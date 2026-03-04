A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Retail-forradalom Magyarországon: kemény üzenet érkezett a hazai kiskereskedelem csúcsvezetőitől
A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal – derült ki a Portfolio Retail Day 2026 konferencia vezetői paneljén. A beszélgetés világossá tette: a következő években azok a szereplők maradnak versenyben, akik gyorsan alkalmazkodnak, több csatornán építenek jelenlétet, és a mesterséges intelligenciát a működésük mélyére integrálják.
A hazai és nemzetközi kiskereskedelmi piac helyzetét, a fogyasztói trendek változását és a következő évek stratégiai irányait elemezték a Portfolio Retail Day 2026 konferencia kerekasztalbeszélgetésének résztvevői. A vezetői kerekasztal beszélgetésben osztották meg tapasztalataikat és jövőképüket az ágazat legfontosabb szereplői. A panel őszintén megmutatta, milyen kihívások között próbálnak növekedni a legnagyobb hazai és nemzetközi szereplők.
Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezetője személyes karrierváltásával kezdte: húsz év után a cég éléről vezetők támogatása felé fordul. Mint mondta, a Rossmann mögött álló tulajdonosi háttér, a német Rossmann és a 185 éves kínai AS Watson, óriási stabilitást ad:
A mi éves eredményünket a német anyavállalat egy rosszabb héten megcsinálja. Ez óriási szabadságot ad nekünk.
Saját piacukat válságállónak nevezte, és hangsúlyozta: a cég hosszú távon gondolkodik, a magyar működésbe pedig a tulajdonosok nem szólnak bele. Az árrésstopról is beszélt :
A szortimentünk harmadára vonatkozik, de két hónap alatt tudtunk rá válaszokat adni. Sok munka, kevesebb pénz, de megoldottuk.
Szerinte az intézkedés ki fog vezetődni az év közepén, és utána „értelmesebb kereskedői világ jön”. Németh Kornél külön kitért arra is, hogy a Rossmannnál a humán fókusz elsődleges. A fluktuáció náluk fele a hat évvel ezelőttinek, és az a célunk, hogy a mostani kollégák következő tíz-húsz évet is velünk töltsék.
Kis ország, kis piac
Fazekas Bálint, az Euronics Magyarország tulajdonos-ügyvezetője szerint a magyar kiskereskedelem egyik legnagyobb strukturális problémája egyszera piac mérete:
A 10 milliós piac nem elég ahhoz, hogy valóban nagyot lehessen ugrani. Magyar bajnok csak az lehet, aki külföldre megy.
Az Euronics 36 éves családi vállalkozásként Horvátország felé terjeszkedik, és offline expanziót is tervez. A vezetői kihívásokról úgy fogalmazott:
Aki kereskedelemben dolgozik, nagyon nehéz időszakon van túl. Rengeteg változó van, mi azt keressük, mit lehet ezek közül fixálni.
A mesterséges intelligenciát nem munkahely‑kiváltó, hanem értéknövelő eszköznek tartja: az AI-val magasabb hozzáadott értéket tudnak előállítani, és ha hatékonyabb a cég, magasabbak lehetnek a fizetések is.
A kínai versenyről pedig a panel legélesebb mondatai tőle érkeztek:
Ezek nem piaci árak. A kínai cégek mögött állami szereplők vannak. Ez már nem profitkérdés, hanem geopolitika. Rövid távon olcsó, hosszú távon viszont kinyírja az európai ipart.
Éppen ezért szerinte fontos lenne, hogy a fogyasztók kicsit tudatosabban vásároljanak, mert a mostani olcsó, kétes minőségű árú hosszú távon kinyírhatja például a német autóipart - áttételesen csak persze.
Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, a cég növekedése a Covid óta töretlen, és ma már messze nem csak ételfutár:
Minden negyedik rendelésünk retail termék.
A non‑food kategória különösen gyorsan nő:
Rendelnek tőlünk 17-es iPhone-t, arany nyakláncot gyémánt medállal, tényleg szinte mindent.
A munkaerőpiaci kihívásokra a Wolt sajátos választ ad: a futárok számára extrém flexibilitást kínál, ami miatt folyamatosan nő a számuk:
Van, aki havi 8–10 órát dolgozik. A flexibilitás óriási előny. Mi ehhez igazítjuk a működésünket.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A napi kifizetés bevezetése is futári igény volt, erre azonnal reagáltak is. Az AI-t a városi operáció optimalizálására használják:
Ha péntek délben leesik az eső, hirtelen rengeteg rendelésünk lesz, de kevesebb biciklis futár. Ilyenkor az AI mondja meg, hogyan reagáljunk.
Hartányi Orsolya a panelbeszélgetés során megerősítette: idén elindul az együttműködés a Rossmann és a Wolt között.
Átalakul a piac
Polgári Balázs, az eMAG Magyarország országigazgatójánek elmondása szerint tudatos átalakuláson ment át, és a marketplace modell ma már sokkal érettebb, mint pár éve. Olyan cégek csatlakoznak, akik korábban nem is gondoltak külföldi értékesítésre, de ma már felkészültek és nyitottak.
A magyar vállalkozások azonban még mindig hátrányban vannak:
Nyugat-Európához képest edukációban és támogatásban óriási a lemaradás.
A Temu és a kínai platformok kapcsán Balázs világosan fogalmazott: ez a vonat nem fog megállni, a kosárértékek növekedése szerinte sokkoló: 2–3 ezer forintról pár év alatt eljutottunk 13–15 ezer forintra.
A 3 eurós csomagdíj szerinte nem fogja visszavetni a rendeléseket, az árkülönbség így is óriási marad.
A valódi versenyelőny szerinte nem az ár, hanem a technológia:
A kínai platformok mögött óriási techfejlesztés van. Ehhez érettségben fel kell zárkóznunk.
Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója szerint az Auchan 2024-ban visszafogott évet zárt, de 2025-ben újra növekedni tudott, és a vásárlók értékelték a változásokat: a bizalomkártya programjuk több mint egymillió aktív vásárlót mozgat. A tulajdonosi szerkezetváltás pedig új korszakot nyitott:
Az irányítás 100%-ban Magyarországon van. Gyorsabban tudunk reagálni a piacra.
Az Auchan 2032‑ig szóló hosszú távú stratégiát alkotott, amely kifejezetten növekedési alapú:
A stratégiánk nem csak hosszú távú, hanem növekedésorientált.
A stratégia három pillérből áll, köztük:
- a meglévő hálózat megújítása, a hipermarketek és szupermarketek újragondolása
- expanzió: kompakt hipermarketek nyitása új városokban, valamint kisebb formátumok, így például 70–150 négyzetméteres kényelmi boltok indítása, franchise hálózat építése
- AI‑vezérelt optimalizáció
Az AI persze már az ő napi működésüknek is a szerves része:
A pékségben a polcokat kamera figyeli, és jelzi, mit kell sütni. Csökkenti a selejtet és javítja a kiszolgálást.
Az omnichannelről Géza egyértelműen fogalmazott: Magyarországon is megkerülhetetlen. Manapság már csak több csatornán keresztül lehet versenyezni. Az Auchan ma már hipermarket, benzinkút, e‑kereskedelem, szupermarket, Wolt‑ és Foodora‑partner, automata bolt és hűtött csomagautomata kombinációjával működik.
Képek: Mónus Márton, Portfolio
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:
A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a TAL vezeték üzemeltetője.
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz
A globális felvásárlási piac 2025-ben látványosan erősödött, Közép- és Kelet-Európa pedig egyre vonzóbb a befektetők számára. Magyarország azonban sajátos helyzetben van.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal emelkedett.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ebben is Európa-bajnokok vagyunk, csak nemigen dicsekedni való: brutális, milyen infláció van Magyarországon
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése - mutat rá a GKI elemzése.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.