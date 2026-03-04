Retail-forradalom Magyarországon: kemény üzenet érkezett a hazai kiskereskedelem csúcsvezetőitől

A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal – derült ki a Portfolio Retail Day 2026 konferencia vezetői paneljén. A beszélgetés világossá tette: a következő években azok a szereplők maradnak versenyben, akik gyorsan alkalmazkodnak, több csatornán építenek jelenlétet, és a mesterséges intelligenciát a működésük mélyére integrálják.

A hazai és nemzetközi kiskereskedelmi piac helyzetét, a fogyasztói trendek változását és a következő évek stratégiai irányait elemezték a Portfolio Retail Day 2026 konferencia kerekasztalbeszélgetésének résztvevői. A vezetői kerekasztal beszélgetésben osztották meg tapasztalataikat és jövőképüket az ágazat legfontosabb szereplői. A panel őszintén megmutatta, milyen kihívások között próbálnak növekedni a legnagyobb hazai és nemzetközi szereplők.

Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezetője személyes karrierváltásával kezdte: húsz év után a cég éléről vezetők támogatása felé fordul. Mint mondta, a Rossmann mögött álló tulajdonosi háttér, a német Rossmann és a 185 éves kínai AS Watson, óriási stabilitást ad:

A mi éves eredményünket a német anyavállalat egy rosszabb héten megcsinálja. Ez óriási szabadságot ad nekünk.

Saját piacukat válságállónak nevezte, és hangsúlyozta: a cég hosszú távon gondolkodik, a magyar működésbe pedig a tulajdonosok nem szólnak bele. Az árrésstopról is beszélt :

A szortimentünk harmadára vonatkozik, de két hónap alatt tudtunk rá válaszokat adni. Sok munka, kevesebb pénz, de megoldottuk.

Szerinte az intézkedés ki fog vezetődni az év közepén, és utána „értelmesebb kereskedői világ jön”. Németh Kornél külön kitért arra is, hogy a Rossmannnál a humán fókusz elsődleges. A fluktuáció náluk fele a hat évvel ezelőttinek, és az a célunk, hogy a mostani kollégák következő tíz-húsz évet is velünk töltsék.

Kis ország, kis piac

Fazekas Bálint, az Euronics Magyarország tulajdonos-ügyvezetője szerint a magyar kiskereskedelem egyik legnagyobb strukturális problémája egyszera piac mérete:

A 10 milliós piac nem elég ahhoz, hogy valóban nagyot lehessen ugrani. Magyar bajnok csak az lehet, aki külföldre megy.

Az Euronics 36 éves családi vállalkozásként Horvátország felé terjeszkedik, és offline expanziót is tervez. A vezetői kihívásokról úgy fogalmazott:

Aki kereskedelemben dolgozik, nagyon nehéz időszakon van túl. Rengeteg változó van, mi azt keressük, mit lehet ezek közül fixálni.

A mesterséges intelligenciát nem munkahely‑kiváltó, hanem értéknövelő eszköznek tartja: az AI-val magasabb hozzáadott értéket tudnak előállítani, és ha hatékonyabb a cég, magasabbak lehetnek a fizetések is.

A kínai versenyről pedig a panel legélesebb mondatai tőle érkeztek:

Ezek nem piaci árak. A kínai cégek mögött állami szereplők vannak. Ez már nem profitkérdés, hanem geopolitika. Rövid távon olcsó, hosszú távon viszont kinyírja az európai ipart.

Éppen ezért szerinte fontos lenne, hogy a fogyasztók kicsit tudatosabban vásároljanak, mert a mostani olcsó, kétes minőségű árú hosszú távon kinyírhatja például a német autóipart - áttételesen csak persze.

Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, a cég növekedése a Covid óta töretlen, és ma már messze nem csak ételfutár:

Minden negyedik rendelésünk retail termék.

A non‑food kategória különösen gyorsan nő:

Rendelnek tőlünk 17-es iPhone-t, arany nyakláncot gyémánt medállal, tényleg szinte mindent.

A munkaerőpiaci kihívásokra a Wolt sajátos választ ad: a futárok számára extrém flexibilitást kínál, ami miatt folyamatosan nő a számuk:

Van, aki havi 8–10 órát dolgozik. A flexibilitás óriási előny. Mi ehhez igazítjuk a működésünket.

A napi kifizetés bevezetése is futári igény volt, erre azonnal reagáltak is. Az AI-t a városi operáció optimalizálására használják:

Ha péntek délben leesik az eső, hirtelen rengeteg rendelésünk lesz, de kevesebb biciklis futár. Ilyenkor az AI mondja meg, hogyan reagáljunk.

Hartányi Orsolya a panelbeszélgetés során megerősítette: idén elindul az együttműködés a Rossmann és a Wolt között.

Átalakul a piac

Polgári Balázs, az eMAG Magyarország országigazgatójánek elmondása szerint tudatos átalakuláson ment át, és a marketplace modell ma már sokkal érettebb, mint pár éve. Olyan cégek csatlakoznak, akik korábban nem is gondoltak külföldi értékesítésre, de ma már felkészültek és nyitottak.

A magyar vállalkozások azonban még mindig hátrányban vannak:

Nyugat-Európához képest edukációban és támogatásban óriási a lemaradás.

A Temu és a kínai platformok kapcsán Balázs világosan fogalmazott: ez a vonat nem fog megállni, a kosárértékek növekedése szerinte sokkoló: 2–3 ezer forintról pár év alatt eljutottunk 13–15 ezer forintra.

A 3 eurós csomagdíj szerinte nem fogja visszavetni a rendeléseket, az árkülönbség így is óriási marad.

A valódi versenyelőny szerinte nem az ár, hanem a technológia:

A kínai platformok mögött óriási techfejlesztés van. Ehhez érettségben fel kell zárkóznunk.

Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója szerint az Auchan 2024-ban visszafogott évet zárt, de 2025-ben újra növekedni tudott, és a vásárlók értékelték a változásokat: a bizalomkártya programjuk több mint egymillió aktív vásárlót mozgat. A tulajdonosi szerkezetváltás pedig új korszakot nyitott:

Az irányítás 100%-ban Magyarországon van. Gyorsabban tudunk reagálni a piacra.

Az Auchan 2032‑ig szóló hosszú távú stratégiát alkotott, amely kifejezetten növekedési alapú:

A stratégiánk nem csak hosszú távú, hanem növekedésorientált.

A stratégia három pillérből áll, köztük:

a meglévő hálózat megújítása, a hipermarketek és szupermarketek újragondolása

expanzió: kompakt hipermarketek nyitása új városokban, valamint kisebb formátumok, így például 70–150 négyzetméteres kényelmi boltok indítása, franchise hálózat építése

AI‑vezérelt optimalizáció

Az AI persze már az ő napi működésüknek is a szerves része:

A pékségben a polcokat kamera figyeli, és jelzi, mit kell sütni. Csökkenti a selejtet és javítja a kiszolgálást.

Az omnichannelről Géza egyértelműen fogalmazott: Magyarországon is megkerülhetetlen. Manapság már csak több csatornán keresztül lehet versenyezni. Az Auchan ma már hipermarket, benzinkút, e‑kereskedelem, szupermarket, Wolt‑ és Foodora‑partner, automata bolt és hűtött csomagautomata kombinációjával működik.

Képek: Mónus Márton, Portfolio