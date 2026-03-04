2026. március 4. szerda Kázmér
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fazekas Bálint, az Euronics Magyarország tulajdonos-ügyvezetője , Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója, Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezető igazgatója, Polgári Balázs, az eMAG Magyarország országigaz
Gazdaság

Retail-forradalom Magyarországon: kemény üzenet érkezett a hazai kiskereskedelem csúcsvezetőitől

Pénzcentrum
2026. március 4. 12:10

A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal – derült ki a Portfolio Retail Day 2026 konferencia vezetői paneljén. A beszélgetés világossá tette: a következő években azok a szereplők maradnak versenyben, akik gyorsan alkalmazkodnak, több csatornán építenek jelenlétet, és a mesterséges intelligenciát a működésük mélyére integrálják. 

A hazai és nemzetközi kiskereskedelmi piac helyzetét, a fogyasztói trendek változását és a következő évek stratégiai irányait elemezték a Portfolio Retail Day 2026 konferencia kerekasztalbeszélgetésének résztvevői. A vezetői kerekasztal beszélgetésben osztották meg tapasztalataikat és jövőképüket az ágazat legfontosabb szereplői. A panel őszintén megmutatta, milyen kihívások között próbálnak növekedni a legnagyobb hazai és nemzetközi szereplők.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezetője személyes karrierváltásával kezdte: húsz év után a cég éléről vezetők támogatása felé fordul. Mint mondta, a Rossmann mögött álló tulajdonosi háttér, a német Rossmann és a 185 éves kínai AS Watson, óriási stabilitást ad:

A mi éves eredményünket a német anyavállalat egy rosszabb héten megcsinálja. Ez óriási szabadságot ad nekünk.

Saját piacukat válságállónak nevezte, és hangsúlyozta: a cég hosszú távon gondolkodik, a magyar működésbe pedig a tulajdonosok nem szólnak bele. Az árrésstopról is beszélt :

A szortimentünk harmadára vonatkozik, de két hónap alatt tudtunk rá válaszokat adni. Sok munka, kevesebb pénz, de megoldottuk.

Szerinte az intézkedés ki fog vezetődni az év közepén, és utána „értelmesebb kereskedői világ jön”. Németh Kornél külön kitért arra is, hogy a Rossmannnál a humán fókusz elsődleges. A fluktuáció náluk fele a hat évvel ezelőttinek, és az a célunk, hogy a mostani kollégák következő tíz-húsz évet is velünk töltsék.

Kis ország, kis piac

Fazekas Bálint, az Euronics Magyarország tulajdonos-ügyvezetője szerint a magyar kiskereskedelem egyik legnagyobb strukturális problémája egyszera piac mérete:

A 10 milliós piac nem elég ahhoz, hogy valóban nagyot lehessen ugrani. Magyar bajnok csak az lehet, aki külföldre megy.

Az Euronics 36 éves családi vállalkozásként Horvátország felé terjeszkedik, és offline expanziót is tervez. A vezetői kihívásokról úgy fogalmazott:

Aki kereskedelemben dolgozik, nagyon nehéz időszakon van túl. Rengeteg változó van, mi azt keressük, mit lehet ezek közül fixálni.

A mesterséges intelligenciát nem munkahely‑kiváltó, hanem értéknövelő eszköznek tartja: az AI-val magasabb hozzáadott értéket tudnak előállítani, és ha hatékonyabb a cég, magasabbak lehetnek a fizetések is.

A kínai versenyről pedig a panel legélesebb mondatai tőle érkeztek:

Ezek nem piaci árak. A kínai cégek mögött állami szereplők vannak. Ez már nem profitkérdés, hanem geopolitika. Rövid távon olcsó, hosszú távon viszont kinyírja az európai ipart.

Éppen ezért szerinte fontos lenne, hogy a fogyasztók kicsit tudatosabban vásároljanak, mert a mostani olcsó, kétes minőségű árú hosszú távon kinyírhatja például a német autóipart - áttételesen csak persze.

Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, a cég növekedése a Covid óta töretlen, és ma már messze nem csak ételfutár:

Minden negyedik rendelésünk retail termék. 

A non‑food kategória különösen gyorsan nő:

Rendelnek tőlünk 17-es iPhone-t, arany nyakláncot gyémánt medállal, tényleg szinte  mindent.

A munkaerőpiaci kihívásokra a Wolt sajátos választ ad: a futárok számára extrém flexibilitást kínál, ami miatt folyamatosan nő a számuk:

Van, aki havi 8–10 órát dolgozik. A flexibilitás óriási előny. Mi ehhez igazítjuk a működésünket.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A napi kifizetés bevezetése is futári igény volt, erre azonnal reagáltak is.  Az AI-t a városi operáció optimalizálására használják:

Ha péntek délben leesik az eső, hirtelen rengeteg rendelésünk lesz, de kevesebb biciklis futár. Ilyenkor az AI mondja meg, hogyan reagáljunk.

Hartányi Orsolya a panelbeszélgetés során megerősítette: idén elindul az együttműködés a Rossmann és a Wolt között.

Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
EZ IS ÉRDEKELHET
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
Hartyányi Orsolyával a WOLT hazai vezetőjével az ételkiszállítás jelenéről és jövőjéről beszélgettünk.

Átalakul a piac

Polgári Balázs, az eMAG Magyarország országigazgatójánek elmondása szerint tudatos átalakuláson ment át, és a marketplace modell ma már sokkal érettebb, mint pár éve. Olyan cégek csatlakoznak, akik korábban nem is gondoltak külföldi értékesítésre, de ma már felkészültek és nyitottak.

A magyar vállalkozások azonban még mindig hátrányban vannak:

Nyugat-Európához képest edukációban és támogatásban óriási a lemaradás.

A Temu és a kínai platformok kapcsán Balázs világosan fogalmazott: ez a vonat nem fog megállni, a kosárértékek növekedése szerinte sokkoló: 2–3 ezer forintról pár év alatt eljutottunk 13–15 ezer forintra.
A 3 eurós csomagdíj szerinte nem fogja visszavetni a rendeléseket, az árkülönbség így is óriási marad.
A valódi versenyelőny szerinte nem az ár, hanem a technológia:

A kínai platformok mögött óriási techfejlesztés van. Ehhez érettségben fel kell zárkóznunk.

Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója szerint az Auchan 2024-ban visszafogott évet zárt, de 2025-ben újra növekedni tudott, és a vásárlók értékelték a változásokat: a bizalomkártya programjuk több mint egymillió aktív vásárlót mozgat. A tulajdonosi szerkezetváltás pedig új korszakot nyitott:

Az irányítás 100%-ban Magyarországon van. Gyorsabban tudunk reagálni a piacra.

Az Auchan 2032‑ig szóló hosszú távú stratégiát alkotott, amely kifejezetten növekedési alapú:

A stratégiánk nem csak hosszú távú, hanem növekedésorientált.

A stratégia három pillérből áll, köztük:

  • a meglévő hálózat megújítása, a hipermarketek és szupermarketek újragondolása
  • expanzió: kompakt hipermarketek nyitása új városokban, valamint kisebb formátumok, így például 70–150 négyzetméteres kényelmi boltok indítása, franchise hálózat építése
  • AI‑vezérelt optimalizáció

Az AI persze már az ő napi működésüknek is a szerves része:

A pékségben a polcokat kamera figyeli, és jelzi, mit kell sütni. Csökkenti a selejtet és javítja a kiszolgálást.

Az omnichannelről Géza egyértelműen fogalmazott: Magyarországon is megkerülhetetlen. Manapság már csak több csatornán keresztül lehet versenyezni. Az Auchan ma már hipermarket, benzinkút, e‑kereskedelem, szupermarket, Wolt‑ és Foodora‑partner, automata bolt és hűtött csomagautomata kombinációjával működik.

Képek: Mónus Márton, Portfolio
Címlapkép: Getty Images
#auchan #magyarország #kiskereskedelem #gazdaság #webáruház #kereskedelem #online kereskedelem #rossmann #emag #mesterséges intelligencia #temu #retail day 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
12:10
12:04
11:43
11:29
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 3. 16:50
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. március 4. 11:39
Több mint Bitcoin: Mire jó valójában a kriptovaluta és a blokklánc technológia?
A legtöbb ember szemében a kriptopiac kimerül annyiban, hogy veszünk valami digitális érmét, és várj...
Bankmonitor  |  2026. március 4. 10:16
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyar...
MEDIA1  |  2026. március 4. 09:46
Marosi Viktor lett az InStyle Men új főszerkesztője
A Trend FM-től és a Radiocafé-tól néhány hónapja távozó rádiós műsorvezető, Marosi Viktor most az In...
Holdblog  |  2026. március 3. 10:40
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszaford...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
2026. március 3.
Kegyetlen játékot űz a biológia: ezek a betegségek szinte kizárólag a nőkre vadásznak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
1 hete
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
3
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
1 hete
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
5
2 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 11:26
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 11:14
Fontos bejelentést tett Ukrajna: hamarosan elindulhat Barátság kőolajvezeték?
Agrárszektor  |  2026. március 4. 11:31
Inváziós fajok terjednek Magyarországon: beavatkozásra készülnek
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel