikus, főzhető sonkáit nem tudják kiváltani, és az áruk sem versenyképes: míg egy hagyományos magyar sonka kilója néhány ezer forint, a Cerrano típusú termékek

10 ezer forintnál kezdődnek, így inkább prémium, alkalmi választásnak számítanak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Húsvéti sonkavásárlás: mire figyeljünk?

Ahogy Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára elárulta, a legfontosabb, hogy olyan helyen vásároljunk sonkát, ahol biztosak lehetünk a termék minőségében. „Kerüljük az akciós sonkákat, mert bár kívülről szépek lehetnek, belül kellemetlen meglepetés érhet” – mondta. Hozzátette, a küllem, a szín és az állag is árulkodó: a sonkának ruganyosnak kell lennie, érdemes megvizsgálni a vágófelületet, és különösen a gyorspácolt termékeknél ellenőrizni a csomagolás épségét.

"Mindig ellenőrizzük a címkét is! Fontos, hogy szerepeljen rajta a gyártó, a forgalmazó és a lejárati idő. Ha ezek hiányoznak, a terméket inkább hagyjuk a boltban. Az összetevők listája is árulkodó: a kevés összetevő a hagyományos sonkánál minőséget jelez, a sok adalékot tartalmazó termékeket kerüljük, különösen húsvétkor.” - tette hozzá.

Parasztsonka vs. gyorspácolt sonka

Klasszikus parasztsonka: hosszú ideig, lassú füstöléssel készül, akár 6 hónapig is eltartható, különböző testrészekből (lapocka, karaj, dió, felsál).

Kötözött sonka: rövidebb ideig tartható, rövid ideig füstölt, többféle variációban kapható.

Gyorspácolt sonka: nitrites páclével készül (max. 25%), létezik főtt és nyers változat. A címkén mindig fel kell tüntetni, hogy szükséges-e hőkezelés. Előnye, hogy olcsóbb, hátránya, hogy nem adja vissza a füstölt sonka jellegzetes ízét.

A vásárlásnál különösen fontos, hogy ellenőrizzük, a csomagolás sértetlen-e, és nincs-e légkiválás. A gyorspácolt sonkákat mindig a címkén jelzett módon kell kezelni: ha a termék már főtt, ne főzzük újra, ha nyers, csak a megadott utasítás szerint készítsük el. Érdemes inkább kevesebbet vásárolni a jobb minőségből, mint olcsó, bizonytalan darabot vinni haza, amely csalódást okozhat az ünnepi asztalon.

A beszélgetés folytatásában Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezetője még elárulta, hogy a sonkánál valóban nem mindig a sötétebb szín jelzi a jobb minőséget. Fontos az is, hogy tisztában legyünk azzal, mit vásárolunk akár 1 600 forintért, és a konyhai praktikák sem elhanyagolhatók: hogyan bánjunk a sonkával, kell-e áztatni, és mire figyeljünk a főzésnél, hogy az ünnepi asztalon valóban ízletes legyen.