Népszerű gyorsfagyasztott terméket hív vissza az Aldi: nehogy megedd, veszélyes baktérium lehet benne

2026. március 27. 12:14

Gyorsfagyasztott fűszernövényben találtak emberre is veszélyes baktériumot: arra kérik a vásárlókat, semmiképp se fogyasszák el a szóban forgó terméket.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban, 8-fűszer 75 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer)
  • Kiszerelés: 75g
  • Minőségmegőrzési idő: 2028.01.20.
  • Tételszám: 4254431
  • Gyártó: Clama GmbH & Co.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat.

Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti.

A hatóság kéri, hogy ha valakinek amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék.

