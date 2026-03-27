A retail vállalatok 77%-a növelte a vásárlói élményre fordított beruházásait az elmúlt évben.
Népszerű gyorsfagyasztott terméket hív vissza az Aldi: nehogy megedd, veszélyes baktérium lehet benne
Gyorsfagyasztott fűszernövényben találtak emberre is veszélyes baktériumot: arra kérik a vásárlókat, semmiképp se fogyasszák el a szóban forgó terméket.
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban, 8-fűszer 75 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer)
- Kiszerelés: 75g
- Minőségmegőrzési idő: 2028.01.20.
- Tételszám: 4254431
- Gyártó: Clama GmbH & Co.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti.
A hatóság kéri, hogy ha valakinek amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Óriási akciót robbant a tavasz kedvencére az Aldi néhány napig, ám ezzel a trükkel a szemfülesek kilószám viszik haza inkább ingyen
Aki most medvehagymát venne, jól járhat, de nem biztos, hogy egy boltban érdemes a leginkább keresgélni.
Az új árak több lépcsőben léptek életbe: 2026. március 19-én, 23-án és 26-án jelentek meg az üzletek polcain.
Megszűnteti a Rossmann a bolti átvétel szolgáltatását: megszólalt a drogérialánc, mi lesz helyette - Erre készülhetnek a vásárlók
A változást a boltlánc azzal indokolta, hogy egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.
Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany
Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.
Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik az IKEA: ebben a vidéki nagyvárosban nyílik a bútormulti új egysége
A munkatársak lakberendezési tanácsadással támogatják az érdeklődőket, valamint segítséget nyújtanak a rendelési folyamatokban is.
A Greenpeace UK egy Instagram posztban osztotta meg nézeteit arról, hogy a legnépszerűbb, ultraolcsó divatmárkák, többek között a Shein, milyen komoly környezeti terhelést okoznak.
Meglepő videó kezdett terjedni a TikTokon: egy felhasználó arról számolt be, hogy a belga Aldik egyikében magyar szalámit árulnak akciósan, ráadásul kifejezetten alacsony áron.
Óriási trükkre jöttek rá a hazai kerttulajdonosok: így ússzák meg a több százezres kiadásokat idén tavasszal
Miközben a nagyáruházak tavaszi árai sokakat visszatartanak, egyre többen fordulnak olcsóbb megoldások felé a kertjük felújításakor.
A két diszkontlánc működési modellje az egész globális élelmiszer-kiskereskedelmet átformálja, és alkalmazkodásra kényszeríti a hagyományos szupermarketeket.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
A magyar Fanta valódi narancslétartalma tovább csökkent, miközben az olasz üdítő beltartalma nem változott.
Óriási bejelentés jött a 2026-os Sziget fesztiválról: erről mindenkinek tudnia kell, aki jegyet, bérletett vett
A diszkontlánc kilencedik alkalommal települ ki a rendezvényre, pop-up bolttal és kibővített Grill Zónával várja a látogatókat.
Újra kikerül a polcokra a Lidl legendás terméke: 33 százalékkal le is árazták, óriási roham várható húsvét előtt
Nem csak karácsonykor próbál nagyot húzni a Lidl: most tavasszal is bedob egy népszerű gyerekjátékokat.
2026. március végén bezárja magyarországi webáruházát, mivel a vállalat kivonul a hazai piacról.
Sikeres spanyolországi és portugáliai tesztek után Belgiumban is megkezdte éttermei digitalizációját az IKEA.
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
Az online csalások új hulláma már Magyarországon is tömegeket ér el: egyre kifinomultabb módszerekkel verik át a gyanútlan vásárlókat.
Fű alatt vágtak le a magyarok egyik kedvenc termékéből: így fizetünk többet észrevétlenül az árrésstop ellenére is
A jogszabályok több mint két éve kötelezik a gyártókat és a forgalmazókat arra, hogy feltüntessék, ha egy előre csomagolt termék kiszerelését csökkentették.
Az Irán elleni háború nyomán az üzemanyagárak rekordgyorsasággal emelkednek: a drágulás hamarosan az élelmiszerek, például gyümölcsök és húsok árában is éreztetheti hatását.
A Nébih idegen anyag szennyezettség miatt több gyártási tételt is visszahívott a Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kilós kiszereléséből.
